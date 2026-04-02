La emoción de un veterano al recordar el final de la Guerra de Malvinas: “Nos recibieron como si hubiéramos ganado”

Sergio Fernández, presidente de la Asociación Veteranos de Guerra de Malvinas, rememoró en una entrevista exclusiva para Infobae a la Tarde cómo vivió el combate, el rescate de un piloto enemigo y el valor de transmitir el legado de la guerra a nuevas generaciones, acompañado por su hijo Esteban, realizador del documental “Malvinas a través de tus ojos” que recupera los testimonios directos de excombatientes.

En una charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Lara López Calvo, la conversación giró en torno al traspaso generacional del testimonio de Malvinas, uniendo la voz de un veterano con la mirada de un realizador que busca preservar la memoria viva.

El derribo del Harrier y el código de humanidad en Malvinas

Sergio Fernández relató el momento en que casi pierde la vida en 1982, cuando fue movilizado con la Compañía de Comandos 601 y dejó a su hijo de apenas dos años como “el hombre de la casa”. “Para nosotros como soldados era casi una certeza, después no se dio, pero que el viaje era de ida, sin pasaje de vuelta. Sabíamos que nos enfrentábamos con el Reino Unido, sabíamos que íbamos a un territorio insular del que no se vuelve caminando”, recordó.

El 21 de mayo, en medio del desembarco británico en San Carlos, Fernández se encontró frente a un avión enemigo: “Por una serie de circunstancias propias de la preparación nuestra de los años anteriores, yo había sido instructor del sistema de armas antiaéreas Blowpipe”. Usando ese entrenamiento, narró cómo disparó y derribó un Harrier británico: “Tiro, 450 metros más o menos la distancia del lanzador al avión. El avión comienza a humear. En el término de 4 o 5 segundos el piloto se eyecta y el avión se estrella al fondo de la bahía”.

Sergio Fernández revivió el momento en que derribó un avión Harrier británico durante el conflicto de Malvinas y el posterior rescate del piloto enemigo (Infobae en Vivo)

La escena siguiente no fue la de la victoria, sino la del rescate: “La alegría enorme de que el tipo esté vivo. Se eyecta, lo vemos eyectarse, les di la orden a mis oficiales: ‘Vamos a buscarlo’. Después de casi 45 minutos llegamos al lugar”. El piloto británico fue rescatado del agua helada por comandos argentinos: “Lo abrigué, el tipo estaba violeta”. Sobre el motivo del rescate, Fernández fue categórico: “Era el enemigo, sí, pero en ese momento ese enemigo está desarmado... era un pobre tipo mojado al borde de la hipotermia al que había que ayudar. Y eso fue lo que hicimos”.

Décadas después, Fernández se reencontró con aquel piloto en Buenos Aires y compartieron un largo diálogo: “Alegría, porque aparte teníamos el contacto por mail. Ya está”.

El legado familiar y la transmisión a nuevas generaciones

Esteban Fernández, hijo de Sergio y realizador del documental “Malvinas a través de tus ojos”, describió cómo fue crecer con la historia familiar de Malvinas: “Yo crecí con la anécdota familiar de que mi papá había derribado un Harrier y era totalmente normal y natural en mi vida”. Con el tiempo, la admiración dio paso a preguntas más profundas: “Empecé a escuchar otros relatos, a leer ciertos libros o artículos periodísticos, ver películas y empiezan a surgir esas preguntas y cuestionamientos”.

La motivación para el documental surgió de la necesidad de registrar el testimonio: “Todo arrancó con que yo lo quería tener grabado. No puede ser que estas historias queden escritas en un librito y nada más”. El film, estrenado a 40 años de la guerra, pone en el centro la voz de niños y adolescentes que interrogan a los veteranos: “Hoy los veteranos, muchos están todavía entre nosotros. ¿Por qué lo van a tener que leer de un libro? Que vayan y lo pregunten ellos, que él le cuente la anécdota, que no lo lean”.

La experiencia de los encuentros dejó huella en todos los participantes: “Fueron momentos que salimos todos sumamente conmovidos y después los chicos y las madres y los padres de los chicos me mandaban mensajes superagradecidos por haber podido oír la experiencia”.

El testimonio de Sergio Fernández subraya la importancia de transmitir la experiencia de Malvinas y los valores de coraje, memoria y superación a los jóvenes argentinos (Infobae en Vivo)

Las heridas, los aprendizajes y la memoria compartida

Sergio Fernández también abordó las dificultades y desigualdades del conflicto: “Nuestra diferencia en poder de combate entre la Argentina y el Reino Unido, que inicialmente podía ser esta, se amplificó enormemente”. Recordó además el coraje de los soldados argentinos: “Nuestros soldados, oficiales, suboficiales y conscriptos siguen peleando aún sin esperanzas… no abandonan sus posiciones. Eso es coraje”.

Sobre los errores y las condiciones en que se dio la guerra, fue claro: “La Argentina, lo mismo que Gran Bretaña, después del 2 de abril, ambos improvisamos una guerra. Solo que a la hora de improvisar, ellos tenían muchos más recursos propios, recibieron muchos más recursos de toda la OTAN”. Tras la derrota, Fernández relató el regreso y la reconstrucción personal y colectiva: “La bronca la guardamos en un bolsillo, la vergüenza lo mismo, el dolor igual y nos dispusimos a empezar de vuelta”.

El regreso a Puerto Madryn quedó grabado en la memoria de Sergio Fernández como un instante que transformó el ánimo de los veteranos. Después de la rendición y el largo viaje de regreso, el desembarco en la ciudad patagónica los encontró agotados y sumidos en el silencio. “Nos recibieron como si hubiéramos ganado”, recordó, describiendo una escena en la que cientos de vecinos se acercaron al puerto para dar la bienvenida.

Fernández relató que, al pisar tierra firme, el recibimiento fue inmediato y conmovedor: “La gente aplaudía, nos abrazaban, nos ofrecían comida, ropa, abrigo. Fue algo que no esperábamos, veníamos con la sensación de derrota y de repente nos encontramos con una multitud que solo quería agradecer”, contó. El contraste entre el dolor de la retirada y el afecto de la población fue tan fuerte que muchos de los soldados no pudieron contener las lágrimas.

El veterano subrayó que la reacción de la comunidad de Madryn marcó un antes y un después en su experiencia posguerra: “Esa bienvenida nos ayudó a entender que, más allá del resultado del conflicto, el pueblo argentino nos reconocía y nos daba su apoyo”. Con el paso de los años, esa imagen permanece intacta. Fernández definió aquel momento como un acto de humanidad y empatía que sigue siendo una deuda de gratitud con quienes, sin conocerlos, los recibieron con los brazos abiertos.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.