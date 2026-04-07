Trágico temporal de Tucumán: 66 escuelas siguen cerradas con clases virtuales y hay 35 personas evacuadas

Con un cielo plomizo, los grúas provinciales trabajaban este martes para reestablecer los caminos

El trágico temporal que azotó Tucumán este fin de semana, que dejó tres víctimas fatales, provocó daños sustanciales en caminos forzando el cierre de 96 escuelas, de las cuales 30 ya reanudaron clases. El resto de los tucumanos buscaba hoy volver a la normalidad ante la mejora del clima, y solo “una quincena de familias” permanecía evacuada.

El Comité de Emergencia seguía trabajando este martes en ciudades y pueblos, donde la última lluvia del sábado a la noche provocó destrozos, anegaciones de caminos secundarios y terciarios, desbordes de ríos y arroyos y casas donde ingresó el agua provocando evacuaciones.

“Estamos hablando de casi 300 milímetros, sobre todo en las cuencas que alimentan al río Medina, al arroyo Matazambi y al río Seco”, dijo el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, quien precisó que los valores superan ampliamente los registros habituales y explican el desborde de cursos de agua, la saturación de suelos y los problemas de acceso en la red vial secundaria y terciaria.

De acuerdo al ministerio de Educación, de los 66 establecimientos aún cerrados, dos funcionan como centros de evacuados: uno en Las Salinas aloja a cuatro familias y el de el Timbó, con 12 grupos. A esto se suman dos familias en Santa Ana que permanecen al costado de la ruta 332 a la espera de asistencia estatal.

El director de Defensa Civil, Ramón Imbert, detalló el alcance de la asistencia actual: “Unas 35 personas siguen evacuadas y que fueron reubicadas provisoriamente en las instalaciones de la Escuela Vicente Vital Heredia-Salvador Alfonso, lugar en donde están recibiendo asistencia por parte de la comuna local como así también de los diferentes organismos pertenecientes al gobierno”.

La matrícula educativa provincial asciende a 1.750 escuelas, lo que implica que cerca del 6% del total mantiene sus puertas cerradas por daño en caminos, aunque los docentes implementan clases virtuales para los estudiantes afectados.

Cerca del 6% de la matrícula educativa provincial en Tucumán continúa afectada por daños en caminos

Las autoridades detallaron que el mayor desafío para la reapertura continúa en las rutas problemáticas, específicamente la 305 y la 307, que han sufrido desde derrumbes hasta la caída de árboles tras el último episodio de lluvias de elevada intensidad.

El funcionario explicó que la ruta 305 en Las Salinas está liberada, no hay inconveniente de circulación. Y en la ruta 307 la lluvia ha generado algunos inconvenientes propios de la época como derrumbes, caída de árboles.

La situación se agrava en áreas rurales, donde “son lluvias de muy baja intensidad, pero persistentes: saturan los suelos y los equipos no pueden hacer su trabajo”, explicó el funcionario. El ministro enfatizó que se observa un patrón climático atípico para el mes de abril: “Se espera ya para este momento el inicio de la temporada de sequía”.

El monitoreo y las acciones de recuperación continúan a diario para restablecer el acceso y la actividad habitual, sobre todo por tratarse de vías con alto tránsito turístico.

Para los evacuados en la zona de Santa Ana, precisó que “hay dos familias que se ubicaron a la vera de la ruta provincial 332 con carpas improvisadas pero ya está trabajando personal de la comuna y demás organismos para sacar el agua de sus hogares”.

Un vehículo blanco volcado y rodeado de escombros es inspeccionado en un canal de Tucumán, donde una pareja falleció tras quedar atrapada por la crecida.

La proyección climática aporta una suspensión temporal de la emergencia. Imbert aseguró que, según datos suministrados por el Servicio Meteorológico (SMN), “Tucumán por tres días salió de la alerta de tormentas y lluvias”.

Las víctimas del temporal

El dolor persiste en Tucumán tras el fallecimiento de Lisandro, un niño de 12 años, quien murió electrocutado en San Miguel de Tucumán.

El incidente se registró en la calle Jujuy al 2800, frente a un supermercado, cuando el menor jugaba bajo el agua y entró en contacto con un cable suelto. También perdieron la vida Solana Albornoz, de 32 años, y Mariano Robles, de 28, quienes quedaron atrapados dentro de su automóvil. Las intensas lluvias y la acumulación de agua dificultaron las tareas de rescate y derivaron en la tragedia.

En este marco, pese a las consecuencias humanas, Naur graficó: “Nosotros estamos convencidos de que somos un estado presente a partir de la gestión de nuestro gobernador Osvaldo Jaldo. Se está en territorio y se está trabajando no tan solo en las inundaciones, venimos trabajando ya hace dos años de gestión con muchísimas obras”, y destacó que “son obras que se llevaron adelante con recursos propios”.