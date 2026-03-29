Alertaron por un brote epidemiológico de chikungunya en Tucumán y ya hay diez casos confirmados

El virus chikungunya es una infección vírica transmitida por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus (Fuente: World Mosquito Program)

Luego de que comenzaran a detectarse casos de chikungunya en varias zonas del país, esta semana el Ministerio de Salud Pública de Tucumán advirtió que en San Miguel de Tucumán ya se confirmaron un total de diez casos positivos. No obstante, indicaron que habría otros testeos bajo análisis y no se descartaría un aumento en la cifra.

Ante este panorama, el ministro de Salud tucumano, Luis Medina Ruiz, encabezó una reunión estratégica para reforzar las acciones preventivas y de control del mosquito vector. En línea con esto, destacó la importancia de trabajar en conjunto con el municipio y los equipos técnicos provinciales para responder a la contingencia sanitaria.

“Estamos ante un brote epidémico de chikungunya en la capital”, alertó el titular de la cartera sanitaria, al precisar que se consensuaron y dividieron tareas entre áreas de Salud Ambiental, Epidemiología y equipos territoriales de la provincia y el municipio.

De la misma manera, Medina Ruiz apuntó que la situación epidemiológica regional es compleja, con circulación activa del virus tanto en provincias del norte argentino como en países limítrofes. Por este motivo, se acordó fortalecer la comunicación ante la detección de casos, optimizar la identificación de pacientes febriles, asegurar el diagnóstico oportuno mediante estudios de laboratorio y avanzar con el seguimiento epidemiológico.

Las autoridades refozarán las medidas de prevención en la capital

Según la información publicada por El Tucumano, las autoridades se enfocarán en un plan pensado para controlar el foco. Además de las tareas de fumigación, la secretaria de Ambiente del municipio, Julieta Migliavacca, sostuvo que la articulación permitirá potenciar acciones ya vigentes, como la instalación de contenedores del Plan Integral Anti-Mosquito, operativos de descacharreo, controles focales y fumigación en áreas con casos sospechosos.

Por su parte, la directora de Salud Ambiental municipal, Clara Saslaver, valoró la estrategia de coordinación entre provincia y municipio, tras destacar que permitirá intensificar intervenciones sectorizadas y ofrecer una respuesta más eficiente a la comunidad.

El encuentro también contó con la participación de equipos técnicos del Ministerio, como el director de Salud Ambiental, Leandro Medina Barrionuevo; la directora de Epidemiología, Romina Cuezzo; y autoridades del Área Programática Centro, como Teresa Mena.

Así, la propuesta de Medina Barrionuevo subrayó la necesidad de ampliar los operativos de control focal, descacharreo y bloqueo en zonas donde se detectaron casos, para cubrir mayor cantidad de manzanas y frenar la propagación de la enfermedad.

Por otro lado, las autoridades informaron que la vigilancia activa incluirá la búsqueda de pacientes febriles, la toma oportuna de muestras y el seguimiento en terreno, lo que permitirá identificar conglomerados, delimitar áreas de riesgo y actuar de inmediato ante nuevos casos.

Cuáles son las regiones del país mayormente afectadas por el brote de chikungunya

Las zonas en donde se detectaron los casos

La notificación de 3202 casos sospechosos de fiebre chikungunya en el país en lo que va de la temporada, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, generó alerta entre las autoridades sanitarias por la posibilidad de un brote sostenido y propagación en varias jurisdicciones. El último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) reveló la aparición de brotes autóctonos y el incremento de contagios locales amplían el desafío de la vigilancia y contención.

En la provincia de Salta, la cifra de personas afectadas ya supera la referencia nacional. Hasta el 18 de marzo, la cartera sanitaria provincial reportó 225 casos positivos confirmados, lo que sugiere que los contagios podrían estar subestimados en los informes previos difundidos a través del BEN.

Pues, en la anterior edición, la cartera sanitaria nacional había informado que el área acumulaba 199 casos confirmados y probables hasta el 14 de marzo. Este dato reflejó la aceleración de la transmisión y reconfiguró el mapa epidemiológico de la fiebre chikungunya en Argentina.

El primer caso autóctono de la temporada en el municipio bonaerense de Lomas de Zamora quedó identificado tras el diagnóstico por análisis molecular realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La paciente, una mujer sin antecedentes de viaje, comenzó con síntomas el 5 de marzo.

Sin embargo, el caso no se confirmó hasta el 12 de marzo. A raíz de la detección, los equipos de salud implementaron medidas de bloqueo en la zona para evitar la extensión del virus. Finalmente, las autoridades indicaron que alrededor de este primer contagio local, se identificaron otras diez personas con síntomas compatibles: siete de ellas resultaron positivas para chikungunya.

Por otro lado, el padrón general de casos muestra que la mayoría de los contagios importados correspondieron a personas con viajes recientes a países limítrofes o de la región, como Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba, y tuvieron principal notificación en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba y San Luis.

No obstante, advirtieron que la detección de brotes autóctonos en las provincias de Salta, Santiago del Estero y Tucumán marcó un cambio en el patrón de transmisión del virus chikungunya, reforzando la preocupación por la proliferación local.

Esta tendencia se registró primero en la provincia de Tucumán, donde durante la Semana Epidemiológica 8 de 2026 se notificaron dos casos positivos sin antecedente de viaje en el departamento Yerba Buena. Estos contagios fueron identificados dentro de la estrategia de vigilancia laboratorial implementada para fortalecer la detección precoz.

En las últimas dos semanas también se contabilizaron casos autóctonos en jurisdicciones como Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y Buenos Aires. Estos datos consolidan la evidencia de que la circulación viral ya no depende exclusivamente de la importación desde países vecinos, sino que involucra varios focos dispersos en el territorio nacional.