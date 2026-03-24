Milagro en Rosario: un camión cayó al río, el chofer quedó atrapado en la cabina y logró salvarse

La baranda del puente en la autopista Rosario-Santa Fe quedó destruida tras el impacto del camión, el tránsito se redujo a media calzada

Un camión con chasis y acoplado que circulaba con sentido hacia la capital de Santa Fe perdió el control, arrancó la baranda de protección del puente y terminó cayendo al vacío en el kilómetro 29 de la autopista Rosario-Santa Fe. El vehículo, un Ford Cargo 1722 que viajaba sin carga, se precipitó hasta sumergirse en las aguas del río Carcarañá, en un episodio que alteró la calma de la tarde y activó un despliegue inmediato de los servicios de emergencia.

El conductor, un hombre de entre 45 y 50 años oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires, relató desde la orilla que la presión del agua le impidió abrir la puerta de la cabina, pero logró bajar la ventanilla y salir apenas el camión tocó el agua.

“No pude abrir la puerta por la presión del agua, pero sí bajar la ventanilla”, explicó el transportista al medio local Rosario3. Ya en el exterior, pidió ayuda a los gritos y un grupo de pescadores que se encontraba a unos 150 metros se acercó para rescatarlo y ponerlo a salvo en la orilla.

Minutos después, personal de Protección Civil de Santa Fe y dotaciones de bomberos de Rosario, Oliveros y Andino asistieron al chofer, que fue derivado al Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo para una revisión completa.

El conductor oriundo de Pilar fue rescatado por pescadores tras salir por la ventanilla, recibió atención médica en el hospital de San Lorenzo

El secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, confirmó que el hombre se encontraba lúcido, ubicado en tiempo y espacio, y que sufrió un traumatismo de tórax cerrado y escoriaciones en la cadera derecha, por lo que quedó en observación.

Según los reportes de los equipos que trabajaron en la escena, una de las hipótesis es que el camión pudo haber frenado bruscamente o realizado una maniobra imprevista debido al intenso tráfico y los desvíos ocasionados por un corte en la autopista, consecuencia de otro siniestro ocurrido horas antes. El impacto dejó un hueco importante en la baranda lateral del puente, lo que obligó a reducir el paso a media calzada y motivó el despliegue de señales para advertir a los conductores que transitaban por la zona de La Ribera, a unos 40 kilómetros al norte de Rosario.

El operativo de rescate se extendió hasta este martes por la mañana. Bomberos zapadores de Rosario, voluntarios de Pueblo Andino y buzos tácticos de la Policía realizaron un rastrillaje con lanchas para localizar el camión sumergido, que permanecía completamente bajo el agua.

La tarea de extracción fue descrita como compleja debido al peso del vehículo, estimado entre 9 y 11 toneladas, y a la presión ejercida por el agua sobre la estructura. Tras ubicarlo, los equipos engancharon una serie de boyas a la estructura del camión para señalizar la zona y preparar el operativo destinado a retirarlo del río Carcarañá.

El camión fue localizado y señalizado con boyas para su extracción, la profundidad y la presión del agua representaron un desafío para los equipos (Fotos: Rosario3)

En el sector donde el camión se precipitó, la profundidad del río fue objeto de versiones dispares. El lunes se estimaba que podía alcanzar entre 7 y 8 metros, pero voceros de Protección Civil indicaron el martes que la profundidad no superaba los tres metros en el punto donde quedó sumergido el vehículo.

Mientras tanto, personal de Seguridad Vial de la Provincia trabajó en la reparación de la baranda dañada, que fue restituida el mismo martes. El tránsito permaneció cortado en la mano hacia Santa Fe entre Oliveros y Maciel, en tanto continuaban las tareas de extracción y aseguramiento del área.

La rápida intervención de los pescadores, sumada a la asistencia de bomberos y personal de Protección Civil, resultó crucial para que el conductor pudiera ser rescatado y recibir atención médica sin demoras.

El desafío logístico de retirar el camión Ford Cargo 1722 del lecho del río Carcarañá se mantiene, mientras persisten las recomendaciones de circular con precaución por la zona.