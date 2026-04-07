La temporada de incendios en La Pampa estuvo por debajo del promedio, pero igual se quemaron más de 207 mil hectáreas

La temporada de incendios en La Pampa dejó un saldo de 207.147 hectáreas afectadas por 193 focos ígneos según Defensa Civil

El cierre de la temporada de incendios en La Pampa dejó un balance preciso: 207.147 hectáreas resultaron afectadas por 193 focos ígneos, según confirmó David García, director general de Defensa Civil. La cifra, recogida hasta el 31 de marzo, se sitúa por debajo del promedio registrado desde 2016, que asciende a 308.660 hectáreas.

El dato refleja, según las autoridades, una mejora en las conductas preventivas entre los productores agropecuarios, quienes mantuvieron y reforzaron las picadas cortafuegos durante todo el año.

Las tareas de combate y prevención de incendios recaen sobre el personal de Defensa Civil y bomberos, con el apoyo logístico y operativo de la Dirección Provincial de Vialidad.

El total de hectáreas quemadas este año en La Pampa se mantuvo por debajo del promedio histórico registrado desde 2016

De acuerdo con la información de Diario Textual, durante la temporada se sostuvieron 3.500 kilómetros de picadas de 25 metros de ancho, distribuidas en las zonas de mayor incidencia de incendios forestales, como los caldenales y regiones de monte. Estas franjas cumplen una doble función: limitan la propagación de las llamas y facilitan el acceso de brigadistas a los focos activos.

En diálogo con La Arena, García destacó el aporte de los productores agropecuarios con trabajos de prevención. “El comportamiento de los productores fue excelente y sin dudas que la prevención es la mejor manera de evitarlos. Hacer las picadas ayuda en todos los incendios y mantenerlas limpias todo el año”, dijo.

El período de alto riesgo se extiende, según el esquema provincial, entre el 1° de noviembre y el 31 de marzo. A comienzos de este año, las condiciones de riesgo extremo impulsaron la intensificación de las tareas de monitoreo y la intervención ante incendios de magnitud.

En paralelo, se realizaron capacitaciones regionales orientadas a fortalecer el sistema de emergencia, con la participación de comisiones directivas y jefaturas de más de 30 cuarteles de las zonas norte y centro sur de la provincia.

Estos encuentros abordaron la modernización del servicio, la incorporación de herramientas tecnológicas para el monitoreo satelital de focos activos, la mejora en la comunicación entre brigadas y la capacitación en lectura de mapas físicos y digitales.

También se avanzó en la aplicación de criterios de meteorología operativa, la elaboración de informes técnicos y la revisión de las jurisdicciones de cada cuartel para lograr una cobertura más eficiente y una mejor distribución de recursos.

Las tareas de prevención y combate de incendios en La Pampa involucraron a Defensa Civil, bomberos y la Dirección Provincial de Vialidad

Si bien García destacó el cambio en la actitud de los productores respecto al mantenimiento de picadas, insistió en la necesidad de continuar y fortalecer las tareas preventivas para reducir aún más el impacto de los incendios en el futuro.

En el plano económico, el Gobierno de La Pampa, a través del Ministerio de la Producción, activó una línea de financiamiento que va desde 4 a 100 millones de pesos destinada a productores afectados por incendios.

Esta herramienta, gestionada junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Fondo de Garantía Pampeanas (FoGaPam), busca facilitar el acceso al crédito y acompañar la recuperación productiva de los establecimientos damnificados. El requisito para acceder consiste en contar con un informe técnico emitido por la Subsecretaría de Asuntos Agrarios tras una visita al establecimiento.

El director de Ganadería, Marcelo Lluch, detalló en comunicación con La Arena: “La línea está orientada a personas humanas y sociedades que desarrollen actividades agropecuarias en La Pampa y cuenten con un Informe Técnico emitido por la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, elaborado a partir de una visita al establecimiento afectado”.

Para fines de enero, la provincia de La Pampa ya había sufrido el consumo de casi 170.000 hectáreas por los incendios forestales.

En diciembre, el fuego ya había arrasado unas 83.000 hectáreas.