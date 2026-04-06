Sociedad

Viajes, fiestas y nuevos vínculos: cómo funciona la red de solteros que organizó un casamiento y desafía el tabú de estar solo

La influencer Soledad Hernández relató en Infobae a la Tarde cómo nació “No tengo con quién”, la comunidad que reúne a solteros para compartir experiencias, vencer prejuicios y crear lazos que van de la amistad al amor

Guardar
La comunidad 'No tengo con quién' conecta a solteros de todas las edades en viajes, fiestas y experiencias grupales en Argentina

En una entrevista con Infobae a la Tarde, Soledad Hernández relató que su iniciativa surgió de una necesidad concreta: “Un día tenía 50 mil seguidores y quise ir a la Oktoberfest, pero no tenía con quién. Subí un video y apareció un montón de gente que me decía: ‘Yo tampoco’”.

Durante la conversación con Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin, Hernández reconoció un fenómeno extendido: “El famoso ‘no tengo con quién’ que por ahí a todos nos pasa. Cuando los amigos se casan o tienen hijos, coincidir para hacer planes se vuelve dificilísimo”.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

El aislamiento social en la adultez y la respuesta colectiva

Hernández explicó que la mayoría de quienes se suman a “No tengo con quién” comparten una situación de soledad no elegida: “Me di cuenta que hay un mercado enorme del soltero o de las personas que quieren hacer algo y no tienen con quién”. Al mismo tiempo, remarcó la existencia de prejuicios: “Muchos piensan que este tipo de eventos son para desesperados o para buscar sexo. Yo les digo: vení, experimentá y después contame”.

La fundadora de NTQ diferenció las motivaciones de quienes buscan pareja y quienes simplemente quieren ampliar su círculo: “No es solamente un encuentro para buscar pareja. Hay mucha gente a la que le cuesta hacer cosas sola. Se arman grupos de amigos, pero también surgen parejas. Se formó hasta un casamiento en una de las fiestas”.

La edad no es un límite en la comunidad: “En el último crucero había un señor de 70 y una chica de 22, y compartían las actividades. El promedio son 40, 50 años. El objetivo es generar espacios donde la gente pueda realmente conocerse cara a cara”.

Un grupo diverso de jóvenes celebra en una fiesta, con una mujer en el centro bailando animadamente mientras sus amigos la rodean, aplauden y ríen. Hay globos y luces decorativas.
Las mujeres encuentran mayor facilidad y seguridad para sumarse a propuestas grupales, mientras que los hombres muestran mayor reticencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prejuicios, género y el desafío de lo presencial

“La virtualidad te deja en una comodidad que termina aislando”, sostuvo Hernández, quien identificó diferencias entre hombres y mujeres: “Las mujeres se animan mucho más, buscan amistades. El varón es más reticente, le cuesta más. Cuando intenté organizar eventos solo de varones, no funcionó. Me decían: ‘Yo ya tengo mis amigos, no quiero hacer nuevos’”.

Hernández mencionó que muchas mujeres sienten temor a viajar solas o a relacionarse con desconocidos, pero encuentran en el formato grupal una alternativa más segura: “Es un espacio mucho más seguro porque vas en grupo, la agencia es reconocida. Ya he hecho muchas experiencias y salieron todas bien”.

El miedo a la exposición y el rechazo social también aparecen en el relato: “Mi hermana está soltera y me dice: ‘Yo no iría a tu fiesta’. Hay mucho prejuicio, como si venir fuera algo raro o desesperado, pero en realidad es una oportunidad para compartir”.

Soledad, salud mental y el impacto personal

La experiencia tiene un costado personal profundo para Hernández: “Esto empezó por una necesidad propia. Yo no estaba bien, tenía episodios de ansiedad. Lo que me sana es estar con gente. NTQ terminó siendo mi cura y mi sanación”.

Cuatro personas adultas, dos hombres y dos mujeres, sentadas alrededor de una mesa de madera en un bar, sosteniendo vasos con bebidas y sonriendo.
El miedo al rechazo social y el tabú de estar solo persisten, pero la iniciativa busca normalizar y reivindicar la vida de los solteros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el funcionamiento de la comunidad, reveló: “Tengo cinco grupos de WhatsApp de mil personas. Si alguien quiere ir a un recital, lo pregunta y se arma. No es solo lo que yo propongo, el objetivo es que nadie se quede sin compañía para lo que quiera hacer”.

Las anécdotas de los viajes y eventos exponen el cruce entre expectativa y realidad: “En el último viaje a Salta y Jujuy éramos veintidós. Se armaron tres parejas, pero la mayoría volvió con nuevas amistades. No hay como el contacto cara a cara para romper con la soledad”.

