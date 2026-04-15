Cada error 404 puede salvar una vida: No Encontrado vuelve, 10 años después

La campaña "No Encontrado" relanza su iniciativa de 2016, utilizando las páginas de error 404 para difundir información de menores desaparecidos.

Hay una imagen que no puedo sacarme de la cabeza. Es la de una mamá que revisa su celular por enésima vez en el día, buscando algo — cualquier cosa — que le diga dónde está su hijo. Una notificación, un mensaje, una pista. Mientras tanto, a pocos kilómetros de ella, alguien navega por internet buscando un par de zapatillas, escribe mal una URL, y llega a una página en blanco que dice “Error 404 — Página no encontrada”. Un espacio vacío. Un momento perdido. Una oportunidad desperdiciada, un espacio totalmente improductivo.

La iniciativa No Encontrado convierte cada uno de esos momentos en un afiche de búsqueda. En lugar del típico “Página no encontrada”, el visitante ve la foto de un niño o niña extraviado o perdido, su nombre, la fecha en que fue visto por última vez, el lugar, y un botón para llamar a la línea gratuita 142 o ver la ficha oficial completa.

La idea de convertir cada error 404 en una oportunidad para buscar a un niño o niña perdida y/o extraviada no apareció de un día para el otro. Fue una obsesión que me acompañó durante años — desde 2010, aproximadamente —, cuando empecé a visualizar lo que podría lograrse si internet pusiera al servicio de la búsqueda de personas esos millones de espacios vacíos que nadie aprovechaba. Durante seis años esa idea maduró, se transformó, buscó su momento. Hubo noches enteras dedicadas a imaginar la mecánica, a pensar cómo convencer al primer sitio de sumarse, a preguntarme si alguien más veía lo que yo veía: una red invisible de oportunidades desperdiciadas, millones de pantallas en blanco que podían mostrar la cara de un niño que alguien estaba buscando.

Finalmente, en 2016, la idea se hizo realidad. No Encontrado dejó de ser solo una idea para convertirse en una plataforma concreta, con sitios adheridos, con fichas de búsqueda reales, con la distinción de Interés Ciudadano de la Legislatura porteña como respaldo institucional.

Una idea que transformó un error en una oportunidad

La premisa siempre fue muy simple. Cada día, millones de personas en Argentina llegan a páginas de error 404 — esas pantallas genéricas que aparecen cuando una URL ya no existe, cuando alguien escribe mal una dirección, cuando un enlace viejo dejó de funcionar. Son millones de ojos mirando una página vacía. Millones de momentos de atención que se pierden en la nada.

No Encontrado convierte cada uno de esos momentos en un afiche de búsqueda. En lugar del típico “Página no encontrada”, el visitante ve la foto de un niño o niña perdida y/o extraviada, su nombre, la fecha en que fue visto por última vez, el lugar, y un botón para llamar a la línea gratuita 142 o ver la ficha oficial completa.

En 2016, con la idea ya materializada, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró a No Encontrado de Interés Ciudadano. Este reconocimiento fue un impulso fundamental que validó nuestro rumbo. No obstante, la tecnología de aquel entonces presentaba limitaciones: la implementación era manual y demasiado artesanal.

Diez años después, todo cambió.

2026: el relanzamiento

Hoy, una década más tarde, No Encontrado vuelve reconstruido desde cero. No es una actualización — es una plataforma completamente nueva, pensada para que cualquier persona, empresa u organización pueda sumar su sitio web en minutos, sin necesidad de conocimientos técnicos.

La diferencia con 2016 es abismal. Antes, sumarse requería contactarnos, coordinar, recibir instrucciones técnicas, implementar con ayuda. Ahora, el proceso es así de simple: entrás a nuestro generador de páginas 404 en www.ideasquetransforman.org/dashboard, elegís los colores de tu marca, tu logo, tus mensajes, descargás un archivo, y lo subís a tu servidor. Listo. Tu página de error 404 ya está mostrando afiches de búsqueda de niños y niñas desaparecidos. Todo el proceso lleva menos de cinco minutos.

