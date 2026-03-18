Historias

Su padre fue secuestrado durante la dictadura, lo buscó por 49 años y finalmente lo encontró: “Dejé de ser hija de un desaparecido”

Tras casi medio siglo de búsqueda, María Soledad Nívoli confirmó que los restos hallados en el ex centro clandestino La Perla pertenecían a su padre, secuestrado en 1977; la noticia marcó un antes y un después en su vida y atravesó también a su hijo, en una historia de memoria, ciencia y justicia

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El testimonio de sobrevivientes de La Perla fue clave para reconstruir el destino de Mario Nívoli y entender el proceso de su secuestro y traslado

“Mi papá dejó de ser un desaparecido”. Con esta afirmación, María Soledad Nívoli puso fin a una historia que, hasta el momento, permanecía inconclusa. Tras 49 años de búsqueda de desaparecidos en Argentina, recibió la confirmación científica de que los restos encontrados en el ex centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba, pertenecen a su padre, Mario Alberto Nívoli, secuestrado por la dictadura militar en 1977. La identificación, lograda por el trabajo conjunto del Equipo Argentino de Antropología Forense y el sistema judicial, marcó un antes y un después en la vida de su familia.

“Yo nací en septiembre de 1976. A mi papá lo secuestraron cuando yo tenía cuatro meses y mi hermano tenía dos años. Hace un mes y medio se cumplieron 49 años de su secuestro”, redcordó en Infobae en Vivo A las Nueve, María Soledad Nívoli.

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Emotiva, describió cómo el vacío de la ausencia de su padre marcó toda su vida. “49 años de buscarlo, de esperarlo, de tratar de elaborar esa pérdida. Es muchísimo tiempo.” La noticia llegó tras décadas en las que la familia sostuvo la esperanza y buscó respuestas judiciales y personales.

En ese tiempo, la figura de su madre fue clave para asimilar su historia familiar. “Ella me contó cuando yo ya era más grande, que cuando nosotros éramos muy chiquitos se discutía mucho en los organismos de derechos humanos cómo decirles, cómo contarle esto a los chicos”. La madre optó por la verdad desde temprano: “Ella decide contarnos que mi papá, ella creía que estaba muerto, pero que no teníamos su cuerpo, no teníamos sus restos”, narró.

El Equipo Argentino de Antropología
El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de Mario Alberto Nívoli en La Perla tras 49 años de búsqueda en Argentina

La reconstrucción de una historia y la búsqueda de justicia

Nívoli recordó que los sobrevivientes de La Perla ayudaron a reconstruir parte del destino de su padre. “Logramos reconstruir que lo secuestran del barrio General Paz, en Córdoba, lo llevan a La Perla el 14 de febrero y alrededor de tres o cuatro días después, el 18 de febrero, lo trasladan, que saben que es el eufemismo de lo matan”. Cuando tenía 24 años, María Soledad viajó a Paraná para encontrarse con un sobreviviente, quien le contó que fue la última persona que vio a Mario Alberto Nívoli con vida.

Al mismo tiempo, la búsqueda incluyó el compromiso judicial de la familia. “Mi mamá siempre buscó la vía judicial, porque ella sostenía firmemente que mi papá no había tenido un juicio como el que se merecía, que si él era culpable de algo, se lo tendría que haber enjuiciado antes de secuestrado, asesinado y desaparecido”. La sentencia en la megacausa de 2016 representó un hito para la familia.

La ciencia fue decisiva en el hallazgo de los restos. Nívoli relató: “El poder de la ciencia en términos de la paciencia incansable de los científicos, pero además de los avances, que esas pequeñas piezas permiten detectar el ADN y dar entonces la correspondencia. Noventa y nueve coma tantos nueves como sean necesarios para decir: ‘Ese es mi papá’”.

El peso de la espera y los hitos en la búsqueda

La familia Nívoli vivió la búsqueda como una historia biográfica y judicial. “Un hito clave fue a fines de los 90, cuando conocimos a la abogada María Elba Martínez, quien nos informó sobre avances en la causa”, recordó María Soledad. “En 2004, el equipo de antropólogos forenses comenzó a recopilar datos sanguíneos. Yo aporté mi muestra”, recordó.

La familia Nívoli recibió la
La familia Nívoli recibió la confirmación científica del hallazgo gracias al análisis de ADN y la labor conjunta del sistema judicial y forense (Fuente: Equipo Argentino de Antropología Forense)

La búsqueda judicial se combinó con la necesidad de reconstruir la historia personal y colectiva. “En 2016, cuando se dictó sentencia en la megacausa, fue un momento fundamental. Pero también hubo una elaboración sensible, como la muestra de fotos que realicé en homenaje a mi papá, llamada ‘Cómo miran tus ojos’”.

