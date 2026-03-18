A casi 50 años del golpe de Estado, los libros que explican el horror de la dictadura argentina

A cincuenta años del golpe de Estado, la literatura argentina se posiciona como clave para preservar la memoria de la dictadura

A casi cincuenta años del golpe de Estado, la dictadura militar argentina vuelve a interpelar a nuevas generaciones. Libros y relatos impulsan el paso del trauma colectivo al diálogo, acercando el testimonio, la ficción y la memoria. La literatura argentina abordó el golpe de Estado a través de diversos géneros y perspectivas, desde el testimonio directo hasta la autoficción y la novela contemporánea. En una nueva columna para Infobae en Vivo A las Nueve, Flavia Pittella presentó algunas de las obras que narran parte de la historia.

Autores como Ricardo Piglia, Manuel Puig y Laura Alcoba exploraron temas como el exilio, la obediencia debida y la transmisión del trauma. Estas obras, junto con iniciativas en escuelas y la creación de espacios de memoria, facilitan el acercamiento de niños y jóvenes a la historia reciente y contribuyen a que la memoria colectiva siga viva.

Explicar el horror a los más jóvenes es un desafío constante. Obras como “Argentina 1976-1983”, escrita por Marina Franco e ilustrada por Pablo Lobato, proponen una manera clara y sencilla para narrar a partir de los diez años lo que ocurrió durante la dictadura. “Es un libro de historia para niños sobre la dictadura. Muchas ilustraciones, muy sencillo, muy clarito, muy historiado. Cero golpe bajo”, explicó Pittella.

Los libros sobre la dictadura argentina abordan el trauma colectivo y promueven el diálogo entre nuevas generaciones

Otros títulos, como “La casa de los conejos” de Laura Alcoba, trasladan la experiencia de la infancia a la violencia política. En este caso, la mirada infantil de la protagonista reconstruye la clandestinidad desde el asombro y la confusión, aportando un enfoque singular al relato de esos años. “Lo que ella recuerda es una fantasía de conejos y gente entrando y saliendo. El punto de vista es el de una nena”, destacó la periodista.

Cómo la literatura argentina narra la dictadura militar

Con el transcurso del tiempo, la literatura sobre la dictadura sumó distancia y complejidad. Narrativas como la de “El beso de la mujer araña”, de Manuel Puig, abordan la represión y la censura mediante la elipsis y la metáfora.“Habla de la tortura, del interrogatorio, sin hablarlo”, resumió Pittella. De modo similar, “Respiración artificial” de Ricardo Piglia examina el papel del intelectual y el testimonio bajo dictadura, sin nombrarla directamente, pero reflejando la censura y la tensión política presentes en ese período.

El periodo dictatorial dejó múltiples heridas y la literatura exploró desde la obediencia debida hasta la complicidad, el exilio y el temor social. “Dos veces junio”, de Martín Kohan (2002), centra su atención en la figura del conscripto y los dilemas sobre hasta dónde obedecer o mirar hacia otro lado, enfrentando al lector con preguntas abiertas sobre el conocimiento y la responsabilidad individual.

'Dos veces junio' de Martín Kohan enfrenta al lector con dilemas sobre obediencia debida y responsabilidad individual ante el terrorismo de Estado

Pittella describió “Este chico ve lo que pasa, tiene la obediencia debida, no quiere creer lo que pasa. Se plantea qué hacemos con el conocimiento, hasta dónde la obediencia debida y cómo muchas complicidades o lo que llamamos mirar para otro lado contribuyó a que esto sucediera”.

El tema del exilio atraviesa tanto narraciones infantiles como memorias de poetas como Juan Gelman, que cargaron con la nostalgia, la distancia y, a veces, el juicio de los propios compañeros por haber partido fuera del país. Pittella lo definió como “uno de los poetas más contundentes que vayan a leer”. La experiencia de quienes se vieron obligados a irse persiste como una marca indeleble en estas obras.

La complicidad social, el papel de quienes sobrevivieron y la culpa emergen en libros como “La llamada”, de Leila Guerriero, que narra la historia de Silvia Labayru y su tiempo en la ESMA. El libro indaga en la culpa y la mirada de los otros: “La culpa propia y la que le otorgan. La mirada de los otros como traidores, pero también la percepción propia de por qué ellos sí y otros no”, sostuvo Pittella.

El testimonio y la culpa en relatos como 'La llamada' de Leila Guerriero revelan complicidades y la compleja reconstrucción personal tras la dictadura

Sentimientos como la reconstrucción personal y la búsqueda de sentido surgen también en la literatura reciente. La novela de Luciano Lamberti, galardonada con el Premio Clarín en 2023, opta por el terror y la ficción para abordar el horror histórico, permitiendo nuevas formas de narrar esa época. “Lamberti aborda la violencia de Estado, el silencio, los vecinos que miran para otro lado, el conocimiento o el desconocimiento, qué tanto sabían, qué tanto no sabían”, describió Pittella.

Mantener viva la memoria y construirla en diversas dimensiones —desde la literatura infantil hasta la novela, de la poesía al testimonio oral— es un esfuerzo cotidiano. La transmisión del pasado reciente, a través de libros, ofrece a cada generación la posibilidad de reconocer su herencia y, a la vez, renovar la esperanza en la convivencia democrática.

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