¿Tenés un sitio en WordPress? Hay un plugin que se instala con dos clics. ¿Usás Shopify para tu tienda online? Hay un snippet que se pega en un archivo. ¿Wix, Squarespace, Tiendanube, Drupal, Joomla? Para cada plataforma hay una integración lista. La barrera técnica que existía en 2016 ya no existe. Hoy, donar tu página 404 es tan fácil como compartir un posteo en redes.

Y esto es fundamental, porque el impacto de No Encontrado depende de una sola cosa: la cantidad de sitios adheridos. Cada sitio que se suma es un nuevo punto de difusión. Cada error 404 de ese sitio se convierte en una oportunidad de que alguien vea la cara de un niño o niña que necesita ser encontrado. Cuantos más sitios se sumen, más grande es la red. Más grande la red, más probable que la persona correcta — esa vecina que vio algo raro, ese comerciante que recuerda una cara, ese taxista que llevó a alguien — vea el afiche en el momento justo.

El Alerta Sofía: cuando la tecnología amplifica una búsqueda urgente

Se llama Alerta Sofía. No la inventamos nosotros — es el Sistema de Alerta Nacional creado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, inspirado en el AMBER Alert de Estados Unidos. Lleva el nombre de Sofía Herrera, una niña de 3 años que desapareció en 2008 en un camping de Tierra del Fuego, un caso que estremeció al país entero y puso en evidencia la necesidad urgente de un mecanismo de difusión masiva para buscar a niños y niñas en peligro.

Lo que hicimos desde No Encontrado fue preguntarnos: ¿cómo podemos amplificar ese alcance? ¿Cómo podemos poner la tecnología y la solidaridad de toda una comunidad de sitios web al servicio de esa búsqueda urgente?

Activaron el Alerta Sofía ante la desaparición de Loan, de 5 años

Funciona así: cuando las autoridades activan una Alerta Sofía, nosotros podemos, con un solo clic, transformar todas las páginas de error 404 de todos los sitios que se sumaron a No Encontrado en todo el país. Todas. Al mismo tiempo. En segundos.

La tienda online que vendía remeras. El blog del estudio contable. La página del restaurante de la esquina. El portal de la facultad. El sitio del sindicato. Cada una de sus páginas de error 404 deja de mostrar las fichas regulares de búsqueda y pasa a mostrar el mismo rostro, el mismo nombre, la misma urgencia: la del niño o niña de la Alerta Sofía.

No requiere que el dueño del sitio haga nada. No recibe un mail. No tiene que tocar un botón. No tiene que actualizar nada. La transformación es instantánea y automática. Miles de páginas en todo internet argentino, todas mostrando la misma cara, el mismo número de teléfono de emergencia, el mismo pedido desesperado de ayuda.

Es la comunidad tecnológica sumándose espontáneamente a una búsqueda urgente del Estado. Es internet poniéndose al servicio de una familia que necesita encontrar a su hijo o hija. Es la solidaridad convertida en código.

Y cuando la alerta concluye — porque el niño o niña fue encontrado, porque las autoridades cerraron la búsqueda — todas las páginas de error 404 vuelven automáticamente a su modo normal, mostrando las fichas regulares de búsqueda del RNIPME. Sin intervención. Sin aviso. Sin que nadie tenga que hacer nada. La red vuelve a su funcionamiento habitual, lista para la próxima vez que se la necesite.

Un sistema que vigila cuando nadie está mirando

Detrás de esta integración con la Alerta Sofía hay un sistema de monitoreo que trabaja las 24 horas sin descanso. Cada 6 horas, de forma completamente automática, nuestra plataforma consulta tres fuentes oficiales: el sitio del Ministerio de Seguridad, el del Ministerio Público Fiscal (PROTEX), y Missing Children Argentina. Si detecta un cambio en alguna de estas fuentes — una nueva publicación, una nueva alerta, una modificación en el contenido — nos avisa inmediatamente.