Con el pasar de los años y la falta de respuestas, en 2022, Nívoli sintió que debía resignar la esperanza. “La verdad, yo quiero seguir viviendo. Creo que ya no tengo esperanzas de encontrar a mi papá, pensaba”.  Sin embargo, una amiga la animó a contactar nuevamente al equipo forense. 

“Llamé a Juan Nobile, que es el referente de LEAF de acá de Rosario. Me dijo: ‘Mirá, según nuestros registros en el 2019 llamaste, así que se nota que te estás ocupando, pero bueno, no tenemos novedades. Qué bueno que llamaste, porque tenemos solo tu muestra de sangre. ¿Hay alguien más que pueda donar?’” La familia completó el perfil genético, lo que agilizó el proceso de identificación.

El año pasado, un encuentro con otras familias renovó la búsqueda. “El 11 de abril del año pasado viajé a Córdoba. Junto con 26 familias nos constituimos como querellantes. Fue un momento importante, pero para mí otra vez, asomarme al abismo”. En septiembre, los primeros hallazgos generaron una emoción inesperada. “Para mí ya eso era haberlos encontrado”.

La noticia y el impacto familiar

El momento de la noticia llegó de forma inesperada. “Me llamó mi abogado, Fresneda, y me dice: ‘Sole, no sé cómo decirte esto, pero encontraron los restos de tu viejo’”. El impacto la dejó sin palabras. “Me tuve que apoyar en una pared. Por suerte que estaba ahí. Estaba mi compañero, que enseguida entiende y me abraza. El llanto brotó.”

Mario Alberto Nívoli fue secuestrado
Mario Alberto Nívoli fue secuestrado en 1977 durante la dictadura militar, y su hija María Soledad relató el impacto que la desaparición tuvo en toda la familia Fuente: Foto histórica CONADEP

Según recordó, la reacción de su hijo, Emiliano, fue de gran impacto emocional. “Preguntó: ‘¿qué pasa, mamá?’” Ella respondió: “Es que encontraron al abuelo”. El niño replicó: “¿Sus huesitos?” y se le iluminó la cara. Nívoli describió ese instante como un alivio inmenso. “Alivio enorme de que no solo yo dejaba de ser hija de desaparecido, es que Emiliano, mi hijo, dejaba de ser nieto desaparecido”.

La historia familiar se transmitió a través de gestos y relatos. “El abuelo Mario empezó a ser abuelo Mario cuando nació mi hijo. Cuando nació mi hijo me di cuenta que yo siempre había dicho que a mi papá no lo había tenido, pero lo tuve cuatro meses y los primeros cuatro meses son superimportantes en la vida de un bebé y es un montón, es un tiempo que no se puede medir cronológicamente”, narró emotiva.

Los rituales de la memoria y la reconstrucción colectiva

Nívoli compartió cómo la familia mantuvo la memoria viva. “Había un arbolito que habíamos plantado en el Bosque de la Memoria hace veinte años, un lapacho rosado muy bello. Ahí fuimos desde que Emiliano era chiquito, desde que yo estaba embarazada. Festejamos cumpleaños de él ahí, hicimos muchos rituales”. El recuerdo del abuelo se integró a la vida cotidiana y a la crianza de Emiliano.

Asimismo, ls días posteriores a la noticia trajeron abrazos, mensajes y gestos de afecto. “Qué bonito cómo todos de pronto en esta situación lo que hacemos es dudar del lenguaje, que justamente es algo que nos ayuda a decir, pero que, también, no nos alcanza. Entonces, aparecen gestos y pequeños regalitos y ramitos de flores, cosas muy, muy hermosas que, que hacen que todo esto se vaya procesando”, reflexionó.

Además, el reencuentro con su madre, afectada por una demencia avanzada, también fue especial. “Lo del álbum fue hermoso, porque hay un álbum que está toda la primera parte dedicada a ella y a mi papá. Enseguida lo agarró y lo empezó a hojear. Y ahí le fuimos contando y le contamos a sus cuidadoras. Y fue un momento como muy especial. Yo creo que en algún, en algún lugar, ella lo recibió”.

“Esto recién empieza. Las búsquedas van a seguir. Esto no es historia, esto es presente y futuro. Es necesario encontrar a esas miles de personas que fueron asesinadas allí”, concluyó Nívoli.

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