Sociedad

Avanza una tormenta sobre la Ciudad de Buenos Aires y bajan las temperaturas: el pronóstico del tiempo del fin de semana

Se espera inestabilidad en el AMBA en los próximos días. En paralelo, diez provincias mantienen alertas por tormentas y lluvias

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Las precipitaciones afectarán este viernes
Las precipitaciones afectarán este viernes y sábado (Adrian Escandar)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana con precipitaciones intensas y un descenso de temperaturas en la Ciudad de Buenos Aires, como consecuencia del avance de un frente frío sobre la región central del país. En paralelo, una decena de provincias se encuentran bajo alerta por tormentas y lluvias.

Para este viernes, se esperan temperaturas de entre 20 y 27 grados en la Capital Federal y alrededores. Será una jornada mayormente nublada, con una leve probabilidad de lluvias hacia la tarde. Según el pronóstico, por la noche podrían registrarse tormentas aisladas en la región.

La inestabilidad estará acompañada por vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

El sábado continuará el mal tiempo. Las tormentas persistirán durante las primeras horas del día, transformándose en chaparrones por la tarde y cesando recién hacia la noche. Las ráfagas, de intensidad similar a las del viernes, se mantendrán a lo largo de toda la jornada. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 19 y 24 grados.

El domingo se presentará con cielo entre parcialmente y ligeramente nublado, acompañado de un leve descenso térmico. Las temperaturas se ubicarán entre los 15 y 24 grados.

La próxima semana comenzará con condiciones similares. El lunes habrá bajas probabilidades de lluvias durante la mañana, con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 18 y 22 grados.

El martes se registrará otro descenso térmico, con una mínima de 15 grados y una máxima de 23, bajo un cielo ligeramente nublado. El miércoles, la temperatura máxima será apenas un grado inferior a la del día anterior, con cielo algo nublado durante toda la jornada.

Finalmente, el jueves -último día incluido en el pronóstico del SMN- presentará temperaturas de entre 18 y 26 grados, con cielo parcialmente nublado.

El mapa de alertas (SMN)
El mapa de alertas (SMN)

En paralelo, nueve provincias se encuentran bajo alerta amarilla y naranja por tormentas de variada intensidad. Las zonas más afectadas son Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, donde el SMN anticipa lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. “Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 60 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, siguió el pronóstico.

En nivel amarillo se encuentran otras localidades de esas tres provincias, además del interior de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza, La Rioja y Santiago del Estero. En estas áreas se esperan ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y valores de precipitación acumulada de entre 15 y 60 mm, según la zona.

La provincia de Neuquén se encuentra bajo alerta amarilla por lluvias, con acumulaciones previstas de entre 10 y 30 milímetros, que podrían ser superadas en algunas zonas. Mendoza, por su parte, mantiene una alerta amarilla por nevadas, con acumulaciones totales de entre 15 y 30 centímetros.

En San Juan y La Rioja rige una advertencia de nivel amarillo por viento Zonda. El fenómeno presentará velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 kilómetros por hora: “Puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas”.

Entre las recomendaciones de seguridad se destacan evitar salir durante el fenómeno, cerrar puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, conducir con precaución, mantenerse hidratado, proteger ojos y nariz del polvo, no encender fuego y no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

En la zona cordillerana, las últimas dos provincias se encuentran bajo alerta por vientos intensos del sector oeste, con velocidades sostenidas de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.

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