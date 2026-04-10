Tragedia en Villa Devoto: se le trabó la mochila en la puerta del colectivo cuando bajaba, cayó al asfalto y murió atropellada

La esquina donde ocurrió la tragedia

Personal de la Policía de la Ciudad intervino esta tarde en un trágico suceso ocurrido en la intersección de Chivilcoy y Nazarre, en el barrio de Villa Devoto. Los agentes que se presentaron en el lugar constataron que un colectivo de la línea 134 atropelló y mató a una mujer de 25 años.

Los policías que se movilizaron son de la Comisaría Vecinal 11 B. El episodio se desencadenó cuando la víctima descendió del colectivo por la puerta del medio. De acuerdo con el relato de los testigos, la puerta se cerró de manera repentina y la mochila de la joven quedó atascada.

Esta situación provocó que la mujer cayera al asfalto y fuera atropellada por el mismo colectivo del que acababa de bajar. Las maniobras del conductor no lograron evitar el desenlace fatal.

Pocos minutos después del hecho, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) confirmó el fallecimiento en el lugar. La intervención judicial quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29, bajo la dirección de Rodríguez y la Secretaría N° 152 de Laderach.

Las autoridades dispusieron la detención del chofer, un hombre de 41 años, y ordenaron el test de alcoholemia, además de solicitar la presencia de la Unidad Criminalística Móvil y la División Ingeniería Vial Forense.

Las actuaciones se labraron bajo la carátula de “averiguación de homicidio”. Las circunstancias exactas del hecho continúan bajo investigación, en tanto la zona fue acordonada para facilitar las tareas periciales y el relevamiento de pruebas.

Iba en moto con su hija y su nieto de tres meses, chocaron con un colectivo y murieron

Un choque frontal entre un colectivo de la línea 216 y una moto en Libertad, Merlo, resultó en la muerte de tres integrantes de una familia

Un choque frontal entre una motocicleta y un colectivo causó tres muertes en el partido de Merlo, semanas atrás. El fuerte impacto conmocionó a los habitantes de la zona, que acudieron al lugar mientras las autoridades desarrollaban las investigaciones para determinar lo sucedido. Las víctimas, miembros de una misma familia, viajaban en una moto por la ruta 1003, en la localidad de Libertad, cuando ocurrió el accidente.

La Brava Altino estaba al mando de Juan Carlos Alegre, quien se desplazaba junto a su hija Aylín Alegre y su nieto Mateo, un bebé de solo tres meses. El recorrido, que se realizaba en sentido contrario al del colectivo de la línea 216, finalizó de manera abrupta cerca de la calle Montes de Oca, en la curva conocida como Santa Mónica, justo frente al cementerio del lugar.

De acuerdo con testigos citados por Zona Norte Hoy, el conductor de la moto habría intentado evitar un bache, lo que provocó la pérdida de control y el posterior choque frontal con el colectivo, identificado como el interno 510 de la Empresa 216.

El golpe fue tan severo que, según relataron los pasajeros del colectivo, el parabrisas izquierdo quedó destruido y la estructura del vehículo sufrió daños significativos.

En el sitio del hecho, se confirmó la muerte inmediata de Juan Carlos Alegre. Aylín Alegre fue trasladada en estado grave al hospital Héroes de Malvinas, mientras que el pequeño Mateo fue llevado al sanatorio Juan Bautista en un auto particular que circulaba por la zona. Ambos fallecieron poco después a consecuencia de las lesiones.

Las primeras investigaciones indicaron que ninguno de los ocupantes de la moto llevaba casco, un aspecto que las fuentes policiales remarcaron como relevante.

El fiscal Nicolás Filippini, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de Morón, ordenó la intervención de peritos accidentológicos y dispuso la detención preventiva del chofer del colectivo, Juan Marotti, a la espera de nuevas instrucciones judiciales.

El tráfico en la ruta 1003 fue desviado en ambas direcciones debido al operativo policial y el trabajo de los peritos. Vecinos de la zona denunciaron el mal estado de ese tramo, señalando la existencia de baches y condiciones peligrosas para los vehículos, especialmente para las motocicletas, una queja que se repite en diferentes áreas del conurbano bonaerense.