Sociedad

Mendoza: rescataron a más de 80 perros que estaban en muy malas condiciones de un criadero clandestino

La mayoría eran cachorros y hembras adultas que tenían problemas de salud e, incluso, algunos de los animales hasta tenían fracturas expuestas. Un hombre quedó detenido

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Las autoridades hallaron cachorros y
Las autoridades hallaron cachorros y hembras adultas, muchos con fracturas y signos de abandono sanitario, durante la inspección

Un operativo judicial en Guaymallén terminó con el rescate de 81 perros de un criadero clandestino en El Sauce, localidad de la provincia de Mendoza, en un escenario que exhibía condiciones de insalubridad extremas y falta absoluta de control sanitario. La intervención, que involucró a la Municipalidad de Guaymallén junto a fuerzas policiales y veterinarios, permitió desarticular una estructura dedicada presuntamente a la cría y venta ilegal de animales, según confirmó la propia municipalidad en un comunicado.

El procedimiento se llevó a cabo durante esta mañana, tras una serie de denuncias presentadas por vecinos de El Sauce. Estos reportaron olores intensos, deficiencias en la higiene y movimientos frecuentes asociados a la comercialización irregular de mascotas, en particular ejemplares con las características de la raza Pinscher miniatura.

La Municipalidad de Guaymallén detalló que el operativo contó con la participación de las áreas de Comercio, Fiscalización y Zoonosis, respaldadas por efectivos de la Policía Rural y profesionales veterinarios, todo bajo directivas de la Unidad Fiscal interviniente.

El criadero clandestino exhibía hacinamiento,
El criadero clandestino exhibía hacinamiento, falta de higiene, acumulación de excrementos y agua estancada, agravando la crisis animal

Las autoridades municipales también destacaron la colaboración de los vecinos, cuya intervención resultó clave para la detección y desarticulación del criadero.

El arribo de las autoridades al domicilio señalado reveló un panorama crítico. Un residente permitió el ingreso del equipo, que inició la inspección en presencia de testigos. Una vez dentro, el grupo constató la presencia de decenas de perros de razas pequeñas —mayoritariamente hembras adultas y cachorros—, alojados en condiciones precarias, entre excrementos acumulados y agua estancada.

La falta de cuidados básicos y el hacinamiento se sumaban a un cuadro de abandono sanitario que, de acuerdo con el informe técnico del Área de Zoonosis, resultó alarmante.

El operativo incluyó el secuestro de dispositivos electrónicos, documentación relevante y medicación vencida, tanto veterinaria como humana. Se sospecha que estos elementos estaban vinculados a la actividad ilegal de cría y venta de animales sin habilitación ni control de ningún tipo. “La hipótesis principal apunta a un negocio clandestino, carente de todo resguardo sanitario”, apuntó la Municipalidad de Guaymallén en el parte oficial.

Las tareas de recuperación abarcaban
Las tareas de recuperación abarcaban evaluaciones clínicas, desparasitación, vacunación y un plan integral de esterilización animal

Entre los hallazgos destacados, la inspección permitió identificar casos de perros con fracturas expuestas, lesiones sin tratar e infecciones avanzadas, además de cuadros generalizados de bajo peso, infestación de parásitos internos, pulgas, garrapatas y conjuntivitis. El informe veterinario subrayó la falta de socialización, fenómeno habitual en animales sometidos a confinamiento y escaso contacto con humanos, muchos de ellos utilizados reiteradamente para reproducción.

La acción concluyó con el traslado de los 81 perros rescatados a distintos espacios de tránsito, donde quedaron bajo resguardo y atención de organizaciones proteccionistas, entre ellas Salvando Patas. Las tareas de recuperación incluyeron evaluaciones clínicas, análisis de laboratorio, estudios reproductivos, desparasitación, vacunación antirrábica y un plan de esterilización integral, según lo informado por la Municipalidad de Guaymallén.

Las autoridades remarcaron que los animales, una vez estabilizados, serán ofrecidos en adopción responsable, con el objetivo de impedir su retorno al criadero y evitar la reproducción no controlada.

Un hombre quedó detenido por
Un hombre quedó detenido por presunto maltrato animal y venta ilegal de perros, quedando a disposición de la Justicia mendocina

El procedimiento se desarrolló sin incidentes. Un hombre resultó aprehendido, trasladado a la Comisaría 57 y quedó a disposición de la Justicia, que continuará la investigación para determinar responsabilidades por el presunto delito de maltrato animal y otras infracciones conexas.

La Municipalidad de Guaymallén señaló que la causa permanece abierta, con posibilidad de nuevas medidas a partir de las pruebas recolectadas. Entre los elementos clave para el avance de la causa figuran los dispositivos electrónicos secuestrados, la documentación hallada y el testimonio de testigos.

La importancia del rescate radica en la protección de la salud pública y en la prevención de la reproducción descontrolada, dos ejes que, según fuentes oficiales, motivaron la intervención conjunta de áreas municipales y policiales.

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