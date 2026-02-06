Un trabajador murió al volcar y ser aplastado por su tractor en Mendoza

El trabajador quedó debajo de la unidad y un médico que se encontraba en el lugar confirmó que no tenía signos vitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una finca de Maipú, en la provincia de Mendoza, un hecho sacudió la mañana de este jueves. Un trabajador rural, con años de experiencia en el rubro, sufrió un accidente fatal al volcar su tractor y quedar atrapado bajo la máquina.

La víctima, identificada como Pablo Flores, tenía 68 años y operaba un tractor Fiat 400 en una propiedad ubicada sobre la calle Lamadrid Norte al 5.000. Era poco antes del mediodía cuando, el hombre intentó realizar una maniobra en el sector sur de la finca, próximo a un barranco. En ese momento, perdió el dominio del vehículo y el tractor volcó, dejando a Flores atrapado debajo.

De inmediato, una llamada al 911 activó el desplazamiento de efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Al llegar, los uniformados constataron que el conductor permanecía bajo el rodado, que se había desbarrancado por causas que todavía se investigan, según informó el medio local MDZ.

Un profesional de la salud, presente en el lugar, confirmó que Flores ya no contaba con signos vitales y que no existía posibilidad de reanimación. Pese a los esfuerzos desplegados en el sitio, no fue posible salvarle la vida.

Mientras tanto, desde la Oficina Fiscal Maipú se dispuso la intervención de Policía Científica para avanzar con las pericias y reconstrucción del hecho. Además, se ordenó la confección de las actuaciones legales de rigor con el fin de determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente.

El siniestro dejó consternados a los trabajadores de la zona, quienes solían compartir las tareas diarias con Flores en la finca. La investigación continúa abierta y las autoridades buscan establecer los detalles precisos que llevaron a la tragedia.

Antecedente

El tractor volcó y cayó sobre el trabajador

En el mes de diciembre, un hombre de 49 años, identificado como Mario Aníbal Cuevas, murió en la zona rural de Colonia Oro Verde, en la provincia de Misiones, después de un accidente ocurrido durante tareas agrícolas.

El hecho se produjo cerca de las 17.40, cuando Cuevas operaba un tractor en un predio de la localidad. Por motivos que todavía son motivo de investigación, el hombre perdió el control de la máquina, lo que derivó en un vuelco sobre su eje. El tractor lo aplastó, provocando lesiones que resultaron fatales en el acto.

Según informaron fuentes oficiales a Infobae, apenas se notificó el incidente, agentes de la Policía acudieron rápidamente al lugar y constataron la gravedad del episodio. Tras ello, convocaron a especialistas de la División Criminalística junto al médico de turno para iniciar las pericias y recopilar datos que permitan esclarecer qué desencadenó la tragedia. Además, se dio intervención a la autoridad judicial competente, que dispuso la continuación de las actuaciones procesales.

Actualmente, el sitio del accidente permanece resguardado bajo la custodia de personal policial de la Comisaría de Capioví, a la espera de nuevos procedimientos y a fin de preservar cualquier elemento de prueba relevante.

Este caso viene a engrosar una lista de trágicos sucesos similares que sacudieron al sector rural de Misiones en las últimas semanas. A mitad del mes de noviembre, Celso Jesse, de 68 años y nacionalidad brasileña, perdió la vida en Aristóbulo del Valle tras ser atrapado por un tractor mientras trabajaba en el campo, según fuentes policiales.

Apenas días más tarde, en el paraje San Martín del municipio de San Antonio, Mirian Krause —de 55 años— falleció tras caer del guardabarros trasero de un tractor que era conducido por un hombre de 39 años y ser arrollada por las ruedas durante una jornada de trabajo.

Las autoridades mantienen la investigación en marcha para dilucidar las causas exactas detrás de cada incidente y verificar el cumplimiento de las normas de seguridad en la operatoria de maquinaria rural.