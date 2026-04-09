Paro de colectivos: enojo y demoras en las paradas desde el centro porteño hasta el conurbano bonaerense

La gran mayoría de los pasajeros aseguró viajar por alrededor de dos horas

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) impulsó una medida de fuerza que alcanzó una adhesión masiva en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que provocó un escenario de complicaciones para millones de usuarios del transporte público. El paro afecta a una extensa lista de líneas, sumando un nuevo capítulo al conflicto en el sector.

Las líneas de colectivo 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197 no prestan servicio o lo hacen con frecuencias reducidas, tanto en recorridos urbanos como interjurisdiccionales.

Bajo este contexto, las paradas de colectivos volvieron a estar en el foco de atención, tras la reducción de frecuencia que se implementó días atrás.

Más de un centenar de líneas de colectivos del AMBA interrumpieron o disminuyeron sus servicios, generando complicaciones para millones de usuarios

“Voy para Lanús. Los últimos tres o cuatro días, viajar fue un quilombo. Hoy vine rápido, pero el tema es volver ahora. Vamos a ver si me subo al próximo que venga”, confirmó uno de los pasajeros que esperaba en Once.

Luego, otra de las personas que estaban allí, se acercó a las cámaras de la señal de TN y dijo: “Es un quilombo terrible viajar. A la mañana estuve dos horas para venir al centro. La jornada laboral hay que cortarla más temprano para intentar llegar”.

“Vengo desde Fiorito a trabajar en Capital, en un local de ropa. Esta mañana viajé como dos horas y media”, dijo otro usuario. Una mujer, remarcó la hora de ida y a la que regresa, para dimensionar el tiempo que pasa fuera de su casa: “Fue un lío total venir a la mañana. Salgo a las 6 de la mañana de mi casa y llego tipo 19 o 20. Trabajo de limpieza”.

Luego, otro hombre, en este caso un trabajador de construcción de 64 años, dio su testimonio de cómo padece las horas de espera. “Hace una hora que estoy esperando el colectivo. Yo viajo hacia Olimpo. Suelo tardar una hora y ahora se extendió a dos. Es complicado, es más cansador viajar que trabajar”, contó.

Las empresas de transporte redujeron la frecuencia de los colectivos en un 30% ante la falta de fondos, agravando la congestión en paradas clave como Once (Maximiliano Luna)

Una hora más tarde, alrededor de las 19, la situación en Once seguía de la misma manera. “Desde hace dos semanas que ya venimos con quilombo. En todos lados hay fila. Antes venían de a tres colectivos, ahora uno solo”, dijo un hombre que aguardaba por el transporte público para regresar a su casa.

Las autoridades recomendaron a los usuarios planificar sus desplazamientos con antelación y contemplar otras opciones de transporte, ya que se esperaba una jornada marcada por fuertes demoras, espacios colapsados y servicios alternativos desbordados.

El paro ocurre en un contexto de tensión creciente entre el sector empresarial, los empleados y el Gobierno nacional, con reclamos centrados en el financiamiento del sistema, retrasos en los pagos y dificultades para cubrir los costos operativos y salariales.

Las empresas que todavía no han percibido los pagos estatales redujeron las frecuencias en un 30%, lo que ha generado una disminución del servicio y ha afectado a miles de pasajeros.

Los choferes, representados por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) respondieron en este contexto al asegurar que no han cobrado sus sueldos correspondientes al mes de marzo, cuando transcurre el noveno día de abril.