Sociedad

Tensión en el Puente Pueyrredón: una protesta por planes sociales terminó en disturbios con la Policía

Organizaciones sociales cortaron la avenida Pavón en rechazo al fin del plan social que beneficiaba a 900 mil personas

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Vista aérea de una calle con una multitud de manifestantes y una línea de policías; humo blanco y gris se eleva en el centro, cerca de vehículos rojos
(Captura de video)

Esta mañana se registran disturbios en la ciudad de Avellaneda, en las inmediaciones del Puente Pueyrredón, en medio de una protesta de organizaciones sociales en rechazo a la baja del plan Volver al Trabajo.

Como consecuencia de la medida, la avenida Pavón permanece cortada en ambos sentidos y no se puede acceder a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) desde esa traza.

Participan de la protesta el Polo Obrero, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Libres del Sur, la Organización Comunista Revolucionaria, UTEP y el Movimiento Evita, entre otras organizaciones.

Protesta en Avellaneda

En el marco de los incidentes, que comenzaron cerca de las 10 de la mañana, bomberos apagaron neumáticos incendiados por los manifestantes. Hay un cordón de la Policía Federal, mientras que efectivos de Infantería y Prefectura Naval Argentina también se encuentran en el lugar.

El programa dado de baja funcionaba como continuidad del anterior Potenciar Trabajo, otorgando una asignación mensual de $78.000 a trabajadores informales. Se encuentran presentes en el lugar el legislador Gabriel Solano, el dirigente Néstor Pitrola y Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA.

Según las primeras informaciones, se registraron corridas y empujones en el acceso vial, donde la policía intervino utilizando gas pimienta y un camión hidrante para impedir bloqueos.

Un bombero de la PFA con uniforme oscuro y casco blanco extingue un fuego en el suelo. Se ven llamas rojas y humo blanco denso, con personas en segundo plano
(Captura de video)

En ese marco, el dirigente piquetero Eduardo Belliboni opinó que no es necesario “cortar” cuando hay un Gobierno que “escucha”. En diálogo con A24, sostuvo: “Ahora, cuando no te escuchan y una persona se queda sin un ingreso mínimo de 700 mil pesos, no hay cartones para juntar, hay hambre”.

Y siguió: “El Gobierno hizo campaña y se jacta de haber eliminado los piquetes, lo cual no es verdad porque durante este tiempo hubo acciones y movilizaciones que fueron salvajemente reprimidas. No hay piquetes porque, cada vez que hay uno, le revientan la cabeza a un fotógrafo como a Pablo Grillo, reprimen a una jubilada o le pegan a un discapacitado”.

El dirigente del Polo Obrero aseguró que “hay que jactarse de resolver los problemas, no de la represión”.

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Una de las manifestantes, identificada como Natalia y miembro de un comedor en Avellaneda, señaló que utilizaba el plan para pagar impuestos y que, sin esa ayuda, sus ingresos no le alcanzaban.

En declaraciones al Polo Obrero, Gloria, integrante del comedor Mariano Ferreyra del Bajo Flores, explicó que trabajan en la cocina desde las 7 de la mañana hasta entrada la tarde, brindando asistencia a 648 personas que se alimentan allí.

“Nosotros no somos la casta porque a veces no tenemos ni para comer un pan para nuestra mesa. Setenta y ocho mil pesos para muchos es insignificante, pero para nosotros es mucho”, lamentó la mujer.

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