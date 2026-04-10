Sociedad

Tragedia en Villa Devoto: se le trabó la mochila en la puerta del colectivo cuando bajaba, cayó al asfalto y murió atropellada

La víctima fatal fue una joven de 25 años. La unidad era de la línea 134 y la jueza interviniente dispuso que el chofer fuera sometido a un test de alcoholemia

Guardar
La esquina donde ocurrió la tragedia
La esquina donde ocurrió la tragedia

Personal de la Policía de la Ciudad intervino esta tarde en un trágico suceso ocurrido en la intersección de Chivilcoy y Nazarre, en el barrio de Villa Devoto. Los agentes que se presentaron en el lugar constataron que un colectivo de la línea 134 atropelló y mató a una mujer de 25 años.

Los policías que se movilizaron son de la Comisaría Vecinal 11 B. El episodio se desencadenó cuando la víctima descendió del colectivo por la puerta del medio. De acuerdo con el relato de los testigos, la puerta se cerró de manera repentina y la mochila de la joven quedó atascada.

Esta situación provocó que la mujer cayera al asfalto y fuera atropellada por el mismo colectivo del que acababa de bajar. Las maniobras del conductor no lograron evitar el desenlace fatal.

Pocos minutos después del hecho, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) confirmó el fallecimiento en el lugar. La intervención judicial quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29, bajo la dirección de Rodríguez y la Secretaría N° 152 de Laderach.

Las autoridades dispusieron la detención del chofer, un hombre de 41 años, y ordenaron el test de alcoholemia, además de solicitar la presencia de la Unidad Criminalística Móvil y la División Ingeniería Vial Forense.

Las actuaciones se labraron bajo la carátula de “averiguación de homicidio”. Las circunstancias exactas del hecho continúan bajo investigación, en tanto la zona fue acordonada para facilitar las tareas periciales y el relevamiento de pruebas.

Iba en moto con su hija y su nieto de tres meses, chocaron con un colectivo y murieron

Un choque frontal entre un colectivo de la línea 216 y una moto en Libertad, Merlo, resultó en la muerte de tres integrantes de una familia
Un choque frontal entre un colectivo de la línea 216 y una moto en Libertad, Merlo, resultó en la muerte de tres integrantes de una familia

Un choque frontal entre una motocicleta y un colectivo causó tres muertes en el partido de Merlo, semanas atrás. El fuerte impacto conmocionó a los habitantes de la zona, que acudieron al lugar mientras las autoridades desarrollaban las investigaciones para determinar lo sucedido. Las víctimas, miembros de una misma familia, viajaban en una moto por la ruta 1003, en la localidad de Libertad, cuando ocurrió el accidente.

La Brava Altino estaba al mando de Juan Carlos Alegre, quien se desplazaba junto a su hija Aylín Alegre y su nieto Mateo, un bebé de solo tres meses. El recorrido, que se realizaba en sentido contrario al del colectivo de la línea 216, finalizó de manera abrupta cerca de la calle Montes de Oca, en la curva conocida como Santa Mónica, justo frente al cementerio del lugar.

De acuerdo con testigos citados por Zona Norte Hoy, el conductor de la moto habría intentado evitar un bache, lo que provocó la pérdida de control y el posterior choque frontal con el colectivo, identificado como el interno 510 de la Empresa 216.

El golpe fue tan severo que, según relataron los pasajeros del colectivo, el parabrisas izquierdo quedó destruido y la estructura del vehículo sufrió daños significativos.

En el sitio del hecho, se confirmó la muerte inmediata de Juan Carlos Alegre. Aylín Alegre fue trasladada en estado grave al hospital Héroes de Malvinas, mientras que el pequeño Mateo fue llevado al sanatorio Juan Bautista en un auto particular que circulaba por la zona. Ambos fallecieron poco después a consecuencia de las lesiones.

Las primeras investigaciones indicaron que ninguno de los ocupantes de la moto llevaba casco, un aspecto que las fuentes policiales remarcaron como relevante.

El fiscal Nicolás Filippini, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de Morón, ordenó la intervención de peritos accidentológicos y dispuso la detención preventiva del chofer del colectivo, Juan Marotti, a la espera de nuevas instrucciones judiciales.

El tráfico en la ruta 1003 fue desviado en ambas direcciones debido al operativo policial y el trabajo de los peritos. Vecinos de la zona denunciaron el mal estado de ese tramo, señalando la existencia de baches y condiciones peligrosas para los vehículos, especialmente para las motocicletas, una queja que se repite en diferentes áreas del conurbano bonaerense.

