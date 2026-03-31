Un árbitro dirigió con tobillera electrónica y protagonizó una pelea en el futbol amateur de Chubut

Un árbitro con tobillera electrónica fue acusado de golpear a un policía en pleno torneo. Pese al incidente, la jornada continuó “como si nada hubiera pasado”.

Un episodio inesperado alteró un campeonato de fútbol amateur en Trelew durante el fin de semana. Un árbitro identificado como Gustavo Monsalve, quien dirigía portando una tobillera electrónica, terminó involucrado en un incidente que incluyó a un policia en el complejo de canchas conocido como “Marquitos”. Pese a la pelea, el desarrollo de los partidos no se detuvo.

Según informó ADN Sur, Monsalve protagonizó un altercado físico con un miembro de la fuerza policial mientras dirigía uno de los encuentros del torneo barrial. Tras ese cruce, el árbitro se dirigió hacia un automóvil que, de acuerdo con testigos, no le pertenecía y permaneció varios minutos en el interior, generando incertidumbre entre quienes se encontraban en el predio. La situación se resolvió sin que se produjeran nuevos enfrentamientos.

Entre los presentes circuló la versión de que Monsalve se encuentra bajo una medida judicial que lo obliga a utilizar tobillera electrónica, presuntamente por una causa de violencia de género. La versión, no obstante, no fue corroborada por autoridades oficiales.

A pesar del incidente, los organizadores del torneo optaron por no suspender la programación y los partidos continuaron con normalidad. La decisión buscó evitar que el conflicto interfiriera en el desarrollo general de la jornada, aunque el ambiente en las canchas quedó alterado.

El hecho se produjo en un contexto de recientes operativos policiales en el mismo predio deportivo. Apenas un día antes, la policía había realizado un procedimiento en el lugar, que incluyó el secuestro de 13 vehículos, entre motocicletas y automóviles, y la detención de un hombre por presunta desobediencia.

La organización del torneo todavía no emitió un comunicado formal sobre lo sucedido ni acerca de la continuidad de Monsalve como árbitro en futuras fechas.

Un partido de fútbol terminó en batalla campal en un club de Villa Lynch

La pelea se produjo en un club de Villa Lynch

Un partido de fútbol en un club de la localidad de Villa Lynch, en el partido de San Martín, terminó en una pelea que involucró tanto a jugadores como a espectadores, entre los que había muchos chicos.

El violento episodio tuvo lugar en el Club Social Lynch y quedó registrado en varios videos. Si bien las imágenes se viralizaron en redes sociales en las últimas horas, los hechos ocurrieron el 6 de marzo pasado.

Según fuentes judiciales consultadas por Infobae, el personal policial llegó al club por la pelea, pero no registraron heridos ni se identificó a los protagonistas, ya que nadie se acercó a aportar datos.

En la causa intervino la Unidad Funcional de Instrucción N°10 de San Martín, a cargo del fiscal José Miguel Guozden.

Las imágenes muestran una batalla campal que arrancó adentro de la cancha y siguió en la vereda del club, ubicado sobre Victorino de la Plaza al 500. En la puerta se observa a varias personas golpeándose, gritos y corridas, y a un hombre que cae al suelo y recibe varias patadas.

Vecinos afirmaron que el evento fue un partido por dinero, algo frecuente en varios puntos del conurbano bonaerense, donde recurrentemente se organizan torneos relámpagos, encuentros o directamente campeonatos de penales con apuestas de por medio.

Los trascendidos indican que el premio podía variar entre 500 mil y un millón de pesos, y que la entrada para ver el cotejo costaba 5.000 pesos. Los equipos que disputaron el partido no serían del barrio, según los testimonios de quienes viven en la zona.

El clima ya venía tenso desde el juego: el partido, que se grababa para un canal de YouTube, estaba 8-7 a favor de uno de los equipos cuando los disturbios estallaron. Previo a ello, se advertían provocaciones, gritos y una invasión de la cancha constante por parte de los espectadores. Así suelen desarrollarse los partidos por plata, siempre al filo de que cualquier discusión derive en peleas.