Viajes, fiestas y nuevos vínculos: cómo funciona la red de solteros que organizó un casamiento y desafía el tabú de estar solo

La comunidad 'No tengo con quién' conecta a solteros de todas las edades en viajes, fiestas y experiencias grupales en Argentina

En una entrevista con Infobae a la Tarde, Soledad Hernández relató que su iniciativa surgió de una necesidad concreta: “Un día tenía 50 mil seguidores y quise ir a la Oktoberfest, pero no tenía con quién. Subí un video y apareció un montón de gente que me decía: ‘Yo tampoco’”.

Durante la conversación con Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin, Hernández reconoció un fenómeno extendido: “El famoso ‘no tengo con quién’ que por ahí a todos nos pasa. Cuando los amigos se casan o tienen hijos, coincidir para hacer planes se vuelve dificilísimo”.

El aislamiento social en la adultez y la respuesta colectiva

Hernández explicó que la mayoría de quienes se suman a “No tengo con quién” comparten una situación de soledad no elegida: “Me di cuenta que hay un mercado enorme del soltero o de las personas que quieren hacer algo y no tienen con quién”. Al mismo tiempo, remarcó la existencia de prejuicios: “Muchos piensan que este tipo de eventos son para desesperados o para buscar sexo. Yo les digo: vení, experimentá y después contame”.

La fundadora de NTQ diferenció las motivaciones de quienes buscan pareja y quienes simplemente quieren ampliar su círculo: “No es solamente un encuentro para buscar pareja. Hay mucha gente a la que le cuesta hacer cosas sola. Se arman grupos de amigos, pero también surgen parejas. Se formó hasta un casamiento en una de las fiestas”.

La edad no es un límite en la comunidad: “En el último crucero había un señor de 70 y una chica de 22, y compartían las actividades. El promedio son 40, 50 años. El objetivo es generar espacios donde la gente pueda realmente conocerse cara a cara”.

Las mujeres encuentran mayor facilidad y seguridad para sumarse a propuestas grupales, mientras que los hombres muestran mayor reticencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prejuicios, género y el desafío de lo presencial

“La virtualidad te deja en una comodidad que termina aislando”, sostuvo Hernández, quien identificó diferencias entre hombres y mujeres: “Las mujeres se animan mucho más, buscan amistades. El varón es más reticente, le cuesta más. Cuando intenté organizar eventos solo de varones, no funcionó. Me decían: ‘Yo ya tengo mis amigos, no quiero hacer nuevos’”.

Hernández mencionó que muchas mujeres sienten temor a viajar solas o a relacionarse con desconocidos, pero encuentran en el formato grupal una alternativa más segura: “Es un espacio mucho más seguro porque vas en grupo, la agencia es reconocida. Ya he hecho muchas experiencias y salieron todas bien”.

El miedo a la exposición y el rechazo social también aparecen en el relato: “Mi hermana está soltera y me dice: ‘Yo no iría a tu fiesta’. Hay mucho prejuicio, como si venir fuera algo raro o desesperado, pero en realidad es una oportunidad para compartir”.

Soledad, salud mental y el impacto personal

La experiencia tiene un costado personal profundo para Hernández: “Esto empezó por una necesidad propia. Yo no estaba bien, tenía episodios de ansiedad. Lo que me sana es estar con gente. NTQ terminó siendo mi cura y mi sanación”.

El miedo al rechazo social y el tabú de estar solo persisten, pero la iniciativa busca normalizar y reivindicar la vida de los solteros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el funcionamiento de la comunidad, reveló: “Tengo cinco grupos de WhatsApp de mil personas. Si alguien quiere ir a un recital, lo pregunta y se arma. No es solo lo que yo propongo, el objetivo es que nadie se quede sin compañía para lo que quiera hacer”.

Las anécdotas de los viajes y eventos exponen el cruce entre expectativa y realidad: “En el último viaje a Salta y Jujuy éramos veintidós. Se armaron tres parejas, pero la mayoría volvió con nuevas amistades. No hay como el contacto cara a cara para romper con la soledad”.

Hernández advierte contra la visión negativa sobre el “mercado” de solteros: “Hay un montón de gente copada para conocer. Pensar que todo es malo es un pensamiento limitante. Si uno rompe el prejuicio y se anima, se sorprende”.

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