Temas Relacionados

Villa DevotoPolicía de la CiudadÚltimas noticiasColectivosColectivo 134Accidente

Últimas Noticias

Procesaron a Delfina Lanusse y Hernán Boveri en la causa por el robo de propofol en el Hospital Italiano

La Justicia, además, les prohibió salir del país y embargó sus bienes

Procesaron a Delfina Lanusse y Hernán Boveri en la causa por el robo de propofol en el Hospital Italiano

La Justicia liberó a “El Rey de La Salada” y le dictó la falta de mérito

La medida fue ordenada por la Sala III de la Cámara Federal de La Plata en el marco de la megacausa que investiga irregularidades en la megaferia de Lomas de Zamora y abarca a otros 18 imputados, entre ellos su hijo Manuel y los hijos de su histórico socio “Quique” Antequera

La Justicia liberó a “El Rey de La Salada” y le dictó la falta de mérito

El servicio del Tren de la Costa quedará interrumpido por 21 días: cuándo volverá a normalizarse

La medida es por una obra a cargo del Municipio de San Isidro, que contempla la construcción de un desagüe

El servicio del Tren de la Costa quedará interrumpido por 21 días: cuándo volverá a normalizarse

Caso Ángel: quién es el juez que le otorgó la tenencia del nene a su madre, hoy principal sospechosa

Pablo José Pérez, titular del Juzgado de Familia N°4 de Comodoro Rivadavia, dispuso que el niño volviera a vivir con Mariela Altamirano tras una disputa judicial entre sus padres

Caso Ángel: quién es el juez que le otorgó la tenencia del nene a su madre, hoy principal sospechosa

Un chico de 13 años se fugó de su casa y cruzó solo la frontera hacia Brasil: lo encontraron al día siguiente en Uruguayana

El chico se tomó un micro y luego pasó al país vecino a pie. Un colectivero aseguró haberlo visto y, gracias al dato, lo hallaron

Un chico de 13 años se fugó de su casa y cruzó solo la frontera hacia Brasil: lo encontraron al día siguiente en Uruguayana
DEPORTES
Argentina enfrenta a Brasil en busca de la clasificación a semifinales del Sudamericano Sub 17

Argentina enfrenta a Brasil en busca de la clasificación a semifinales del Sudamericano Sub 17

El doblete del Taty Castellanos en 99 segundos que le mete presión a Scaloni en la Selección: “Quiere ir al Mundial”

Gastón Edul apareció con un ojo morado y dio detalles de su entrenamiento para La Velada del Año: “En España no me tienen fe”

El video de Edinson Cavani que ilusiona a Boca Juniors con su regreso a las canchas: “Sé que voy a renacer”

Un campeón del mundo volvió a jugar tras cuatro meses de ausencia: la enorme ovación de la hinchada rival cuando ingresó

TELESHOW
El exabrupto de María Fernanda Callejón contra Yanina Latorre que aumentó la tensión de su pelea: “Qué raro, la yarará”

El exabrupto de María Fernanda Callejón contra Yanina Latorre que aumentó la tensión de su pelea: “Qué raro, la yarará”

Emily Ceco confirmó que está conociendo a alguien tras la condena a Santiago Martínez: “Quizás mi familia pronto lo conozca”

Gaspar Benegas analizó el fenómeno ricotero: “El Indio no está y la gente igual se emociona como en ninguna otra banda”

Florencia de la V agradeció su nominación al Martín Fierro de la Moda 2026: "Más de 500 looks utilicé"

Floppy Tesouro recibió el alta luego de sufrir una fuerte reacción alérgica: “Enfocada en descansar”

INFOBAE AMÉRICA

Seis minutos dramáticos, una bola de fuego a 40.000 km/h e incomunicados: así será el regreso de los astronautas de Artemis II

Seis minutos dramáticos, una bola de fuego a 40.000 km/h e incomunicados: así será el regreso de los astronautas de Artemis II

Donald Trump aclaró cuál es el principal objetivo de Estados Unidos en la negociación con Irán: “No pueden tener un arma nuclear”

Nory Flores, la voz de Los Hermanos Flores, sorprendió en pleno vuelo rumbo a Coachella 2026

Ingenieros de EE.UU. entregarían el lunes evaluación clave del Puente de las Américas

Qué cambios sufrirá el cuerpo de los astronautas de Artemis II tras regresar a la Tierra