Rescataron 33 gatos hacinados en una casa de Rosario y ahora los ofrecen en adopción

Municipalidad de Rosario, Imusa y la Brigada de Rescate Animal coordinaron el operativo de salvamento y atención veterinaria de los felinos

Un operativo conjunto de la Secretaría de Control de la Municipalidad de Rosario y otras áreas municipales y provinciales permitió el rescate de 33 gatos en muy mal estado de salud en una vivienda de la zona noroeste de la ciudad santafesina, tras diversas denuncias de vecinos sobre las condiciones en las que se encontraban los animales.

Según informó la propia Municipalidad de Rosario a través de un comunicado oficial, la intervención se realizó luego de recibir reiterados avisos que alertaron sobre la situación de abandono y deterioro en el domicilio.

Equipos del Imusa y del Programa Barrial de Castración participaron activamente en la esterilización de los felinos, una medida que busca controlar la población animal y prevenir nuevos casos de abandono.

Las denuncias ciudadanas ante el 147 y el compromiso con la protección animal fueron fundamentales para la rápida intervención estatal

Además, agentes de las secretarías de Salud, Desarrollo Humano y Hábitat y del Distrito Noroeste realizaron un relevamiento para evaluar la situación social de los habitantes de la vivienda, informó la Municipalidad. La acción también contó con la colaboración de la Brigada de Rescate Animal de la Policía de la provincia de Santa Fe, reforzando el trabajo coordinado entre distintas áreas estatales.

La mayoría de los gatos rescatados se encuentra bajo guarda transitoria particular, en proceso de recuperación y a la espera de adopción definitiva; las consultas sobre la posibilidad de adoptar pueden dirigirse a la cuenta de Instagram @elhogardelucas.

Según consignó la Municipalidad, se recuerda a la población la importancia del cuidado responsable y la castración animal como acciones fundamentales para prevenir el abandono y el maltrato. Además, indicaron que las denuncias por maltrato animal pueden realizarse a través de la línea gratuita 147 de la Municipalidad de Rosario.

El secretario de Control, Diego Herrera, subrayó en declaraciones recogidas por la Municipalidad que “este tipo de intervenciones reflejan la decisión del municipio de actuar ante situaciones de maltrato o abandono animal, pero también de abordar de manera integral las problemáticas sociales que aparecen en estos contextos. La articulación entre áreas es clave para dar respuestas concretas”.

Equipos municipales realizaron castraciones y relevamientos sociales en la vivienda, destacando la importancia de la tenencia responsable

Por su parte, la titular del Área de Protección Animal, Sabrina Latino, valoró el involucramiento de la comunidad y expresó: “La denuncia de los vecinos fue fundamental para poder intervenir a tiempo. Cuando hay compromiso ciudadano, podemos actuar con mayor rapidez y garantizar el bienestar de los animales. Vamos a continuar en ese camino”.

Rescataron a más de 80 perros que estaban en un criadero clandestino

Una operación judicial en Guaymallén resultó en el rescate de 81 perros de un criadero ilegal ubicado en El Sauce, en la provincia de Mendoza, donde los animales permanecían en condiciones extremadamente insalubres y sin ningún tipo de control sanitario. La acción, coordinada por la Municipalidad de Guaymallén junto con fuerzas policiales y veterinarios, desmanteló una organización dedicada presuntamente a la cría y comercialización irregular de mascotas, según lo confirmó el municipio mediante un comunicado.

El despliegue se realizó en la mañana, tras varias denuncias presentadas por habitantes de El Sauce. Los vecinos alertaron sobre olores penetrantes, problemas graves de limpieza y movimientos que asociaban a la venta ilegal de perros, en especial de la raza Pinscher miniatura.

El rescate de 81 perros de raza en Guaymallén revela la existencia de criaderos clandestinos con graves problemas sanitarios

La Municipalidad de Guaymallén especificó que participaron las áreas de Comercio, Fiscalización y Zoonosis, con el apoyo de la Policía Rural y veterinarios, bajo las instrucciones de la Unidad Fiscal interviniente.

Desde la administración municipal subrayaron la importancia de la colaboración de la comunidad para ubicar y desactivar el criadero.

Al llegar al lugar denunciado, las autoridades encontraron una situación crítica. Uno de los moradores permitió el acceso del personal, que realizó la inspección en compañía de testigos. Dentro de la vivienda, el grupo halló numerosos perros de razas pequeñas —en su mayoría hembras adultas y cachorros—, alojados en espacios degradados, rodeados de excrementos y agua estancada.

La ausencia de condiciones mínimas de cuidado y el hacinamiento agravaban un cuadro de abandono que, de acuerdo con el informe técnico del Área de Zoonosis, resultaba alarmante. Durante el operativo también se incautaron dispositivos electrónicos, documentos y medicinas vencidas de uso veterinario y humano, elementos que habrían estado vinculados a la actividad clandestina de cría y venta de animales sin habilitación ni supervisión alguna.