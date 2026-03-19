Una bebé de un año murió tras ser picada por una araña en Misiones

La menor estuvo internada en el hospital Ramón Madariaga de Posadas (X: @hemadariaga)

Una niña de un año que había sufrido la picadura de una araña en su casa murió este jueves en el Hospital Ramón Madariaga de Posadas, tras permanecer internada bajo atención médica especializada. El caso, que involucra a Emilia Brítez y ocurrió en el paraje Santa Rita de Alba Posse, expuso nuevamente la presencia de especies de arácnidos de importancia médica en el noreste de Misiones, donde la combinación de clima cálido y humedad favorece su proliferación tanto en zonas rurales como urbanas.

Según le indicaron fuentes policiales a Infobae, la menor fue asistida de urgencia después de que su familia detectó la grave reacción provocada por la mordedura del arácnido. El traslado se realizó en ambulancia hasta el sector de pediatría del Hospital Ramón Madariaga, donde los profesionales intentaron estabilizarla y brindaron tratamientos específicos. El fallecimiento fue confirmado en la jornada del jueves, pese a los esfuerzos realizados durante su internación.

Este episodio reavivó el debate sobre los riesgos reales que implican las arañas en la provincia, especialmente en esta época del año, cuando aumentan los reportes de presencia de especies potencialmente peligrosas. Entre las variedades identificadas en el noreste argentino se encuentran la Loxosceles (popularmente conocida como araña del rincón o araña violinista), la Latrodectus (viuda negra o araña del lino) y la Phoneutria (araña bananera o armadeira), todas capaces de provocar cuadros graves en personas vulnerables, como niños y adultos mayores.

Frente a episodios de este tipo, especialistas y autoridades sanitarias insisten en la relevancia de acudir rápidamente a un centro de salud ante cualquier sospecha de picadura, ya que la rapidez en la atención y el acceso a tratamientos específicos pueden ser determinantes para reducir complicaciones. Además, remarcan la importancia de prevenir el contacto con arácnidos a través de medidas como mantener los ambientes limpios, revisar ropa y calzado antes de usarlos y evitar la acumulación de objetos en viviendas o espacios rurales.

Murió una mujer en Santa Fe por un cuadro neurológico severo e investigan si se trató de un caso de dengue

El Comité Nacional de Vigilancia de Gravedad y Mortalidad por Dengue analizó el caso reportado en el Boletín Epidemiológico Nacional N° 799

El fallecimiento de una mujer de 62 años en la ciudad de Santa Fe puso en alerta a las autoridades sanitarias, quienes investigan el posible primer caso de dengue en la provincia en 2026. El episodio fue reportado en el Boletín Epidemiológico Nacional N° 799 y motivó el trabajo conjunto del Comité Nacional de Vigilancia de Gravedad y Mortalidad por Dengue y equipos de salud locales.

De acuerdo con la información oficial, la paciente inició síntomas el 5 de enero de este año con un cuadro digestivo. La situación evolucionó rápidamente hacia un compromiso neurológico severo, que derivó en cuadriparesia y insuficiencia respiratoria, lo que llevó a su internación en una unidad de terapia intensiva. Finalmente, la mujer falleció el 25 de enero. El medio regional La Capital detalló que la paciente tenía antecedentes de diabetes no controlada.

El análisis del líquido cefalorraquídeo arrojó parámetros compatibles con infección del sistema nervioso central y permitió identificar la presencia de Staphylococcus aureus meticilino sensible. Según el reporte oficial citado por La Capital, el equipo médico estableció como causa probable del deceso una meningoencefalitis. No obstante, la investigación no concluyó ahí: los especialistas evaluaron la posibilidad de una coinfección, dado el contexto epidemiológico y los antecedentes de la paciente.

Las pruebas específicas para dengue, incluidas NS1 y PCR, dieron resultado negativo, lo que indica que no se detectó circulación activa del virus en el organismo de la paciente al momento de su internación. Sin embargo, estudios serológicos realizados tanto en el laboratorio provincial como en el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas confirmaron la presencia de anticuerpos en títulos elevados, compatibles con una infección reciente. Según el análisis de los expertos, “el perfil inmunológico observado sugiere una posible infección secundaria, ya que la paciente había tenido dengue en marzo de 2024”.

A partir del análisis integrado de los datos clínicos, epidemiológicos y de laboratorio, el caso fue clasificado como dengue probable. El comité nacional concluyó que no resulta posible descartar completamente la existencia de una coinfección por virus, aunque el fallecimiento no se interpreta como vinculado directamente a esa enfermedad.

Tras la notificación del episodio, se implementaron acciones de bloqueo vectorial y búsqueda activa de personas con síndrome febril en el domicilio y el barrio de residencia de la paciente. Hasta el cierre del informe, no se habían registrado nuevos casos sospechosos ni confirmados ni en la capital provincial ni en el resto del territorio santafesino.