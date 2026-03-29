Violento temporal en Olavarría: casas inundadas, calles anegadas y tránsito cortado en varios puntos de la ciudad

Temporal en Olavarria: casas inundadas, calles anegadas y tránsito cortado en varios puntos de la ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este domingo alertas meteorológicas por tormentas fuertes y lluvias intensas que afectan a varios municipios bonaerenses, principalmente del centro y este de la provincia.

Una de las advertencias, de carácter urgente,fue emitida a las 7:34 y afecta a los partidos de 25 de Mayo, 9 de Julio, Azul, Bolivar, Carlos Casares, Gral Alvear, Hipolito Yrigoyen, Las Flores, Olavarria, Pehuajo, Rauch, Saladillo y Tapalque, que pueden verse afectados por fuertes lluvias y ocasional caída de granizo, según el organismo.

En ese marco, la ciudad de Olavarría sufrió en las últimas horas una fuerte tormenta, y se reportaron casas inundadas y numerosas calles anegadas en varios sectores del distrito, informó el sitio En Línea Noticias.

Las zonas más afectadas incluyen los a los barrios Villa Floresta, Juan Martín de Pueyrredón y Mariano Moreno, aunque la situación se replica en otros puntos, con dificultades para la circulación tanto vehicular como peatonal.

Frente a este escenario, el Municipio informó que se implementaron cortes de tránsito en distintos sectores del casco urbano con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar la seguridad de los vecinos. Las autoridades locales solicitaron expresamente a la población evitar salir a la vía pública, salvo en casos de estricta necesidad.

Además, se hizo hincapié en la importancia de no circular para no entorpecer el escurrimiento del agua, ya que el tránsito puede agravar los anegamientos y complicar las tareas de drenaje.

Las lluvias intensas, que se desarrollaron en un corto período de tiempo, provocaron un rápido colapso en el sistema pluvial en algunas zonas, generando acumulación de agua en calles y esquinas.

Vecinos reportaron dificultades para transitar y el ingreso de agua en algunos domicilios, lo que incrementa la preocupación ante la continuidad del mal tiempo.

Desde los organismos oficiales se mantiene el monitoreo constante de la situación, mientras se recomienda a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales y respetar las indicaciones de seguridad.

El alerta a corto plazo del organismo meteorológico refuerza la necesidad de extremar precauciones, ya que se prevé que las condiciones de inestabilidad continúen durante la mañana, con nuevas lluvias intensas en cortos períodos.

Alerta por tormentas en varios municipios bonaerenses

En tanto, el SMN indicó que la provincia de Buenos Aires está bajo alerta naranja y amarilla por tormentas. Este tipo de advertencia se refiere a “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

El mapa muestra las alertas meteorológicas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para Argentina el domingo 29 de marzo de 2026, con diferentes zonas bajo aviso por tormentas

Parte de la Costa Atlántica y localidades del centro están bajo este tipo de alertas. Las localidades que esperan “tormentas fuertes con lluvias intensas” son Ayacucho, Azul, Benito Juarez, Bolivar, Castelli, Chascomus, Dolores, Gral Alvear, Gral Belgrano, Gral Guido, Gral J Madariaga, Gral Lamadrid, Gral Lavalle, Laprida, Las Flores, Lezama, Maipu, Mar Chiquita, Olavarria, Partido de la Costa, Pilar, Pinamar, Punta Indio, Rauch, S. M. del Monte, Tandil, Tapalque y Tordillo.

En este sentido, las recomendaciones son las siguientes:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es necesario.

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.