El sistema consulta automáticamente los datos disponibles: nombre, edad, lugar, foto. El operador revisa, confirma que se trata de una alerta real, ve una vista previa de exactamente cómo se verá en las páginas 404 de toda la red, y activa. Un clic. Miles de páginas transformadas. La infraestructura digital de cientos de empresas y organizaciones puesta al servicio de una búsqueda urgente, gracias a la generosidad de quienes decidieron donar su página 404.

No conozco otro sistema en Latam que haga esto — que tome un protocolo de emergencia estatal y lo amplifique a través de una red colaborativa de sitios web privados.

Por qué sumarse importa

Cada sitio web que se suma a No Encontrado está haciendo algo extraordinariamente simple y extraordinariamente poderoso al mismo tiempo: está donando un espacio que no usa — su página de error 404 — para una causa que puede cambiarle la vida a una familia entera.

No cuesta dinero. No requiere mantenimiento. No afecta el funcionamiento del sitio. No consume recursos técnicos. El archivo 404.html que generamos pesa unos pocos kilobytes y solo se activa cuando alguien llega a una URL que de todos modos no existe.

Pero ese gesto mínimo, multiplicado por cientos o miles de sitios, crea algo que individualmente sería imposible: una red de difusión permanente, automática, distribuida en todo internet argentino, que trabaja las 24 horas del día mostrando afiches de búsqueda de niños y niñas desaparecidos. Y que, cuando el Estado activa un Alerta Sofía, se transforma en un sistema de amplificación masivo capaz de poner la misma cara en miles de pantallas al mismo tiempo.

Una plataforma en construcción

Esta nueva versión de No Encontrado está en fase beta. Estamos relanzando nuestra plataforma, reconstruida íntegramente desde cero con nuevas tecnologías, múltiples integraciones y un sistema de amplificación de Alerta Sofía inédito hasta la fecha. Debido a esta transformación, es posible que se realicen ajustes durante los próximos dos o tres meses. Van a aparecer errores. Vamos a ir corrigiéndolos sobre la marcha, uno por uno, con la misma obsesión con la que construimos cada pieza de esta plataforma.

Pedimos paciencia y comprensión. Lo que estamos armando es complejo y ambicioso, y preferimos salir al mundo con una plataforma funcional e ir puliéndola en contacto con los usuarios reales, antes que esperar a que todo sea perfecto — porque mientras esperamos la perfección, hay niños y niñas que necesitan ser buscados hoy.

Si encontrás un error, si algo no funciona como debería, si tenés una sugerencia — escribinos. Cada reporte nos ayuda a mejorar la plataforma. Cada ajuste que hacemos acerca la herramienta a su mejor versión. Y cada día que pasa con la plataforma activa, aun con sus imperfecciones, es un día en el que páginas de error 404 que antes estaban vacías ahora muestran la cara de alguien que necesita ser encontrado.

Hoy, sumarse toma cinco minutos. Hay plugins para cada plataforma. Hay un generador visual que no requiere saber una sola línea de código. Hay una API documentada para los que quieran integrar directamente. Y hay un sistema que, cuando el Estado activa una Alerta Sofía, convierte a cada sitio adherido en parte de una red de amplificación nacional.

Lo único que falta es que más sitios se sumen. Cada uno cuenta. Cada error 404 que deja de estar vacío es un afiche más en la calle más transitada del mundo: internet.

Si tenés un sitio web, una tienda online, un blog, un portfolio, una página institucional — entrá a www.ideasquetransforman.org/dashboard y doná tu página 404. Son cinco minutos que pueden hacer la diferencia entre una familia que busca y una familia que encuentra.

*Jorge Monastersky es asesor en protección de datos y riesgo digital para directorios, organizaciones, gobiernos y organismos en América Latina.