De imágenes aéreas a restos óseos: cómo fue la búsqueda que permitió identificar a los desaparecidos enterrados en La Perla

A pocos días de cumplirse cincuenta años del golpe militar en Argentina, doce cuerpos identificados en el Centro Clandestino de Detención La Perla reavivan el debate sobre las consecuencias del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. El hallazgo y la confirmación de las identidades llegan tras décadas de búsqueda y trabajo científico. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), encabezado por la directora Mariella Fumagalli, fue clave en los procedimientos recientes, aportando nuevas pruebas en causas judiciales por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Córdoba.

El Juzgado Federal N°3 de Córdoba validó, hace pocos días, la identidad de los cuerpos que se suman al primer caso identificado. Este resultado se debe a la labor sistemática del EAAF, organismo reconocido desde su fundación en 1984 por participar en la recuperación de restos de personas desaparecidas durante la dictadura militar argentina. La noticia impactó especialmente a los familiares, quienes aguardaron la restitución de las identidades de sus seres queridos.

Mariella Fumagalli, en diálogo exclusivo con Infobae en Vivo, explicó: “La desaparición forzada de personas es un fenómeno multidimensional, porque implica una dimensión individual, colectiva y social: todo el tejido social se ve afectado”. Además, remarcó la dificultad inherente a la búsqueda, sobre todo en el marco del terrorismo de Estado, donde todo el proceso de represión y desaparición se realizó de forma clandestina.

Cómo fue el proceso de identificación y búsqueda en La Perla

El EAAF se creó en 1984 durante el retorno democrático, impulsado por la demanda de organismos de derechos humanos, madres, abuelas y sobrevivientes. En ese año, la creación de la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (CONADEP) reunió testimonios que ayudaron a armar el primer registro de desaparecidos y crímenes cometidos. Fumagalli detalló el contexto: “Estamos hablando de miles y miles de personas. Fue muy complejo poder generar esos resortes y sistematizar toda esa información”.

Captura – MARIELLA FUMAGALLI, directora del Equipo Argentino de Antropología Forense – Infobae en Vivo

Durante los primeros años, la búsqueda de cuerpos fue llevada adelante por personal policial y de bomberos sin entrenamiento forense, algunos incluso vinculados a las fuerzas represivas. Por esa razón, los organismos comenzaron a exigir procedimientos sistematizados y ordenados. El objetivo era que cada recuperación pudiese servir como prueba judicial fundamental para avanzar en procesos de justicia.

De acuerdo con la especialista, cada intervención requiere una investigación histórica y documental rigurosa, además de un relevamiento científico del predio en cuestión, como el caso de las más de cinco mil hectáreas del predio de Campo de Mayo, otro epicentro de búsquedas.

El papel del Equipo Argentino de Antropología Forense

Fumagalli explicó: “Cada sitio necesita una estrategia metodológica. El arqueólogo forense diseña la labor. Esa es mi parte”. El equipo que lidera se conforma de arqueólogos, antropólogos, biólogos, geólogos e informáticos. Desde 2002, Fumagalli asumió la coordinación de la unidad de búsqueda en terreno, ampliando la misión del EAAF también a nivel internacional, con trabajos en África, Centroamérica, México y Asia.

La labor en La Perla se extendió durante más de veinte años. El predio, de más de diez mil hectáreas, fue estudiado con la ayuda de testimonios y tecnología como imágenes aéreas históricas de 1979. Gracias a esa evidencia, se localizaron fosas remanentes de operaciones de remoción ordenadas poco antes de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fumagalli precisó: “Localizamos la huella, no solo de la inhumación, sino también de la remoción de los cuerpos tras el asesinato”.

Una excavación arqueológica en La Perla muestra capas de tierra con marcadores de sitio, evidenciando el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense.

En la búsqueda se comprobó, según declaraciones de testigos y sobrevivientes, la existencia de traslados regulares de víctimas y ejecuciones dentro del predio. Para los antropólogos, cada conjunto de restos ofrece datos únicos, tanto para la historia individual como para la reconstrucción judicial de los delitos.

Efectos judiciales y humanos de los hallazgos en Córdoba

Cuando el EAAF identifica restos, el proceso produce efectos directos en las investigaciones y puede reabrir causas judiciales: “Estas doce identidades restituidas abren un proceso que no sabemos en qué consecuencias judiciales puede derivar”, destacó Fumagalli. Los cuerpos, en muchos casos, evidencian una doble desaparición: primero la ejecución y ocultamiento, luego la remoción para borrar pruebas.

El EAAF sostiene que la esencia de su tarea es atender la dimensión humana. Fumagalli reconoció: “El motivo de nuestro trabajo son las familias. Es brindar respuestas, ser un puente entre una identidad trunca y la restitución de una historia”. La confirmación de las identidades en La Perla representó para el equipo una deuda pendiente en Córdoba y una señal hacia el resto del país: el proceso de identificación continúa abierto.

Fumagalli valoró el método argentino: el país constituye un caso pionero en el desarrollo de procedimientos científico-judiciales aplicados a la identificación de víctimas del terrorismo de Estado.

Las investigaciones en La Perla (Fuente: Equipo Argentino de Antropología Forense)

Búsqueda, financiación y la convocatoria permanente a familiares

El EAAF es una organización no gubernamental. Recibe una partida presupuestaria del Ministerio de Justicia desde 2003, pero esa suma representa una fracción de su presupuesto total. Para sostener su independencia y labor, el equipo obtiene fondos internacionales y realiza peritajes en investigaciones humanitarias globales, como en el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa (México) y el proyecto de identificación de soldados en el cementerio de Darwin, en Malvinas.

La organización mantiene un banco de datos forenses, donde se comparan los perfiles genéticos de restos óseos hallados con las muestras de sangre de familiares. Fumagalli subrayó la importancia de la colaboración: “Simplemente convocar a todas aquellas familias que aún no hayan brindado su muestra de sangre. Es confidencial, voluntario y gratuita la donación”. Aclaró que cientos de muestras ya donadas siguen activas y pide a los familiares actualizar sus datos de contacto.

En la actualidad, el EAAF tiene 800 cuerpos sin identidad bajo custodia, a la espera de un cotejo genético. Las muestras se reciben y procesan en sus laboratorios, ubicados desde 2017 en el Espacio para la Memoria en la ex ESMA, en Buenos Aires.

Quienes necesiten comunicarse pueden hacerlo a través de la web institucional EAAF.org o mediante redes sociales oficiales. La donación de sangre es voluntaria, confidencial y gratuita. Actualizar los datos personales permite que, en caso de un hallazgo, la familia pueda ser contactada rápidamente.

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