El chofer de un intendente en Salta atropelló y mató a un nene de 5 años: hubo una protesta con incidentes

El accidente ocurrió en la avenida Hipólito Yrigoyen cuando la camioneta oficial embistió al menor que circulaba en bicicleta

La localidad salteña de La Merced enfrenta una situación de conmoción tras conocerse la muerte de un niño de 5 años que fue atropellado por Miguel Plaza, el chofer del intendente de la ciudad, Javier Wayar.

El menor perdió la vida tras ser embestido por una camioneta Ford Ranger en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle General Güemes. El hecho ocurrió el domingo pasado por la noche, a las 20:42, y generó una serie de protestas y movilizaciones en la comunidad, que exigieron respuestas a las autoridades municipales.

De acuerdo con los reportes del Ministerio Público Fiscal de Salta, el menor circulaba en bicicleta junto a su madre cuando intentó cruzar la calzada y fue impactado por la camioneta.

Tras el incidente, el niño fue trasladado en estado crítico al hospital local y, posteriormente, derivado al Hospital Público Materno Infantil, donde falleció a las 22:50 debido a un shock hipovolémico por politraumatismo grave.

De acuerdo con la información de la agencia de noticias NA, los testigos presentes en el lugar señalaron que el conductor se desplazaba a alta velocidad, lo cual habría impedido frenar a tiempo para evitar la colisión.

La reacción social no se hizo esperar. El lunes siguiente al incidente, vecinos de La Merced se congregaron en distintos puntos de la localidad, incluyendo la ruta principal y la sede de la Municipalidad, para exigir justicia y explicaciones sobre lo sucedido. Durante las protestas se observaron quema de cubiertas y enfrentamientos con las fuerzas de Infantería, que debieron intervenir.

Vecinos de La Merced realizaron protestas y cortes de ruta exigiendo justicia tras la muerte del niño en el accidente vial

En cuanto a la investigación del caso, el fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, imputó provisoriamente al hombre acusado por el delito de homicidio culposo, bajo la figura de conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria, prevista en el artículo 84 bis del Código Penal.

Durante la audiencia de imputación, Plaza, asistido por la defensa oficial, declaró que trabajaba como chofer para el intendente de la localidad, aunque decidió no prestar declaración sobre los hechos, de acuerdo con la información de Qué Pasa Salta.

El fiscal solicitó al Juzgado de Garantías que el acusado permanezca detenido mientras se desarrollan las pericias y se recaban elementos para el esclarecimiento del caso. El Ministerio Público Fiscal precisó que “el imputado deberá continuar privado de su libertad hasta tanto se cumplan las diligencias dispuestas”.

En respuesta a la gravedad del hecho, la Municipalidad de La Merced difundió un comunicado oficial firmado por el propio Wayar. En el documento, el intendente expresó sus condolencias y se puso a disposición de la familia de la víctima, además de informar que realizó la denuncia correspondiente por la sustracción de la camioneta oficial sin su conocimiento.

Según pudo saber Infobae, el MPF salteño se encuentra investigando sobre esta supuesta denuncia por sustracción del vehículo, para corroborar que sea cierto.

Javier Wayar, intendente de La Merced, denunció la sustracción de la camioneta y pidió a la Justicia que actúe con rigor en el caso

El jefe comunal explicó: “La persona involucrada en este hecho es alguien a quien conozco desde hace muchos años. No es un familiar, pero sí alguien a quien he acompañado a lo largo de su vida, brindándole oportunidades y apoyo. Sin embargo, esto no modifica en absoluto mi responsabilidad institucional”.

El comunicado también contiene un pedido explícito a la justicia: “Quiero ser claro y firme: le pido a la Justicia que actúe con el mayor rigor de la ley. Confío plenamente en su accionar. Nadie está por encima de la ley”.

Además, Wayar solicitó a la comunidad y a los actores políticos evitar la utilización del dolor con fines partidarios, subrayando: “Este es un momento que nos exige humanidad, respeto y responsabilidad. Hoy más que nunca debemos acompañar, respetar el dolor de la familia y confiar en que la verdad saldrá a la luz”.

El caso sumó un ingrediente institucional tras conocerse que la Cámara de Diputados de Salta recibió un pedido formal para intervenir el municipio de La Merced a raíz de los hechos.