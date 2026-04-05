Sociedad

Quiénes eran Mariano Robles y Solana Albornoz, la pareja que murió durante el temporal en Tucumán

La última comunicación con sus familiares ocurrió la noche del sábado, cuando avisaron que esperaban dentro de su auto hasta que bajara el nivel del agua, antes de ser arrastrados por la corriente y perder la vida en las inundaciones de la provincia

Guardar
Una mujer sonriente con cabello largo y un hombre sonriente sostienen a un bebé. El fondo es azul con texto parcialmente visible, incluyendo 'DNI'
La pareja dejó a sus hijos al cuidado de una niñera antes de salir a la fiesta de casamiento en Tafí Viejo

Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32, padres de dos niños pequeños, salieron la noche del sábado para asistir a una boda en Tafí Viejo y dejaron a sus hijos, incluida una bebé de nueve meses, al cuidado de una niñera. El último contacto con la familia fue cerca de las 21:00, cuando avisaron que esperaban dentro del automóvil hasta que bajara el nivel del agua antes de regresar. Después de ese mensaje, se perdió toda comunicación.

Según informaron las autoridades, el Nissan Versa blanco en el que se trasladaban fue hallado volcado en las inmediaciones del club SMATA, a unos 400 metros de la ruta 9, arrastrado por la corriente hasta un canal de riego en la zona del barrio Nueva Italia. Bomberos voluntarios, efectivos de la Policía de Tucumán, familiares y grupos de rescate científico participaron en un operativo que se extendió durante toda la noche y la mañana siguiente. El jefe de la Policía, Joaquín Girvau, confirmó el hallazgo de los cuerpos y detalló que las condiciones del área, con caminos de tierra, canales y predios privados inundados, complicaron las tareas de búsqueda y rescate.

La historia de Robles y Albornoz es la de una familia joven dedicada a la crianza de sus hijos y al trabajo. Ambos empleados en el sector público de la provincia, Robles se desempeñaba en la Caja Popular de Ahorros de la provincia y Albornoz en la Casa de Gobierno de Tucumán.

Sus allegados dijeron que, en la rutina diaria, priorizaban el cuidado de sus niños y no pasaban la noche fuera de su hogar sin ellos. “Deberían haber vuelto a las 10 de la noche. Ellos no pasan la noche fuera de su casa, jamás. Son muy cuidadosos con sus hijos”, relató la niñera que los esperaba esa noche.

Primer plano de una pareja joven sonriendo: él con camisa blanca, saco oscuro y sombrero naranja de fiesta; ella con vestido negro y pendientes dorados
Familiares y vecinos difundieron mensajes en redes sociales mientras se desarrollaba la búsqueda de Robles y Albornoz

La preocupación de familiares y allegados creció a medida que avanzaban las horas sin noticias de la pareja. Durante la madrugada y la mañana del domingo, la búsqueda se amplificó en redes sociales y en la comunidad, con mensajes que pedían información sobre su paradero. “Si alguien sabe algo de Mariano Robles o Solana Albornoz, por favor que nos avise lo antes posible”, difundieron sus seres queridos, reflejando la angustia que marcó la espera.

El temporal que azotó Tucumán durante el fin de semana dejó un saldo de tres fallecidos, incluyendo a un niño de 12 años que murió electrocutado en San Miguel de Tucumán. Las lluvias intensas provocaron anegamientos, desbordes y declaratoria de alerta en toda la provincia.

Bomberos y autoridades informaron que, antes de hallar el vehículo de Robles y Albornoz, otros tres autos fueron rescatados en la misma zona, lo que da cuenta del riesgo que enfrentaron quienes circularon por esos caminos anegados.

El hallazgo de Robles y Albornoz en el interior del auto, imposibilitados de escapar debido al ingreso de agua y la fuerza de la corriente, expuso la peligrosidad de los canales de riego y caminos de tierra en situaciones de emergencia climática.

Un auto blanco volcado yace en un canal de agua marrón turbia, rodeado de ramas y basura. Un oficial examina la escena cerca del vehículo dañado
El Nissan Versa blanco de la pareja fue localizado volcado en inmediaciones del club SMATA en el barrio Nueva Italia

Testimonios de vecinos y rescatistas detallaron que la violencia del agua arrastró vehículos y elevó el peligro para quienes transitaban por la zona. Las tareas de rescate demandaron la intervención de múltiples equipos y la colaboración de la comunidad.

La muerte de Mariano Robles y Solana Albornoz dejó huérfanos a dos niños pequeños y conmovió a la provincia. Sus empleos en el ámbito estatal y la dedicación al entorno familiar marcaron la vida de una pareja que, según reconstruyeron los medios, había planificado regresar a su casa esa noche.

La búsqueda desesperada de sus familiares y allegados, la movilización en redes sociales y la labor de los rescatistas trazaron el cierre de una historia atravesada por la tragedia de un temporal imprevisible.

Las autoridades reiteraron la importancia de extremar las precauciones ante fenómenos meteorológicos de esta magnitud y remarcaron que la fuerza de la corriente llegó a arrastrar varios vehículos en cuestión de minutos.

Temas Relacionados

TucumánInundaciones TucumánSan Miguel de TucumánPersonas desaparecidasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Continúa el juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras y esta semana reconstruirán la escena del crimen

La medida fue dispuesta por la justicia sobre el ataque que terminó con la vida de la mujer de 37 años en 2023. Su esposo es el único acusado

Continúa el juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras y esta semana reconstruirán la escena del crimen

Rige una alerta por lluvias para este lunes en el AMBA: hasta cuándo seguirán las precipitaciones

El Área Metropolitana de Buenos Aires inicia la semana que estará marcada por persistentes precipitaciones, con máximas que giren en torno a los 20 y 22 °C y mínimas que no bajan de los 14 °C

Rige una alerta por lluvias para este lunes en el AMBA: hasta cuándo seguirán las precipitaciones

Desbordó un río en Córdoba y evacuaron a varias familias: el agua ingresó a las casas y superó el metro de altura

El aumento del caudal se produjo tras la apertura de las compuertas de los diques provocando inundaciones de altos niveles

Desbordó un río en Córdoba y evacuaron a varias familias: el agua ingresó a las casas y superó el metro de altura

Allanaron en dos búnkers de Córdoba y hay dos detenidos: uno de ellos tenía tobillera electrónica

Los operativos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico se realizaron en domicilios ubicados sobre calles Icho Cruz al 50 y Canals al 6200, en barrio Comercial de la capital provincial

Allanaron en dos búnkers de Córdoba y hay dos detenidos: uno de ellos tenía tobillera electrónica

Suspendieron las clases en las escuelas de San Cristóbal a una semana del tiroteo

El Gobierno provincial llevará a cabo un trabajo de contención en las instituciones educativas que incluirá acciones de apoyo psicológico

Suspendieron las clases en las escuelas de San Cristóbal a una semana del tiroteo
DEPORTES
Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

El día que los jugadores de Zaire protagonizaron una de las jugadas más insólitas en la historia de los Mundiales

El día que los jugadores de Zaire protagonizaron una de las jugadas más insólitas en la historia de los Mundiales

Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares, centrada en la guerra en Irán

Seguridad: el nuevo eje político de América Latina

China es el principal beneficiario estratégico de la guerra de Irán

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos