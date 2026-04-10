Marina Charpentier habló sobre la Ley de Salud Mental: “Hoy la familia está sola frente al sistema”

Marina Charpentier propone invertir en hospitales psiquiátricos de calidad y fortalecer la atención pública como eje de la reforma sanitaria

En una entrevista exclusiva con Infobae al Regreso, Marina Charpentier advirtió que la Ley de Salud Mental deja a las familias sin herramientas para intervenir cuando un ser querido atraviesa una crisis grave. Sostuvo que el sistema actual impide acceder a atención oportuna y obliga a madres y padres a enfrentar solos situaciones límite, en un contexto donde los recursos y las camas disponibles siguen siendo insuficientes.

“No podemos hacer nada”: la frustración de madres y padres ante el sistema

Charpentier describió la impotencia que atraviesan quienes buscan ayuda para un ser querido en crisis: “¿Cómo concebís que un chico de 12, 13, 14 años se suicide? Desde los 12 a los 19 años se cuadruplicó la cantidad de suicidios. Y no te cuento los intentos de suicidio que no quedan documentados”. Recordó el caso reciente de una adolescente: “Me dijeron que hay una chica de 14 años que se suicidó, se colgó. Es tan doloroso, tan triste, tan preocupante. ¿Cómo no pudimos hacer nada para evitarle a esa chica ese llegar a esa instancia?”.

La entrevistada denunció las trabas que impone el artículo 20 de la ley vigente: “El artículo 20 habla de que se necesita la voluntad del paciente para internar a esa persona. Los que están a favor de la ley dicen que es mentira, pero la realidad es que tenés que judicializarlo, si no, no lo van a poder internar”.

El recorrido personal: “Yo no podía internar a mi hijo”

Charpentier conectó su militancia con su experiencia como madre de Chano: “Yo tuve un episodio extremo porque pedía ayuda, porque sabía que mi hijo estaba en riesgo. Llamaba a la guardia y me decían: ‘Ahora está tranquilo, no lo podemos llevar por la fuerza’. Pero dentro de tres horas iba a estar caminando por el medio de la ruta desesperado”.

Marina Charpentier alerta que la Ley de Salud Mental deja a las familias sin herramientas para enfrentar crisis graves (Infobae en Vivo)

Explicó la angustia de las familias: “No podés dormir, no podés pensar en otra cosa. Cuando suena el teléfono, pensás que te van a decir que está muerto. ¿Por qué tenés que sufrir eso? Yo propongo que primero la familia se tiene que hacer responsable, se tiene que preguntar qué tiene que ver con eso. Pero si la persona no vive con vos, ¿cómo hacés para ayudarlo si esa persona no puede parar, su cabeza le dice más consumo, más consumo?”.

Sobre el momento más doloroso, confesó: “No quiero hablar de mi hijo porque hay un montón de otros Chanos que están hoy necesitando lo mismo. Pero vos llamabas y te decían: ‘No lo podemos llevar’. Si él no quería, no podíamos entrar. ¿A vos te parece que eso es lógico? Por eso entramos por la fuerza. Hoy me lo pregunto si habré hecho bien. Pero ¿cómo sabés si cuando abrís la puerta no está?”.

“Hace falta presupuesto y dejar de estigmatizar”: el reclamo de fondo

La trabajadora social remarcó el desfasaje entre las cifras de la ley y la realidad presupuestaria: “La ley actual exige que el 10% del presupuesto del Ministerio de Salud sea destinado a salud mental. En 2026 solo se va a destinar el 2%. Ya el 10% me parece poquísimo cuando sabemos que 3 de cada 10 argentinos padecen algún tipo de patología mental”.

Marina Charpentier alerta que la Ley de Salud Mental deja a las familias sin herramientas para enfrentar crisis graves (Infobae en Vivo)

Criticó la concentración de camas en hospitales monovalentes: “El 94,4% de las camas está en hospitales psiquiátricos. Eso no garantiza alternativas para quienes necesitan atención inmediata. No todo es Buenos Aires. ¿Cuántos recursos hay en Jujuy, en Neuquén, en Formosa? La desigualdad es enorme”.

Sobre la propuesta de reforma oficial, sostuvo: “¿Por qué no puede haber un hospital psiquiátrico de calidad, digno y con los mejores médicos? Si vos tenés un hijo esquizofrénico, ¿no tiene derecho a ir al hospital que corresponde? Se trata de invertir en camas, en calidad de atención y en empoderar a los psiquiatras. ¿Hay la medicación que se necesita? ¿Hay seguimiento? Es una cuestión absolutamente económica”.

Finalmente, pidió a la sociedad dejar de lado la vergüenza y el prejuicio: “Si todos, toda la sociedad argentina trabajara en lo que el pequeño problema que tiene, trabajara comunitariamente para resolverlo, todos tendríamos una sociedad mejor. Si yo trabajo para que las madres no tengan que pasar lo que yo pasé…”.

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