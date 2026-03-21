Sociedad

Vuelven a cerrar el Paso Internacional Cristo Redentor de Mendoza hacia Chile por las condiciones climáticas: cuándo reabrirá

El camino que une los países andinos permanecerá clausurado por posibles lluvias, nevadas y baja visibilidad, algo habitual en otoño

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Autoridades de ambos países recomiendan
Autoridades de ambos países recomiendan evitar viajes a alta montaña ante las intensas nevadas, lluvias y baja visibilidad en el cruce andino (@PasoCRMza)

El Paso Internacional Cristo Redentor enfrentará un nuevo cierre preventivo desde la medianoche de este domingo debido a un frente de inestabilidad que complica la circulación en la alta montaña. La interrupción responde a condiciones climáticas adversas que afectan especialmente el sector argentino y deja en pausa el tránsito entre Argentina y Chile hasta nuevo aviso.

La Coordinación del Centro de Frontera confirmó, en un comunicado citado por Noticias Argentinas, que la restricción inicia en Uspallata, del lado argentino, y Guardia Vieja, en territorio chileno, con el cierre total del túnel internacional efectivo desde las 00.

De acuerdo con el medio local Los Andes, la decisión apunta a resguardar la seguridad de quienes transitan por la zona, ya que las nevadas presentes no permiten garantizar las condiciones mínimas para circular, tanto a vehículos particulares como a camiones.

El cierre coincide con el
El cierre coincide con el inicio del otoño, época en la que las tormentas y la inestabilidad meteorológica suelen complicar la circulación en la cordillera

El corte coincide con el comienzo del otoño, etapa en la que las condiciones meteorológicas suelen generar complicaciones en la región cordillerana. Las autoridades argentinas y chilenas recomendaron a los usuarios evitar iniciar viajes y mantenerse atentos a los canales oficiales para futuras novedades respecto de la reapertura.

El comunicado oficial sostiene que el cierre se mantendrá hasta nuevo aviso y que cualquier posible reapertura dependerá de la evolución del clima en la zona de montaña.

Antes de esta nueva interrupción, el cruce internacional había experimentado un cierre durante el viernes y, luego, una breve ventana de apertura durante el sábado.

El Paso Cristo Redentor se habilitó el sábado a partir de las 9, tras permanecer cerrado desde el viernes por otro episodio de inestabilidad que impactó principalmente el lado chileno. En ese entonces era por fuertes lluvias, que se esperaban que alcanzaran o incluso superaran los 40 milímetros durante la noche.

Durante las horas que estuvo abierto este sábado, el flujo vehicular retomó su ritmo en ambos sentidos, aunque las demoras se hicieron sentir especialmente en la aduana chilena, donde el tiempo de espera para automóviles superó las 2 horas en los momentos de mayor afluencia.

Los usuarios experimentaron largas demoras
Los usuarios experimentaron largas demoras en la aduana chilena durante la breve reapertura, con esperas que superaron las dos horas (Télam)

En ese contexto, según reportó Los Andes, el Sistema Integrado informó que, en el sector argentino, el tránsito particular no experimentó demoras significativas en la zona de Roque Carranza. No obstante, la reapertura resultó transitoria: las previsiones meteorológicas indicaban lluvias intensas y posibles tormentas, sobre todo en la madrugada, lo que derivó en la decisión de cerrar nuevamente el paso a partir de este domingo.

De momento, tanto las autoridades argentinas como chilenas reiteraron la necesidad de consultar fuentes oficiales y postergar viajes mientras persista la alerta por nevadas y baja visibilidad en la alta montaña. El Paso Internacional Cristo Redentor, clave para el intercambio entre ambos países, permanece en pausa a la espera de una mejora sostenida en el clima.

Nueva ley para comprobar infracciones de tránsito en Mendoza

La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó por mayoría la incorporación de un nuevo artículo en la Ley de Seguridad Vial que autoriza a los ciudadanos a reportar infracciones de tránsito mediante fotografías y videos enviados a los juzgados correspondientes.

La norma establece que cualquier persona podrá enviar material audiovisual relacionado con posibles infracciones a través de canales digitales oficiales, como sitios web institucionales o aplicaciones de mensajería.

De acuerdo con la información proporcionada por la Cámara, el material recibido será tomado como una comunicación ciudadana. Esto implica que no tendrá el carácter de denuncia formal ni contará con fe pública respecto de su autenticidad o integridad.

La normativa estipula que el
La normativa estipula que el material enviado por los usuarios será evaluado por los juzgados viales sin constituir denuncia formal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El texto, que suma el artículo 120 bis a la Ley 9024 de Seguridad Vial, estipula que la autoridad competente podrá descartar cualquier información ajena a su jurisdicción o que presente sospechas de falsedad, evitando así su publicación en el sistema público de acceso.

Según lo expresado en el texto oficial, si el material audiovisual aporta datos suficientes, la Autoridad de Aplicación tendrá la opción de derivarlo al Juzgado Vial pertinente, junto con un informe preliminar que detalle la infracción observada y los datos identificatorios extraídos del propio material, sin que esto implique validar o certificar su contenido.

La tarea de analizar la información enviada recaerá en los Juzgados Viales, que deberán decidir los pasos a seguir, como validar la información o determinar los medios necesarios para comprobar su veracidad y relevancia. El comunicado oficial de la Cámara de Diputados de Mendoza justifica la medida por la insuficiencia en el control estatal para cubrir todas las rutas nacionales y provinciales, sobre todo en los periodos de mayor circulación, como las vacaciones de verano e invierno.

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