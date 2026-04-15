Sociedad

Temporal en Coronel Suárez: la tormenta dejó más de 100 mm de lluvia, calles cortadas y autos inundados

El fenómeno colapsó desagües y requirió la intervención de bomberos y personal municipal. El SMN emitió advertencias por tormentas para otras localidades bonaerenses

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Un temporal en Coronel Suárez dejó más de 100 mm de lluvia (Fuente: Noticias Tornquist)
Un temporal en Coronel Suárez dejó más de 100 mm de lluvia (Fuente: Noticias Tornquist)

Un fuerte temporal dejó acumulado 90 milímetros de lluvia en pocos minutos en la ciudad de Coronel Suárez el martes 14 de abril. Este fenómeno meteorológico que comenzó alrededor de las 19hs, provocó inundaciones en distintas calles y requirió intervención de servicios de emergencia.

En varios sectores urbanos el agua cubrió gran parte de los vehículos estacionados, mientras que para las 22hs. el acumulado de precipitaciones ya excedía los 100 milímetros, de acuerdo con La Nueva. A raíz de la situación, la región permanecía bajo alerta amarilla por tormentas hasta la medianoche, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la jornada, los Bomberos Voluntarios de Coronel Suárez realizaron operativos para asistir a personas atrapadas en autos y responder a llamados por ingresos de agua en viviendas, debido al desborde de canaletas.

El fenómeno provocó anegamientos, vehículos cubiertos de agua y operativos de rescate. Bomberos y servicios de emergencia asistieron a vecinos afectados (Fuente: LU24)

Aunque las fuertes lluvias lograron impactar fuertemente a la infraestructura de la ciudad, para este miércoles 15 de abril el ente nacional ya no emite alertas meteorológicas. Sin embargo, otras partes de Buenos Aires tendrán que mantenerse informadas ya que podrían sufrir tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para varias regiones del oeste, centro y sudoeste de la provincia de Buenos Aires. La advertencia abarca localidades como Guaminí, Olavarría, Tres Arroyos, Trenque Lauquen, Pehuajó, Carlos Tejedor, General Villegas, Junín, Rojas, San Antonio de Areco, Zárate, entre otras zonas.

Estas localidades podrán registrar lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones. Según el SMN: “Las mismas estarán acompañadas fundamentalmente por persistentes y abundantes precipitaciones”.

El ente informó: “Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 80 mm, que pueden ser superados de forma localizada”.

La alerta amarilla por tormenta del miércoles 15 de abril del SMN para Buenos Aires
La alerta amarilla por tormenta del miércoles 15 de abril del SMN para Buenos Aires

Las inundaciones de Tucumán

Un temporal dejó al menos tres personas muertas en la provincia de Tucumán tras intensas lluvias durante el último fin de semana. El fenómeno climático provocó graves inundaciones y daños materiales en múltiples localidades, comprometiendo la seguridad y el funcionamiento urbano en zonas como Monteros, Chicligasta y Alpachiri. Las autoridades declararon estado de alerta ante la incapacidad de los sistemas de drenaje para contener los más de 270 milímetros de agua registrados en sectores específicos.

Entre las víctimas, destacan Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32, quienes fueron hallados sin vida en el interior de su vehículo Nissan Versa volcado en Tafí Viejo, tras ser arrastrados por la corriente. El hallazgo se produjo luego de una intensa búsqueda por parte de familiares, que habían tenido el último contacto telefónico alrededor de las 21. La pareja había informado que estaban esperando en su automóvil a que descendiera el nivel del agua. Sin embargo, la corriente del agua imposibilitó cualquier intento de escape y quedaron atrapados.

El tercer fallecimiento corresponde a Lisandro, un niño de 12 años que murió al recibir una descarga eléctrica fulminante mientras jugaba en una calle anegada en la zona sur de la capital provincial. El menor se encontraba en la calle Jujuy al 2800 cuando, por causas aún bajo investigación, entró en contacto con la corriente eléctrica.

El fenómeno climático, caracterizado por la rápida acumulación de agua y el desborde de cauces, generó erosiones severas en caminos y puso en evidencia limitaciones estructurales en la infraestructura urbana. Las lluvias intensas que afectan a la ciudad de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena continúan, con temperaturas entre 18°C de mínima y 26°C de máxima. Las tormentas aisladas podrían durar hasta el viernes 17 de abril.

Un auto blanco volcado yace en un canal de agua marrón turbia, rodeado de ramas y basura. Un oficial examina la escena cerca del vehículo dañado
Un vehículo blanco volcado y rodeado de escombros es inspeccionado en un canal de Tucumán, donde una pareja falleció tras quedar atrapada por la crecida

Cuáles son la recomendaciones ante intensas lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional publica una serie de recomendaciones ante alerta amarilla por tormenta:

  • Evitá salir
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado

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