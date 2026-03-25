Rescataron a una tortuga marina que quedó varada en las playas de Villa Gesell: murió por una herida en una aleta

A pesar de los esfuerzos de los expertos, las lastimaduras causaron la muerte del ejemplar

En la ciudad balnearia bonaerense de Villa Gesell, el personal de la Fundación Mundo Marino y los guardavidas de la zona protagonizaron una escena que acaparó la atención de vecinos y turistas: una tortuga laúd fue rescatada tras ser hallada herida cerca de la rompiente. El hallazgo se produjo cuando el ejemplar apareció en la arena, lo que motivó una reacción inmediata por parte de los presentes.

De acuerdo con la información difundida por la fundación, la emergencia requirió la intervención coordinada de guardavidas y guardaparques, quienes, junto a la veterinaria de la organización, constataron que la tortuga sufría una lesión severa en una de sus aletas. La situación se dio durante el martes feriado.

La operación de rescate se activó en el acto y supuso un esfuerzo conjunto para acercar al animal a la orilla. El objetivo era evaluar el estado de las lesiones y determinar los pasos a seguir.

La tortuga laúd, la especie de tortuga más grande del mundo, fue hallada varada con una grave lesión en una aleta

Una vez a salvo en tierra firme, la tortuga fue trasladada de urgencia en una camioneta hasta el Centro de Rehabilitación de la fundación, con la esperanza de poder estabilizarla y mejorar su pronóstico. Este procedimiento, relató la organización, se realizó siguiendo el protocolo establecido para fauna marina en situación crítica.

“Gracias al enorme esfuerzo de todos los presentes, logramos arrimar al animal a la orilla para verificar la gravedad de sus lesiones”, destacó la Fundación Mundo Marino en su comunicación oficial. La tarea, que requirió coordinación y rapidez, evidenció la disposición del equipo para atender emergencias que involucran a especies protegidas.

No obstante, a pesar de la intervención médica y los cuidados brindados durante la jornada, la tortuga laúd no logró superar el cuadro clínico. La fundación confirmó que el ejemplar falleció esta mañana, luego de que todos los intentos por estabilizarlo resultaran infructuosos.

El comunicado de la organización manifestó un especial reconocimiento a los profesionales y voluntarios que intervinieron: “Se agradece profundamente el compromiso y la vocación de servicio de los guardavidas y guardaparques de Villa Gesell, quienes trabajaron incansablemente para darle una oportunidad de supervivencia al ejemplar”.

A pesar de los esfuerzos médicos, la tortuga laúd rescatada en Villa Gesell falleció por la gravedad de sus lesiones

Cómo es la tortuga laúd, la más grande del mundo

La tortuga laúd impresiona por el tamaño que alcanza. Con una longitud de hasta 2,3 metros y un peso que puede llegar a los 600 kilogramos, este reptil marino ostenta el título de la tortuga más grande del planeta. Su caparazón, macizo y extenso, recubre casi la totalidad de su cuerpo, lo que la dota de una apariencia imponente. Esta especie recorre grandes distancias a través de los océanos y su presencia se extiende tanto en aguas americanas como europeas.

Su alimentación se basa, principalmente, en medusas, contribuyendo así a la regulación de la población de estos animales y al equilibrio del ecosistema marino. Además, incorpora a su dieta otros organismos como erizos de mar, calamares, peces y crustáceos.

Según la Fundación CRAM, organización que trabaja por la protección del medio marino, la capa de grasa ubicada justo bajo la piel de la tortuga laúd actúa como aislante térmico, permitiéndole soportar temperaturas bajas. Esta característica, junto con su capacidad de sumergirse hasta los 90 metros de profundidad, distingue a la especie, cuya piel presenta un color negro predominante y manchas blancas.

Más allá de su tamaño, la tortuga laúd enfrenta serias amenazas. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), con sede en Suiza, la incluyó en la lista de especies en peligro crítico, después de considerarla vulnerable, debido a los múltiples riesgos que la acechan.

Entre los peligros más destacados figuran las dificultades para reproducirse, el ataque de depredadores como los tiburones y, sobre todo, la interferencia humana. Aunque su ciclo reproductivo promedio es de tres a cuatro años, la expansión urbana en las costas reduce su hábitat y complica la nidificación. A esto se suman las capturas accidentales en redes de pesca, el impacto del cambio climático y la contaminación oceánica, especialmente por plásticos.