Tragedia en Merlo: iba en moto con su hija y su nieto de tres meses, chocaron con un colectivo y murieron

Vecinos y testigos señalaron el mal estado del asfalto como un factor de riesgo para la circulación

En la tarde del domingo, un choque frontal entre una moto y un colectivo dejó tres víctimas fatales en el partido de Merlo. La magnitud del siniestro sacudió a los vecinos de la zona, quienes se acercaron al lugar mientras las autoridades trabajaban para esclarecer los hechos. Los involucrados, integrantes de una misma familia, se desplazaban en una motocicleta por la ruta 1003, en la localidad de Libertad, cuando ocurrió el impacto.

La moto Brava Altino era conducida por Juan Carlos Alegre, que iba acompañado por su hija Aylín Alegre y su nieto Mateo, un bebé de apenas tres meses. El trayecto, que comenzó en sentido opuesto al colectivo de la línea 216, terminó abruptamente cerca de la calle Montes de Oca, en la zona conocida como la curva de Santa Mónica, justo frente al cementerio local.

Testigos citados por el medio local Zona Norte Hoy indicaron que el conductor de la moto habría intentado esquivar un pozo, lo que provocó que perdiera el control y chocara de frente contra el colectivo, identificado como el interno 510 de la Empresa 216.

El impacto fue de tal magnitud que, según los pasajeros del transporte, el parabrisas izquierdo quedó destruido y la estructura de la unidad sufrió graves daños.

Ninguno de los ocupantes de la moto llevaba casco al momento del impacto

En el lugar se confirmó la muerte inmediata de Juan Carlos Alegre. Mientras tanto, Aylín Alegre fue trasladada en estado crítico al hospital Héroes de Malvinas, y el pequeño Mateo fue llevado al sanatorio Juan Bautista en un vehículo particular que circulaba por la zona. Ambos fallecieron poco después a raíz de las heridas.

Las primeras pericias señalaron que ninguno de los tres ocupantes de la motocicleta llevaba casco, un dato que las fuentes policiales subrayaron como relevante.

El fiscal Nicolás Filippini, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de Morón, dispuso la intervención de especialistas accidentológicos y ordenó la demora del chofer del colectivo, identificado como Juan Marotti, a la espera de nuevas directivas judiciales.

El tránsito en la ruta 1003 fue desviado en ambos sentidos a raíz del operativo policial y las tareas de los peritos. Vecinos de la zona advirtieron sobre el mal estado de ese tramo de la ruta, señalando la presencia de baches y condiciones peligrosas para los vehículos, en especial para motos, un reclamo que se repite en distintos puntos del conurbano bonaerense.

Finalmente, murió uno de los jóvenes que estuvo dentro del auto que fue arrollado por un tren en Mar del Plata, a la altura del parque de diversiones Aquasol. La víctima era un hombre de 23 años que había quedado en grave estado tras el incidente con politraumatismos.

La noticia fue confirmada por las autoridades del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) de Mar del Plata. El sujeto fue identificado como Nicolás Gómez y falleció luego de ser operado en la madrugada del lunes.

El siniestro ocurrió el domingo, poco después de las 14, en el kilómetro 386 de la Autovía 2, en las inmediaciones del parque Aquasol, uno de los puntos de mayor circulación durante la temporada de verano. Según se informó, el vehículo particular, un Peugeot 206, en el que viajaban tres personas oriundas de General La Madrid, fue impactado por una formación de Trenes Argentinos que une Buenos Aires con Mar del Plata.

Dentro del auto se trasladaban Adrián Sánchez, de 40 años, su hija Ana, de 17, y Nicolás Gómez, pareja de la joven. Los tres resultaron heridos producto de la colisión y fueron trasladados de urgencia al HIGA de Mar del Plata por los servicios de emergencia. Mientras que tanto Sánchez como su hija fueron atendidas con lesiones de diversa consideración, Gómez presentaba politraumatismos severos y fue sometido a una intervención quirúrgica tras su ingreso al hospital. El fallecimiento se produjo algunas horas después del procedimiento médico.

Fuentes del caso citadas por Infobae precisaron que ninguno de los pasajeros ni el personal del tren resultó lesionado durante el impacto. El choque, sin embargo, generó demoras y una fuerte actividad de los servicios de emergencia de la provincia de Buenos Aires, que refuerzan la asistencia en los corredores viales estratégicos durante la temporada estival.