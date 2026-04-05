Ruta 14: un muerto, un menor grave y un conductor detenido por alcoholemia positiva tras un accidente fatal

El menor de 14 años lesionado es trasladado al Hospital Samic de Eldorado, familiares y médicos acompañan la emergencia (Foto: El Territorio)

Un choque entre una camioneta y una motocicleta sobre la Ruta Nacional 14, en San Pedro, provincia de Misiones, terminó con una persona fallecida, un adolescente herido de gravedad y el conductor de la camioneta bajo custodia tras dar positivo en el test de alcoholemia.

El siniestro se produjo en la madrugada de este domingo, cerca de las 4:40, a la altura del kilómetro 1040, según informó el medio local El Territorio. El accidente fue entre una Chevrolet Montana, conducida por Jonathan Christian C., de 27 años, que circulaba acompañado por una adolescente cuando impactó contra una motocicleta tipo cross en la que viajaban José Hilario Ferreyra, de 55 años, y un menor de edad.

A raíz del impacto, Ferreyra perdió la vida en el lugar del accidente, mientras que el adolescente, identificado como Ruhen Emanuel F., de 14 años, sufrió lesiones de gravedad y fue derivado de urgencia al Hospital Samic de Eldorado con fracturas en la muñeca y la pierna izquierda.

Las pericias iniciales, realizadas por la División Científica y los efectivos policiales en el lugar, permitieron reconstruir parte de la mecánica del siniestro. Los resultados del test de alcoholemia practicado al conductor de la camioneta arrojaron un resultado positivo de 0,33 gramos por litro de alcohol en sangre, motivo por el cual quedó demorado y a disposición de la Justicia.

Las autoridades informaron que ambos vehículos fueron secuestrados, mientras que el cuerpo de Ferreyra fue entregado a sus familiares para su velatorio y posterior inhumación.

La investigación continúa para determinar las causas exactas de la colisión y el rol de cada uno de los involucrados en el trágico episodio.

Otros choques

Un joven murió tras despistar y caer en una zanja en la Circunvalación (Foto: Policía de Córdoba)

Durante la jornada también se registraron incidentes viales en diferentes rutas del país, dejando como saldo nuevas víctimas y lesionados. En la Ruta Nacional A-019, en la zona de la avenida Circunvalación de la Ciudad de Córdoba, un joven de 26 años perdió la vida tras despistar con su Volkswagen Fox.

El automóvil, según informaron fuentes del caso a Infobae, terminó en un desagüe pluvial luego de golpear el guardarraíl en el sector del anillo interno, cerca de la intersección con avenida Juan B. Justo.

Al arribar los servicios de emergencia, constataron el fallecimiento del conductor, único ocupante del vehículo. Las circunstancias que originaron el siniestro permanecen bajo investigación.

Un conductor de La Plata embistió un caballo en Ruta 11 en medio de un choque múltiple (Foto: 0221)

Por su parte, en la Ruta 11, a la altura de Las Toninas, un caballo suelto fue embestido por dos automóviles en un choque múltiple ocurrido el viernes por la noche.

El animal, de pelaje zaino y sin marcas visibles, murió en el acto tras los impactos que involucraron a una Peugeot Partner conducida por un hombre de 45 años, y un Citroën C4 manejado por un hombre de 72.

El primero sufrió un corte en una mano, mientras que una mujer de 74 años fue trasladada al hospital por dolor en el hombro, según informó el medio 0221. El operativo policial incluyó la intervención del Comando de Prevención Rural, la Policía Vial La Costa, bomberos y Defensa Civil. La causa fue caratulada como “lesiones culposas – colisión con equino” y quedó a cargo de la UFI Nº11 de Mar del Tuyú.

Choque con heridos sobre la Ruta 40 (Foto: Díario Río Negro)

En la Ruta 40, a la altura de San Ignacio y a unos 45 kilómetros de Junín de los Andes, un choque frontal entre dos vehículos dejó varios lesionados que fueron trasladados en ambulancia, según confirmaron bomberos voluntarios a Diario Río Negro.

Aún no se difundió información oficial sobre la dinámica del accidente ni el estado de salud de los involucrados.

El siniestro provocó largas filas de vehículos en la zona. Días antes, en esa misma ruta, otros incidentes habían dejado heridos y hasta el atropello de una puma preñada, cuyo vehículo involucrado se dio a la fuga.