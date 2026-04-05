Quiénes eran Mariano Robles y Solana Albornoz, la pareja que murió durante el temporal en Tucumán

La pareja dejó a sus hijos al cuidado de una niñera antes de salir a la fiesta de casamiento en Tafí Viejo

Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32, padres de dos niños pequeños, salieron la noche del sábado para asistir a una boda en Tafí Viejo y dejaron a sus hijos, incluida una bebé de nueve meses, al cuidado de una niñera. El último contacto con la familia fue cerca de las 21:00, cuando avisaron que esperaban dentro del automóvil hasta que bajara el nivel del agua antes de regresar. Después de ese mensaje, se perdió toda comunicación.

Según informaron las autoridades, el Nissan Versa blanco en el que se trasladaban fue hallado volcado en las inmediaciones del club SMATA, a unos 400 metros de la ruta 9, arrastrado por la corriente hasta un canal de riego en la zona del barrio Nueva Italia. Bomberos voluntarios, efectivos de la Policía de Tucumán, familiares y grupos de rescate científico participaron en un operativo que se extendió durante toda la noche y la mañana siguiente. El jefe de la Policía, Joaquín Girvau, confirmó el hallazgo de los cuerpos y detalló que las condiciones del área, con caminos de tierra, canales y predios privados inundados, complicaron las tareas de búsqueda y rescate.

La historia de Robles y Albornoz es la de una familia joven dedicada a la crianza de sus hijos y al trabajo. Ambos empleados en el sector público de la provincia, Robles se desempeñaba en la Caja Popular de Ahorros de la provincia y Albornoz en la Casa de Gobierno de Tucumán.

Sus allegados dijeron que, en la rutina diaria, priorizaban el cuidado de sus niños y no pasaban la noche fuera de su hogar sin ellos. “Deberían haber vuelto a las 10 de la noche. Ellos no pasan la noche fuera de su casa, jamás. Son muy cuidadosos con sus hijos”, relató la niñera que los esperaba esa noche.

Familiares y vecinos difundieron mensajes en redes sociales mientras se desarrollaba la búsqueda de Robles y Albornoz

La preocupación de familiares y allegados creció a medida que avanzaban las horas sin noticias de la pareja. Durante la madrugada y la mañana del domingo, la búsqueda se amplificó en redes sociales y en la comunidad, con mensajes que pedían información sobre su paradero. “Si alguien sabe algo de Mariano Robles o Solana Albornoz, por favor que nos avise lo antes posible”, difundieron sus seres queridos, reflejando la angustia que marcó la espera.

El temporal que azotó Tucumán durante el fin de semana dejó un saldo de tres fallecidos, incluyendo a un niño de 12 años que murió electrocutado en San Miguel de Tucumán. Las lluvias intensas provocaron anegamientos, desbordes y declaratoria de alerta en toda la provincia.

Bomberos y autoridades informaron que, antes de hallar el vehículo de Robles y Albornoz, otros tres autos fueron rescatados en la misma zona, lo que da cuenta del riesgo que enfrentaron quienes circularon por esos caminos anegados.

El hallazgo de Robles y Albornoz en el interior del auto, imposibilitados de escapar debido al ingreso de agua y la fuerza de la corriente, expuso la peligrosidad de los canales de riego y caminos de tierra en situaciones de emergencia climática.

El Nissan Versa blanco de la pareja fue localizado volcado en inmediaciones del club SMATA en el barrio Nueva Italia

Testimonios de vecinos y rescatistas detallaron que la violencia del agua arrastró vehículos y elevó el peligro para quienes transitaban por la zona. Las tareas de rescate demandaron la intervención de múltiples equipos y la colaboración de la comunidad.

La muerte de Mariano Robles y Solana Albornoz dejó huérfanos a dos niños pequeños y conmovió a la provincia. Sus empleos en el ámbito estatal y la dedicación al entorno familiar marcaron la vida de una pareja que, según reconstruyeron los medios, había planificado regresar a su casa esa noche.

La búsqueda desesperada de sus familiares y allegados, la movilización en redes sociales y la labor de los rescatistas trazaron el cierre de una historia atravesada por la tragedia de un temporal imprevisible.

Las autoridades reiteraron la importancia de extremar las precauciones ante fenómenos meteorológicos de esta magnitud y remarcaron que la fuerza de la corriente llegó a arrastrar varios vehículos en cuestión de minutos.