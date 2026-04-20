Política

Javier Milei visitó al presidente de Israel y recibió la Medalla de Honor

Isaac Herzog distinguió al mandatario Argentino por su posición de respaldo permanente al estado israelí. Su actividad de hoy concluirá en Yeshiva Hebron, la más importante academia talmúdica, donde disertará y será condecorado por los rabinos

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(Desde Israel). El presidente Javier Milei recibió la Medalla de Honor por parte de su par de Israel, Isaac Herzog, en reconocimiento al respaldo explícito y sostenido que el mandatario libertario ha manifestado hacia el Estado de Israel.

El mandatario argentino se convierte así en el único jefe de Estado latinoamericano en ratificar personalmente su compromiso ideológico con el gobierno de Benjamín Netanyahu en un contexto marcado por las tensiones en Medio Oriente.

El jefe de Estado argentino agradeció la distinción: “La recibo con el honor que merece, y como otro cálido gesto del pueblo de Israel, que en cada visita me recibe con su afecto característico”.

En un breve discurso, Milei celebró el “continuo acercamiento y la amistad ” entre Argentina e Israel, que cimenta este camino de “retorno a los valores judeocristianos”.

Javier Milei recibió la medalla de honor por parte del presidente Israel
Javier Milei recibe la Medalla de Honor de manos de Isaac Herzog

El encuentro privado entre Milei y Herzog. fue uno de los momentos centrales de la jornada. La relación entre ambos mandatarios se forjó días después del ataque de la organización palestina Hamas a territorio israelí, cuando recorrieron juntos el kibbutz Nir Oz, escenario de la ofensiva. Desde entonces, el contacto se ha mantenido de manera constante, evidenciando una cercanía

La distinción académica en Bar-Ilan y la defensa del ideario capitalista

La estadía de Javier Milei en Israel incluyó no solo la reunión con Herzog, sino una participación activa en foros universitarios y religiosos de alto perfil. En la Universidad de Bar-Ilan, donde fue investido doctor Honoris Causa, Milei desarrolló durante casi una hora una argumentación en torno a la ética, la economía y la política, retomando ideas de su próximo libro académico y abordando lo que denominó “el paraíso capitalista”.

Javier Milei estuvo presente en un acto en Israel, donde le entregaron una medalla de honor
Javier Milei habla en la Universidad de Bar-Ilan, donde fue investido doctor Honoris Causa

Allí, un auditorio repleto celebró de pie un discurso en el que el presidente argentino afirmó: “Con determinadas culturas no vamos a poder convivir, porque nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar”.

Durante su alocución, Milei elogió las reformas estructurales formuladas en Argentina por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Modernización del Estado, y leyó el epílogo titulado “Capitalismo, la divina maquinaria del paraíso”. Entre una serie de afirmaciones provocadoras, sostuvo que “Marx era satánico”, calificó de estoico a Adam Smith y afirmó que la Torá ha funcionado como antídoto frente a las ideas de izquierda, según detalló Infobae.

Milei llegó acompañado por Karina Milei —secretaria general—, Pablo Quirno —canciller—, Juan Bautista Mahiques —ministro de Justicia— y Axel Wahnish, embajador argentino en Israel.

El contexto geopolítico y la posición singular de Argentina

La guerra en Medio Oriente, con recientes enfrentamientos entre Israel y el grupo Hezbollah desde El Líbano, añade tensión a la visita de Milei. Estados Unidos, bajo exigencia de Donald Trump, le solicitó a Benjamín Netanyahu que suspenda las operaciones bélicas para viabilizar negociaciones de paz, proceso que cuenta con la mediación de Pakistán y genera recelo en el gobierno israelí respecto a Irán y sus ayatolas.

La agenda personal de Javier Milei culmina por hoy en la academia talmúdica Yeshiva Hebron, donde el presidente argentino, reconocido por su conocimiento de la religión judía, realizará una disertación y recibirá una nueva distinción honorífica de manos del cuerpo rabínico.

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