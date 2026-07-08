Tragedia en Neuquén: un joven perdió el control del vehículo, cayó 50 metros por un barranco y murió

Un joven de 20 años murió tras caer con su auto por un barranco en la Ruta Provincial 43 de Neuquén, cerca de Andacollo

Un joven de 20 años murió tras caer por un barranco con el auto en la Ruta Provincial 43 de Neuquén, en un siniestro que conmocionó a toda la comunidad del norte de la provincia. La víctima, Lautaro Morales, oriundo de Andacollo, perdió el control del vehículo en la madrugada del miércoles a las 3 de la madrugada, a unos tres kilómetros del ingreso a la localidad, en una curva pronunciada ubicada antes del cartel de bienvenida al pueblo, en dirección desde Chos Malal.

El rodado, en el que viajaban cuatro jóvenes, todos oriundos de la misma localidad, realizó varios zigzags sobre la calzada antes de precipitarse por el barranco. Según los primeros testimonios recabados por la Policía, el vehículo circulaba a una velocidad elevada al momento de ingresar a la curva, aunque las pericias serán las que determinen las causas del accidente.

PUBLICIDAD

El comisario Mariano Jara, a cargo de la División Chos Malal, confirmó que al arribar al lugar constataron que el auto había perdido el control por causas que aún son materia de investigación, según indicó Noticias nqn

Durante la caída, Morales salió despedido del vehículo. Los agentes lo encontraron sin signos vitales a 12 metros del rodado, al pie de un barranco de entre 40 y 50 metros de altura en una zona de montaña.

PUBLICIDAD

La acompañante del conductor sufrió lesiones leves y un fuerte golpe en el tórax, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital de Andacollo y luego derivada al Hospital Gregorio Martínez de Chos Malal para estudios de mayor complejidad y descartar heridas internas. Los otros dos ocupantes, que viajaban en el asiento trasero, resultaron ilesos.

Los cuatro jóvenes regresaban de un mirador ubicado en la zona alta de la Cordillera del Viento cuando ocurrió el fatal despiste. Ese dato, revelado por los primeros testimonios ante la Policía, traza el recorrido de esa madrugada: habían salido a recorrer el mirador y emprendían el regreso hacia Andacollo cuando el auto tomó la curva a exceso de velocidad.

PUBLICIDAD

La Municipalidad de Andacollo confirmó la identidad de la víctima y emitió un comunicado oficial. “Informamos sobre el lamentable fallecimiento de nuestro joven vecino, Lautaro Morales. En este momento de inmenso dolor, hacemos llegar nuestro más sentido pésame a sus padres, familiares, amigos y seres queridos”, expresó el texto oficial.

La Municipalidad de Andacollo confirmó la muerte de Lautaro Morales y la comunidad expresó su dolor en redes sociales mientras avanza la investigación

El comunicado también incluyó un mensaje de acompañamiento: “Acompañamos a su familia en este difícil proceso, elevando una oración por el eterno descanso de su alma y rogando por la fortaleza necesaria para que puedan afrontar tan irreparable pérdida. Su recuerdo permanecerá siempre en el corazón de quienes lo conocimos”.

PUBLICIDAD

Las redes sociales se convirtieron en el espacio donde la comunidad de Andacollo canalizó el dolor. En Facebook, cientos de vecinos dejaron mensajes de despedida y palabras de aliento para la familia. “Te acompaño en estos momentos, fuerza para su familia, abrazo”, “Mis condolencias a la familia, que Dios consuele sus corazones, descansa en paz Lauti!”, “Triste noticia, mis condolencias a toda su familia, que Dios le dé fortaleza. Descansa en paz, Lauti”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en la plataforma.

Otros vecinos sumaron sus palabras al hilo de condolencias: “Mi más sentido pésame a la familia Zúñiga-Morales, un fuerte abrazo, QEPD Lautaro”, “Gran abrazo a la familia. Paz y resignación en tan triste momento”, “Nuestras condolencias a la familia, que Dios les conceda la paz” y “Muy triste noticia, fuerza a la familia Morales que Dios renueve sus vidas mi más sentido pésame, un abrazo con el alma”.

PUBLICIDAD

La localidad, pequeña y donde todos se conocen, vivió ese miércoles con el peso de una pérdida que atravesó a sus vecinos de punta a punta.

La investigación sobre las causas del accidente sigue abierta y las pericias técnicas determinarán las conclusiones oficiales del caso.