Hernández advierte contra la visión negativa sobre el “mercado” de solteros: “Hay un montón de gente copada para conocer. Pensar que todo es malo es un pensamiento limitante. Si uno rompe el prejuicio y se anima, se sorprende”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

soledadsolteroscomunidad de solterosNo tengo con quiénSoledad HernándezInfobae a la TardeInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Policías de Córdoba le salvaron la vida a una bebé recién nacida que se estaba asfixiando

El padre se detuvo en plena avenida Castro Barros al 650 y pidió ayuda durante un patrullaje. La reacción inmediata de los efectivos permitió que su hija superara un episodio de broncoaspiración y recibiera atención médica

Policías de Córdoba le salvaron la vida a una bebé recién nacida que se estaba asfixiando

Un acusado por intento de femicidio se benefició con prisión domiciliaria porque no había lugar en la cárcel

La justicia de Neuquén lo acusa de prender fuego la vivienda de la víctima mientras ella dormía. La decisión se dio tras constatar que la región no cuenta con plazas carcelarias disponibles

Un acusado por intento de femicidio se benefició con prisión domiciliaria porque no había lugar en la cárcel

El psicólogo Alejandro Schujman alertó por la adicción digital: “El scrolleo es cocaína”

En una entrevista en Infobae a la Tarde, Schujman analizó el impacto del uso de celulares y redes sociales en chicos y adolescentes. Advirtió que la dependencia digital afecta la salud emocional y pidió más acompañamiento de las familias

El psicólogo Alejandro Schujman alertó por la adicción digital: “El scrolleo es cocaína”

Un hombre armado tomó de rehén a una mujer en la estación de trenes de Temperley

En medio de una tensión máxima, la Policía Federal logró liberar a la pasajera y detuvo al individuo. Los servicios se reanudaron en todas las estaciones

Un hombre armado tomó de rehén a una mujer en la estación de trenes de Temperley

La causa contra tres comisarios porteños por pedir coimas a Casas de Cambio quedó en la Justicia Federal

El juez Gustavo Hornos rechazó el pedido de los abogados defensores, quienes pretendían que la investigación continúe bajo la órbita del fuero penal de la Ciudad de Buenos Aires

La causa contra tres comisarios porteños por pedir coimas a Casas de Cambio quedó en la Justicia Federal
DEPORTES
El áspero comentario del arquero de Bosnia contra Donnarumma tras la “guerra” durante la tanda de penales que dejó a Italia sin Mundial

El áspero comentario del arquero de Bosnia contra Donnarumma tras la “guerra” durante la tanda de penales que dejó a Italia sin Mundial

Los mensajes de los hinchas de Colón tras la repercusión de la nota en la que el jugador Ignacio Lago presentó a su novio:  “Un crack”

Carla Markus, la sorpresa en la nueva era de la Selección Argentina: la historia detrás de su primer llamado

Una ex estrella del fútbol italiano comparó a Messi y Maradona y abrió el debate: “Hoy Diego haría mil goles por campeonato”

Video: el llamativo entrenamiento con bolígrafos de los jugadores del Arsenal ante la atenta mirada de Heinze

TELESHOW
Agostina Páez, la abogada detenida en Brasil por racismo, contó cuál fue su vínculo con Juan Darthés: “Estamos orando por vos”

Agostina Páez, la abogada detenida en Brasil por racismo, contó cuál fue su vínculo con Juan Darthés: “Estamos orando por vos”

Maxi López celebró su cumpleaños en Suiza con Daniela y su hijita, Elle: el apasionado beso, brindis y elegancia

Roberto García Moritán contó su verdad detrás de su compromiso con Pampita: “Estaba adoctrinado”

Una influencer coreana contó todo sobre la vida de Wanda Nara y la traición de Icardi: “Su superpoder es monetizar”

Flor Vigna mostró su rotundo cambio de look con reminiscencias a un clásico de Hollywood

INFOBAE AMÉRICA

Proyecto de ley en Panamá busca cerrar brecha educativa con enseñanza nocturna a nivel nacional

Proyecto de ley en Panamá busca cerrar brecha educativa con enseñanza nocturna a nivel nacional

Cada año se pierden alimentos suficientes para dar 25 vueltas al mundo, alerta la ONU

Panamá recibe apoyo internacional por revisiones a su flota mercante en China

Delcy Rodríguez continúa al frente de Venezuela pese al vencimiento del plazo otorgado por el Tribunal Supremo

Qatar confronta a Irán por los ataques al Golfo y exige una salida diplomática al conflicto