Sociedad

Una pasajera resultó herida luego de que ataquen su colectivo a piedrazos en Córdoba

Una joven de 27 años sufrió una lesión facial luego de que apedrearon su colectivo en el que iba a visitar a la mamá. Además, la falta de elementos de primeros auxilios complicó la situación y ahora la víctima apunta contra la apresa de autobuses.

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Las falencias en la gestión de emergencias quedan al descubierto tras un ataque a un colectivo
Las falencias en la gestión de emergencias quedan al descubierto tras un ataque a un colectivo

Una estudiante de 27 años resultó gravemente herida después de que una piedra impactara en el colectivo en el que viajaba desde Córdoba hacia La Pampa, justo antes de que pudiera visitar a su madre enferma durante el fin de semana largo de Semana Santa. Tras sufrir una fractura facial, la joven denuncia la deficiencia de auxilios médicos por parte de la empresa de autobuses que la llevaron a considerar el inicio de acciones legales si no recibe una respuesta satisfactoria.

El hecho ocurrió cerca de las 23:30 del miércoles cuando el colectivo circulaba por la avenida Sabattini, dejando a la pasajera Micaela Sosa con una fisura en el rostro, un corte de sangrado persistente y la imposibilidad de continuar su trayecto. La situación puso de manifiesto deficiencias en la respuesta sanitaria y la logística de la empresa de transporte.

Sosa, quien trabaja en un estudio jurídico y estudia psicología en Córdoba, notó que el colectivo había partido con más de cuarenta minutos de retraso sobre el horario previsto, ya que debía salir a las 22:30 y solo partió a las 23:15. En diálogo con ElDoce.TV relató: “Siempre salgo mirando por la ventana pero esta vez me cerré la cortina porque iba descargando la serie y me daba el reflejo”. Recordó el momento en que apedrearon su colectivo: “De repente siento la explosión y, como logro entrar en razón, pensé que el colectivo había volcado”.

Una piedra hiere a una estudiante en su trayecto a La Pampa (Fuente: ElDoce.TV)
Una piedra hiere a una estudiante en su trayecto a La Pampa (Fuente: ElDoce.TV)

Tras recibir el impacto de la piedra y quedar cubierta de vidrios, la joven realizó la primera llamada de auxilio a las 23:37. Los choferes del colectivo, perteneciente a Flecha Bus, continuaron la marcha y sólo se detuvieron en el Arco de Córdoba frente al CPC, donde los pasajeros auxiliaron a Sosa limpiándole las heridas como pudieron, ya que la unidad no contaba con un botiquín.

La afectada describió que fue asistida en primera instancia por los demás pasajeros: “Agradezco a esas personas porque me cambiaron de lugar, me limpiaron con agua y me cubrían con papel higiénico”, detalló. Advirtió además que “viajaban niños y adultos... Y si esto pasaba en medio de la ruta yo me desangraba”.

Una pasajera resulta gravemente herida tras el impacto de una piedra en un colectivo desde Córdoba (Fuente: ElDoce.TV)
Una pasajera resulta gravemente herida tras el impacto de una piedra en un colectivo desde Córdoba (Fuente: ElDoce.TV)

La falta de ayuda médica

La llegada de la Policía y una ambulancia permitió que le realizaran las curaciones iniciales, pero el recorrido para obtener atención médica adecuada fue complejo. El novio de Micaela Sosa solicitó a los choferes los datos del seguro para garantizar su asistencia, pero según la joven, “los choferes iban y venían, no nos decían nada del seguro. En un momento me dijo que desde el seguro le dijeron que nos comunicáramos el lunes para ver a dónde iban a atenderme”.

Finalmente, Sosa fue trasladada al Hospital San Roque, donde el tomógrafo no funcionaba y debió continuar al Hospital de Urgencias en un Uber costeado por ella, sin que mediara un acompañamiento efectivo. Los médicos diagnosticaron una fisura ósea en el rostro, que no desplazó el hueso ni llegaba al cerebro, pero obligó a controles continuos durante todo el fin de semana. Además, la joven continúa con la cara hinchada, mareos y una herida persistente que sangra con frecuencia.

Daños en el colectivos tras los piedrazos recibidos en el ataque (Fuente: InfoTec)
Daños en el colectivos tras los piedrazos recibidos en el ataque (Fuente: InfoTec)

El suceso fue seguido el jueves por un mínimo contacto desde Flecha Bus, cuando una persona de la empresa ofreció por WhatsApp cambiar el pasaje y le sugirió informar “si necesitaba algo”, pero sin dimensionar la gravedad de las lesiones. La respuesta concreta del seguro recién podría conocerse el siguiente lunes. Sosa solicitó el reembolso del boleto que no pudo usar el viernes y la empresa accedió.

Sosa aclaró que si no le brindan respuestas, tomará acciones legales contra la empresa de transporte. “Yo no sé si hoy la estaría contando. Si estaba sentada de otra forma no sé si la piedra no me mataba o me dejaba daños permanentes”, dijo.

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