Crimen y Justicia

Videos: un partido de fútbol terminó en batalla campal en un club de Villa Lynch

La pelea involucró tanto a jugadores como a espectadores. En las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, se ve a un hombre que cae al suelo y recibe varias patadas

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Los disturbios quedaron registrados en videos que se viralizaron en redes sociales

Un partido de fútbol en un club de la localidad de Villa Lynch, en el partido de San Martín, terminó en una pelea que involucró tanto a jugadores como a espectadores, entre los que había muchos chicos.

El violento episodio tuvo lugar en el Club Social Lynch y quedó registrado en varios videos. Si bien las imágenes se viralizaron en redes sociales en las últimas horas, los hechos ocurrieron el 6 de marzo pasado.

Según fuentes judiciales consultadas por Infobae, el personal policial llegó al club por la pelea, pero no registraron heridos ni se identificó a los protagonistas, ya que nadie se acercó a aportar datos.

En la causa intervino la Unidad Funcional de Instrucción N°10 de San Martín, a cargo del fiscal José Miguel Guozden.

Más imágenes de los disturbios ocurridos durante la noche del 6 de marzo pasado

Las imágenes muestran una batalla campal que arrancó adentro de la cancha y siguió en la vereda del club, ubicado sobre Victorino de la Plaza al 500. En la puerta se observa a varias personas golpeándose, gritos y corridas, y a un hombre que cae al suelo y recibe varias patadas.

Vecinos afirmaron que el evento fue un partido por dinero, algo frecuente en varios puntos del conurbano bonaerense, donde recurrentemente se organizan torneos relámpagos, encuentros o directamente campeonatos de penales con apuestas de por medio.

Los trascendidos indican que el premio podía variar entre 500 mil y un millón de pesos, y que la entrada para ver el cotejo costaba 5.000 pesos. Los equipos que disputaron el partido no serían del barrio, según los testimonios de quienes viven en la zona.

El clima ya venía tenso desde el juego: el partido, que se grababa para un canal de YouTube, estaba 8-7 a favor de uno de los equipos cuando los disturbios estallaron. Previo a ello, se advertían provocaciones, gritos y una invasión de la cancha constante por parte de los espectadores. Así suelen desarrollarse los partidos por plata, siempre al filo de que cualquier discusión derive en peleas.

Mi nieto de 14 años vino a ver el partido y cuando empezó el desastre, fue para casa. Vino la policía, tiró tiros de goma para que la gente se vaya. Yo primero pensaba que era una moto que pasaba, hasta que mi nieto llegó y me contó lo que estaba pasando. Nunca sucedió esto en el club, siempre es tranquilo, se alquila para que jueguen”, relató Silvia, vecina de la zona, a la TV Pública.

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