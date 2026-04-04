Tras el temporal en Buenos Aires, activaron una alerta por crecidas en la Costa Atlántica y el Río de la Plata

En casi toda la costa bonaerense se registrarán crecidas (Christian Heit)

Luego de que varias localidades de la provincia de Buenos Aires se vieran afectadas por la intensa caída de agua que se produjo al comienzo de la noche del viernes, el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) emitió dos alertas por crecidas que afectan tanto al Río de la Plata como a la Costa Atlántica.

Por medio de dos comunicados, difundidos el 3 de abril de 2026 pasadas las 23:00 horas, las autoridades advirtieron que este sábado se registrarán alturas superiores a los valores habituales en diferentes puertos de la región.

A través de la red social X, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa informó que el Río de la Plata interior presentará niveles hasta 1,60 metros por encima de lo indicado. Las zonas alcanzadas por el aviso incluyeron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la zona costera norte y el sur del Conurbano bonaerense.

De acuerdo con las estimaciones de los especialistas, se cree que el Puerto La Plata pasaría de los 2,70 metros, registrados a las 08:00 horas, a los 2,90 metros para las 20:00. Mientras que el Puerto de Buenos Aires (Muelle de Pescadores) iría de los 2,75 metros a las 10:00 a los 3,00 metros para las 22:00, la costa de San Fernando ascendería de los 2,85 metros a las 11:00 hasta los 3,10 metros para cuando marquen las 23:00.

Aviso por crecida en la Costa Atlántica bonaerense

El nivel del agua en Mar del Plata superaría los 3 metros de altura

El otro comunicado del organismo señaló que la Costa Atlántica bonaerense, en particular el área comprendida entre Mar del Plata y San Clemente del Tuyú, experimentará crecidas de hasta un metro por encima de los valores normales en la mañana del 4 de abril.

En este sentido, indicaron que las alturas previstas son de 2,40 metros alrededor de las 9 de la mañana en el Puerto Mar del Plata. Mientras tanto, ese mismo nivel llegaría a registrarse cerca de las 11:00 horas en el muelle de San Clemente del Tuyú.

Frente a esto, el Servicio de Hidrografía Naval aclaró que, salvo cambios en las condiciones hidrometeorológicas, la alerta se mantendrá vigente. De la misma manera, pusieron a disposición los siguientes canales para consultas y seguimiento de la situación: pronomaera@hidro.gov.ar y los teléfonos (011) 4301-0062, 4301-0064, 4301-0066 y 4301-0067, internos 4046 y 4028.

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires y la Costa Atlántica

En algunas localidades se esperan lluvias hasta la mañana (Maximiliano Luna)

Las condiciones meteorológicas acompañarán la alerta por crecida con un escenario de tiempo inestable y temperaturas otoñales en la región. En San Fernando, la jornada comenzará con lluvias aisladas y posibles tormentas en las primeras horas.

No obstante, con el paso del tiempo habrá una mejora gradual, aunque los cielos permanecerán parcialmente nublados hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 21 grados, favoreciendo un ambiente fresco.

En la Ciudad de Buenos Aires, la madrugada también estará dominada por lluvias aisladas. A medida que avance la mañana y durante la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima que no superará los 21 grados.

La Plata compartirá ese patrón, con precipitaciones aisladas en el inicio del día y progresivo descenso de la nubosidad. El termómetro marcará una mínima de 15 y una máxima de 20 grados, reforzando la tendencia de clima fresco y variable.

En la Costa Atlántica, el panorama será algo diferente pero igual de fresco. En San Clemente del Tuyú, la madrugada se presentará mayormente nublada, mientras que el resto del día alternará intervalos de nubes y claros. Las temperaturas se mantendrán entre los 13 y los 17 grados.

Por su parte, Mar del Plata mostrará condiciones similares, con algo de nubosidad en las primeras horas y luego cielos parcialmente nublados, en un marco de temperaturas otoñales que invitan a abrigarse para quienes transiten la costa.