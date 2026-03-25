Sociedad

Calendario 2026: cuándo es el próximo feriado tras el 24 de marzo

La planificación de días libres no solo afecta a trabajadores y empleadores. El turismo y la gastronomía encuentran terreno fértil ante una secuencia inédita de fines de semana extendidos y celebraciones

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El calendario de feriados 2026
El calendario de feriados 2026 en Argentina contempla 12 fines de semana largos, cifra récord según la normativa oficial - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La agenda de feriados nacionales en Argentina para 2026 fue establecida por el Gobierno nacional, que publicó un esquema con 12 fines de semana largos, cifra récord respecto de años anteriores. Este cronograma contempla una estrategia para impulsar el turismo interno y facilitar la organización de actividades familiares en distintas regiones del país. Según la información suministrada en el portal oficial nacional, cada mes —con excepción de enero y septiembre— contará al menos con un fin de semana extendido.

La normativa, regida por la Ley N° 27.399, define jornadas de descanso obligatorio, días no laborables y condiciones especiales para los trabajadores. El impacto de este calendario se refleja en la proyección de alta demanda en los sectores hotelero, gastronómico y de transporte, en base a datos oficiales de la administración nacional.

Cuándo es el próximo feriado tras el 23 y 24 de marzo

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Proximo feriado: 02 de Abril

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

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Después de los feriados del 23 y 24 de marzo, el siguiente descanso nacional llega con el comienzo de abril. De acuerdo con el calendario oficial, el próximo feriado posterior al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el jueves 2 de abril. Esta fecha corresponde tanto al Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas como al Jueves Santo, ambos reconocidos en el calendario oficial.

El intervalo entre los feriados de marzo y el siguiente descanso es de ocho días. Según la información difundida por la administración nacional, el viernes 3 de abril también será feriado nacional, ya que se conmemora el Viernes Santo. Esta secuencia de fechas configura un fin de semana largo con fuerte impacto social y económico.

Qué se celebra el 2 y el 3 de abril

El 2 de abril es una fecha de doble significado para Argentina. Por un lado, se recuerda el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, una jornada que rinde homenaje a quienes participaron y a los que murieron en el conflicto del Atlántico Sur. La Jefatura de Gabinete de Ministros indicó que este feriado es inamovible y otorga derecho a descanso y pago doble para quienes trabajen en esa jornada.

Los feriados de abril potencian
Los feriados de abril potencian la demanda en turismo, hotelería, gastronomía y transporte por el aumento de escapadas y viajes internos - Agustín Rossi

A su vez, el mismo día tiene lugar el Jueves Santo, festividad central del calendario cristiano. El viernes 3 de abril, en tanto, corresponde al Viernes Santo, otro feriado inamovible que forma parte de la Semana Santa y que abarca actividades litúrgicas y eventos culturales en diferentes provincias. Para comunidades como la judía y la armenia, también existen días no laborables adicionales durante esa semana.

El 3 de abril será
El 3 de abril será feriado nacional por el Viernes Santo, formando un fin de semana largo con impacto social y económico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes disfrutarán de los feriados del 2 y 3 de abril

El alcance de los feriados de abril depende de la naturaleza de cada jornada. El Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y el Viernes Santo son feriados nacionales inamovibles, lo que significa que la totalidad de los trabajadores del sector público y privado tienen derecho al descanso obligatorio y, en caso de trabajar, a salario doble. Según la Jefatura de Gabinete de Ministros, los comercios, industrias y servicios esenciales deben ajustar sus operativos a esta normativa.

El calendario 2026 establece feriados
El calendario 2026 establece feriados inamovibles para el Día del Trabajador, la Revolución de Mayo, la Independencia y la Navidad, entre otros - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suma de feriados y días no laborables en este periodo produce un aumento en la demanda de servicios turísticos y gastronómicos. La sucesión de fines de semana largos favorece la circulación interna y la organización de escapadas, incrementando la ocupación en hoteles y la actividad en restaurantes y transportes de corta y larga distancia.

Cómo sigue el calendario de feriados 2026

El Gobierno nacional difundió que 2026 contará con 12 fines de semana largos, lo que representa la mayor cifra en la historia reciente. Después de los feriados de abril, el calendario oficial sigue con:

  • Mayo: viernes 1 (Día del Trabajador) y lunes 25 (Día de la Revolución de Mayo), ambos inamovibles.
  • Junio: lunes 15 (Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, trasladable) y sábado 20 (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, inamovible).
  • Julio: jueves 9 (Día de la Independencia, inamovible) y viernes 10 (día no laborable con fines turísticos).
  • Agosto: lunes 17 (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, trasladable, sin cambios en 2026).
  • Octubre: lunes 12 (Día del Respeto a la Diversidad Cultural, trasladable).
  • Noviembre: lunes 23 (Día de la Soberanía Nacional, trasladado del 20 de noviembre).
  • Diciembre: lunes 7 (día no laborable con fines turísticos), martes 8 (Día de la Inmaculada Concepción de María, inamovible) y viernes 25 (Navidad, inamovible).

El esquema contempla una distribución estratégica de descansos, que permite anticipar la organización de viajes y actividades familiares. La normativa vigente busca equilibrar el derecho al descanso con el impulso a la economía regional, consolidando a Argentina como uno de los países con mayor cantidad de fines de semana largos en la región.

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