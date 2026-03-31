Sociedad

“La autoridad está muy desprestigiada, la obediencia tiene muy mala prensa”, el diagnóstico de Narodowski sobre la realidad docente en la Argentina

En diálogo con Infobae a la Tarde, Mariano Narodowski analizó el rol y las dificultades de los docentes en el contexto actual, señaló la pérdida de autoridad en las escuelas y cuestionó las respuestas institucionales frente a los conflictos en las aulas

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Mariano Narodowski destaca la pérdida de autoridad docente y la crisis de convivencia en las escuelas argentinas

En una entrevista exclusiva con Infobae a la Tarde, el exministro de Educación porteño Mariano Narodowski analizó las consecuencias del reciente ataque en una escuela de San Cristóbal y expuso el clima de desprotección y las limitaciones que enfrentan los docentes para actuar ante situaciones de violencia escolar.

Durante el diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Rosendo Grobo, Narodowski describió el impacto en la comunidad educativa: “Hay un muerto y una familia llorando y hay chicos heridos. Y hay una comunidad educativa que está conmocionada y que el lunes tiene que volver a clase porque la vida sigue y está bien que vuelva a la clase y bueno, eso va a llevar todo un periodo de reparación, de sanación. Va a ser muy muy difícil eso”.

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El exministro subrayó además la excepcionalidad del caso: “Lo que pasó en San Cristóbal no es un problema en la Argentina. Yo creo que es importante decirlo, no para minimizarlo, sino para entender de qué estamos hablando”.

La excepcionalidad argentina ante la violencia escolar

Narodowski remarcó que, a diferencia de países como Estados Unidos, México o Brasil, en Argentina los episodios de violencia armada en escuelas son extremadamente infrecuentes: “Argentina, ese es un problema que no lo tiene. Tuvimos el de Carmen de Patagones hace más de veinte años y ahora esto. Hay países que sí tienen muertos con armas de fuego, muchos en las escuelas...”.

Respecto al caso puntual de San Cristóbal, señaló la falta de certezas sobre las motivaciones: “En este caso ni siquiera sabemos qué pasó. No se sabe si es un tema de bullying, no sabemos nada sobre el chico, sobre el asesino, no sabemos absolutamente nada”. Y enfatizó: “Probablemente nunca tengamos toda la información, porque así corresponde, la reserva, toda la información de lo que efectivamente pasó la van a conocer muy pocos”.

Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe - Ian Cabrera
El ataque en la escuela de San Cristóbal conmocionó a la comunidad educativa y expuso el clima de desprotección de los docentes (Leo Galletto)

En paralelo, el exministro consideró que las interpretaciones apresuradas pueden desviar la atención sobre los problemas de fondo: “Hay problemas que son muy graves y no podemos tomar como una coartada para a partir de ahí generalizar, sino usar esto para enfocarnos en, en realmente los problemas que son graves”.

La crisis de autoridad y la burocracia en las escuelas

Sobre la convivencia en las aulas, Narodowski fue contundente: “Es muy difícil en las escuelas argentinas organizar el espacio escolar, las aulas y los recreos, para el aprendizaje. Hay un alto nivel de desorganización de lo que antes llamábamos disciplina escolar, ahora se llama convivencia”.

Cuestionó que la autoridad y la obediencia estén tan desprestigiadas: “La autoridad tiene muy mala prensa, la obediencia tiene muy mala prensa, y en los últimos años hubo toda una intrusión de una forma de ver la cuestión que implicaba que comprender todo lo que le pasa a los chicos, pero sin reaccionar en consecuencia”.

Explicó además cómo el marco legal actual limita la capacidad de intervención de los docentes: “Hoy en la Argentina los docentes no tocan a los chicos, no pueden tocar a los chicos porque saben que pueden ser después denunciados por una situación de acoso, de tocar un cuerpo de un menor de edad, etcétera. Eso es de todos los días”.

Relató un caso reciente: “Un profesor de secundaria de la provincia de Buenos Aires contó que un pibe se brota, empieza a romper las cosas... Todos miran, nadie puede intervenir. Tienen que hacer el protocolo para llamar, en algunos casos a la salud pública, en otros casos al defensor de los derechos del niño, en otros casos a la policía o al fiscal”.

(Infobae en Vivo)
Narodowski cuestiona la estructura burocrática de las escuelas y la rotación constante de directivos y docentes en Argentina (Infobae en Vivo)

Narodowski también se refirió a la estructura burocrática: “La escuela en la Argentina está organizada de una manera burocrática... los directores no dirigen. La forma de gobierno está pensada para los años 40 y eso siguió así hasta ahora. Además, hay una alta rotación de directivos y de docentes”.

Herramientas de prevención y decisión profesional

Consultado sobre posibles herramientas y soluciones, el exministro planteó: “No puede ser que un director asuma en una escuela sin conocer la escuela. No puede ser que un director no pueda participar por lo menos en la selección de sus docentes y armar un equipo docente. Hay muchos que lo hacen, pero lo hacen sobrevivientes. Son los Messi de la educación, sobreviviendo a todo. Pero el sistema no premia eso”.

Al analizar el rol del Estado en la regulación cotidiana, puso como ejemplo la prohibición del celular en las aulas: “No hay ninguna evidencia hasta ahora desde el punto de vista científico, de que prohibir el celular mejore las cuestiones emocionales o mejore el aprendizaje... Yo entiendo que celular sí o celular no lo tiene que resolver cada escuela, cada director, cada docente, en función de lo que piensan que es correcto o no”.

Narodowski concluyó que la verdadera solución debe centrarse en reorganizar la escuela para que el aprendizaje sea el eje central y los docentes puedan tomar decisiones profesionales sin el temor a represalias legales o administrativas: “La solución, una respuesta posible, es centrarnos en el aprendizaje y a partir de ahí organizar la escuela en función del aprendizaje con docentes que tomen decisiones profesionales sobre eso”.

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