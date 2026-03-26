Tragedia en Santiago del Estero: murió una familia entera tras un violento choque en la Ruta 34

La comunidad de Icaño se encuentra en duelo tras perder a reconocidos referentes locales en un accidente de tránsito, mientras siguen las investigaciones

Una tragedia sacudió el sudeste de Santiago del Estero durante este jueves, luego de un brutal accidente de tránsito que ocurrió sobre la Ruta Nacional 34, en el tramo que conecta las localidades de Icaño y Real Sayana, y dejó como saldo la muerte de tres integrantes de una misma familia.

La colisión frontal involucró a una camioneta y un automóvil. Las circunstancias que llevaron al accidente todavía se encuentran bajo investigación por parte de los peritos de la policía provincial.

Por lo pronto, lo que se sabe es que el impacto fue fatal y las víctimas, identificadas como Roberto de la Silva, de 63 años, Elsa Mansilla (69) y su hijo Marcelo de la Silva (35), perdieron la vida en el acto, de acuerdo con la información de El Liberal. Todos ellos tenían raíces profundas en Icaño, localidad que desde la noticia se encuentra sumida en la conmoción y el luto.

El choque frontal entre una camioneta y un automóvil en la Ruta 34 ocasionó el fallecimiento inmediato de Roberto de la Silva, Elsa Mansilla y su hijo Marcelo

La noticia no tardó en recorrer toda la región. El dolor se extendió rápidamente a localidades vecinas como Real Sayana y Colonia Dora, zonas donde la familia mantenía lazos sociales y laborales. Roberto de la Silva era una figura reconocida en la zona debido a su labor en los medios, como propietario de una FM local, y por su papel en la organización de eventos bailables, espacios que reunían a vecinos del sur santiagueño.

Por otro lado, Marcelo de la Silva trabajaba en una estación de servicio en Colonia Dora, mientras que Elsa Mansilla se destacaba por su cercanía con la comunidad, aportó Sur Santiagueño. A través de las redes sociales, confirmaron que a las 17 sus restos fueron velados en Icaño.

En el sitio del accidente trabajaron efectivos policiales, personal de emergencias y peritos, quienes desarrollaron las tareas correspondientes para esclarecer las causas del choque. El tránsito en la Ruta Nacional 34 se mantuvo interrumpido durante varias horas, mientras se realizaban los procedimientos de rigor.

Otro grave accidente que resultó en la muerte de una familia

Tres personas, entre ellas una bebé de casi un año, fallecieron días atrás por un accidente vial registrado en la Ruta 20, en el departamento sanjuanino de 9 de Julio. El choque involucró dos automóviles y tuvo lugar poco después de las 19:30, cuando un Audi de color rojo y un Renault Logan blanco colisionaron cerca de la calle Zapata.

El siniestro motivó la intervención de la Comisaría 31° y servicios de emergencia, que acudieron tras recibir una alerta. De acuerdo con los primeros informes, el Audi, al mando de Gabriel Núñez (26 años, domiciliado en Caucete), impactó contra el Renault Logan, donde viajaban varias personas. Los fallecidos formaban parte de este último vehículo.

La gravedad del impacto quedó reflejada en el estado de los autos: el Logan terminó volcado y destruido junto a la ruta, mientras que el Audi resultó con la parte delantera destrozada. El único sobreviviente fue trasladado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, según informaron los efectivos policiales presentes.

En San Juan, una familia de Caucete perdió la vida tras un accidente vial en la Ruta 20, donde colisionaron un Audi y un Renault Logan

La Unidad Fiscal de Delitos Especiales asumió el control de la investigación, con el ayudante fiscal Jorge Salinas y la notificación de Pablo Orellano y el fiscal Francisco Pizarro, encargados de la supervisión en el lugar. El procedimiento continuó bajo estrictas medidas de preservación, mientras el personal de Criminalística realizaba las tareas necesarias para determinar la mecánica del accidente.

Desde la UFI de Delitos Especiales se informó que las víctimas fatales fueron identificadas como Matías Osola, Valeria Pont y su hija, de casi un año, todos residentes de Caucete.

Según detalló Diario de Cuyo, la causa del accidente fue una maniobra de sobrepaso realizada por el automóvil en el que se trasladaba la familia, lo que provocó la invasión del carril opuesto y el choque directo contra el Audi TT.

La investigación estableció que Osola había sido expolicía y Pont ejercía como profesora de Educación Física. La menor, próxima a cumplir un año, perdió la vida junto a sus padres en el acto, lo que generó mensajes de despedida en redes sociales por parte de familiares y vecinos de su localidad.

El conductor del otro vehículo, Gabriel Núñez, también residente de Caucete, fue llevado al Hospital Guillermo Rawson. Tras recibir el alta médica, la autoridad judicial ordenó su arresto preventivo mientras avanzan las investigaciones.