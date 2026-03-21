Sociedad

Alerta amarilla por tormentas en CABA: cómo estarán las temperaturas el fin de semana largo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó alertas color amarilla y naranja por tormentas y vientos fuertes en distintas provincias de Argentina para el fin de semana largo de marzo

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Bajan las temperaturas con el
Bajan las temperaturas con el inicio del otoño en Buenos Aires

Con la llegada del otoño, para el fin de semana largo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió varias alertas por tormentas. El clima sigue en declive y durante los próximos días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) habrá fuertes lluvias y viento.

El sábado 21 de marzo, advierten alerta amarilla para la mayor parte de la provincia de Buenos Aires. Según el SMN: “El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos”.

Según el ente, las temperaturas van a variar entre la mínima de 19°C y la máxima de 24°C. El resto del fin de semana largo mantendrá un nivel de temperatura similar con una mínima de 12°C el martes.

El clima durante el fin
El clima durante el fin de semana largo en CABA (Fuente: Servicio Metereológico Nacional)

Por otro lado, a primera hora de la mañana prevén que habrá ráfagas de entre 40 y 50 kilómetros por hora. Sin embargo, en el transcurso del día se alza la alerta amarilla por viento pudiendo alcanzar entre 60 y 69 kilómetros por hora. “El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.”, señaló el SMN.

“Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, detalló el Servicio Meteorológico Nacional.

Las alertas del SMN durante el fin de semana

Las otras provincias que también se verán afectadas por la alerta amarilla el sábado 21 de marzo son: Jujuy, Salta, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba y el noreste de La Pampa.

Alertas meteorológicas para el sábado
Alertas meteorológicas para el sábado 21 de marzo en Argentina

Las recomendaciones del SMN ante estas situaciones es: evitar salir. no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Las zonas que tendrán que estar más atentas a las tormentas serán el este de Córdoba, el centro de Santa Fe y el oeste de Entre Ríos. En estas regiones la alerta es color naranja y significa que lo fenómenos meteorológicos serán más intensos. Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, granizo y ráfagas que alcancen los 90 kilómetros por hora.

Qué anticipa el SMN para el otoño 2026

El Servicio Meteorológico Nacional presentó su informe estacional para el otoño 2026 en Argentina, anticipando temperaturas medias superiores a lo habitual en vastas regiones del país y un patrón de precipitaciones marcado por fuertes diferencias geográficas. El inicio de la estación determina un escenario climático cuya previsión es clave para sectores productivos, autoridades y ciudadanía.

El SMN precisó que “el pronóstico deriva del consenso entre modelos climáticos globales, modelos estadísticos nacionales y el análisis de condiciones oceánicas y atmosféricas”. La asignación a una categoría expresa una probabilidad del 33,3% para que la temperatura de la estación caiga en cada uno de los tres rangos definidos por el método de terciles, siendo este el escenario típico bajo condiciones neutras del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Estos elementos distinguen el pronóstico nacional de 2026 respecto a anteriores ciclos estacionales.

La categoría “normal” indica que las lluvias esperadas estarán comprendidas entre los valores históricos situados entre los límites superiores e inferiores de la serie climática nacional. Sin embargo, el Noroeste Argentino y el sur de la Patagonia presentan una probabilidad incrementada de lluvias superiores al promedio. El informe advierte que este patrón podría derivar en “excedentes hídricos”.

Con relación a la temperatura, los modelos señalan mayor probabilidad de valores medios elevados en el sur de la Patagonia, el noroeste, Córdoba, Santiago del Estero, el oeste de Santa Fe, el oeste de Chaco y el oeste de Formosa. En el resto del país, como la Patagonia central y norte, Cuyo, La Pampa, Buenos Aires y el litoral, se prevé una tendencia a registros normales o levemente superiores a la media.

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