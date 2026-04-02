Un camión cisterna protagonizó un impactante accidente en Entre Ríos y se incendió: murió el conductor

En el accidente está involucrado otro camión, aún no hay información oficial sobre muertos

En la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 63,5, en jurisdicción de Gualeguaychú, dentro de la provincia de Entre Ríos, un siniestro vial involucró a dos camiones, entre ellos uno de tipo cisterna, lo que desencadenó un incendio. El conductor del vehículo envuelto en llamas no logró salir de la cabina y murió.

El hecho ocurrió en uno de los principales corredores del Mercosur, en un contexto de alto flujo vehicular debido al inicio del fin de semana largo, circunstancia que agravó las demoras y complicaciones en la circulación.

Según le confirmaron fuentes oficiales a Infobae, a las 12.50, la Policía de Gualeguaychú recibió un aviso en la sala de comando sobre un siniestro ocurrido en la autovía, en sentido sur-norte, cerca de las termas de Gualeguaychú. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia de los dos camiones involucrados en el hecho.

La intervención de bomberos en el siniestro de la Ruta Nacional 14 permitió contener el incendio casi en su totalidad, aunque el fuego sigue activo

Según el testimonio de uno de los camioneros, quien formó parte del accidente, él sintió un impacto desde atrás y, al observar la situación, notó que el camión cisterna que circulaba detrás volcó hacia la banquina producto del golpe.

El mismo conductor relató que en ese instante vio que el camión cisterna comenzó a incendiarse. No observó personas saliendo del vehículo siniestrado ni logró acercarse debido a las condiciones del fuego.

Por este motivo, las autoridades estimaron desde un principio la posibilidad de que al menos una persona hubiera fallecido dentro de la cabina del camión cisterna.

Tras el trabajo de personal de bomberos en el área para controlar la situación, se logró apagar el fuego y, finalizadas estas tareas, se pudo acceder a la cabina del vehículo afectado, hallando en su interior el cuerpo sin vida del chofer.

Aún no se confirmó cuál era la carga transportada por el camión cisterna accidentado, aunque todo apunta a que era material inflamable

Aún se desconoce el tipo de carga o material que transportaba la cisterna, aunque todo indicaría que es inflamable. En tanto, el otro camión circulaba vacío, sin carga, realizando un trayecto desde Buenos Aires hacia la localidad de Caseros, cerca de Concepción del Uruguay. Los procedimientos continuaban en el lugar para esclarecer los detalles del incidente y garantizar la seguridad en la zona.

En lo que respecta al tránsito, el tránsito de la Ruta Nacional 14 se cortó en su totalidad para que personal de bomberos y policía pueda trabajar en el lugar.

El tránsito en la Ruta 14 se interrumpió por completo para facilitar el accionar de bomberos y policía tras el grave accidente vial

Otro grave accidente que involucró a un camión

Un grave accidente tuvo lugar el último martes al mediodía en el kilómetro 400 de la Ruta Nacional 9, sobre la autopista Rosario–Córdoba, a la altura de General Roca, en el límite entre Santa Fe y Córdoba. El conductor del camión involucrado permaneció desaparecido durante horas, hasta que finalmente las autoridades hallaron su cuerpo sin vida.

El siniestro ocurrió cerca de las 12.35 e implicó un importante despliegue de los servicios de emergencia, además del corte parcial de la ruta. El camión, que se dirigía hacia Córdoba, perdió el control, salió de la calzada y terminó en el arroyo que corre junto a la ruta. No hubo otros vehículos involucrados en el hecho.

Según informaron los equipos de emergencia, una persona resultó herida y se sospechaba que el chofer podría haber quedado atrapado en el interior de la cabina del camión.

Otro accidente fatal involucró a un camión en la Ruta 9, a la altura de General Roca, donde fue hallado sin vida el conductor Rodolfo Gatti tras ser arrastrado por la corriente (Cadena 3)

La complejidad del escenario, a orillas del arroyo, motivó la participación de la Policía de Santa Fe, los Bomberos Voluntarios de Tortugas, personal de Corredores Viales y una brigada acuática de la Regional 6.

Tal como publicó Cadena3, el hecho fue comunicado a las autoridades poco después del mediodía, lo que permitió la llegada ágil de los equipos de rescate al lugar, una zona donde el flujo vehicular suele ser elevado. Al arribar, los efectivos constataron que el camión se había desviado de la calzada y que el acceso a la cabina era complicado por la posición del vehículo en el agua.

La brigada acuática de la Regional 6 se sumó a las tareas de búsqueda, considerando que el conductor podía encontrarse aún dentro del camión.

En un primer momento, los rescatistas se abocaron a encontrar y, eventualmente, extraer al chofer. Finalmente, el cuerpo fue localizado a 5 kilómetros del sitio del accidente, tras haber sido arrastrado por la corriente.

La víctima fue identificada como Rodolfo Gatti, de aproximadamente 60 años, vecino de Cruz Alta, en el departamento Marcos Juárez.