Sociedad

Se produjeron graves inundaciones por la crecida del Rio Dulce en Santiago del Estero y varias familias debieron evacuar

La situación mejora de manera progresiva tras la crecida histórica, pero se mantienen restricciones y alerta roja ante posibles complicaciones. Equipos provinciales y municipales coordinan la respuesta y la ayuda a las familias damnificadas

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La provincia mantiene activa la
La provincia mantiene activa la ayuda a los barrios inundados y advierte que la normalización será gradual (Fuente: Correo del Interior)

La crecida del Rio Dulce resultó en la evacuación de numerosas familias en el departamento Atamisqui, Salavina, Avellaneda y La Banda en Santiago del Estero. La inundación provocó que distintas áreas rurales queden aisladas y los operativos comienzan a asistir a los afectados.

La preocupación regional se amplificó al conocerse que el caudal de ingreso al embalse de Río Hondo llegó a 1.656 m³ por segundo, mientras que el volumen erogado hacia el río Dulce se mantiene en 1.798 m³ por segundo. El saldo inmediato incluye filtraciones persistentes en puntos neurálgicos que conectan Santiago del Estero con La Banda, afectando la circulación y los servicios básicos en ambas localidades.

En este marco, distintas áreas desplegaron un operativo de emergencia y trabajan de manera integrada. El Estado lleva a cabo acciones de contención, asistencia directa y relevamiento de cada zona que se vio afectada por las inundaciones.

Barrios enteros permanecen aislados mientras
Barrios enteros permanecen aislados mientras las autoridades monitorean el nivel del agua (Fuente: Perfil)

Las distintas áreas estatales, incluyendo el Ministerio de Desarrollo Social, Economía, Educación, Justicia, Producción y Salud, coordinan sobre el terreno acciones de ayuda con el objetivo de proteger a los habitantes y garantizar su seguridad. Este despliegue permanece vigente ante la situación generada en las zonas ribereñas supervisadas.

La respuesta ante el desastre se focalizó en la recolección urgente de agua, alimentos no perecederos y plásticos, según Diario Panorama. La iniciativa “Misión Atamisqui”, impulsada por el Colegio San Gabriel y la Pastoral Universitaria de la Universidad Católica de Santiago del Estero, fue activada con el objetivo de asistir a los damnificados.

Paralelamente, iglesias de la región abrieron centros de acopio, como el CIC Villa Atamisqui, con horario de recepción de lunes a viernes de 8 a 20, donde reciben donaciones de jabón, shampoo, ropa de cama, pañales, velas, harina, leche y repelente.

El Club Coronel Suárez sumó otro punto de recepción para el aporte de alimentos, limpieza y ropa. Las instituciones y comunidades mantienen la solidaridad como instrumento clave para atender la emergencia, ante lo que el medio califica como una de las situaciones más difíciles enfrentadas en la zona.

La crecida del Río Dulce también obligó a liberar parcialmente el tránsito en la Avenida Costanera Norte Maradona. Solo permanece cortado el camino con vallas y policía entre el predio de UPCN al Parque Aguirre.

Equipos de emergencia trabajan para
Equipos de emergencia trabajan para reforzar defensas y asistir a los barrios más afectados (Fuente: Info del Estero)

Crecida histórica del Rio Dulce

El fenómeno dejó aislados a numerosos habitantes de zonas cercanas al Río Dulce, mientras las autoridades mantienen una vigilancia constante sobre el nivel y la presión del agua en el embalse. El objetivo es regular la salida del agua para evitar desbordes y ofrecer una “tregua técnica” a las áreas más afectadas. El río recibe la descarga directa de la cuenca Salí-Dulce, por lo cual se requiere la coordinación de organismos de varias provincias para controlar y prevenir nuevas complicaciones.

Aunque en algunas zonas se registró un leve aumento del nivel del agua, los informes técnicos muestran una bajante sostenida, lo que permite una normalización progresiva de la situación. El embalse de Termas de Río Hondo alcanzó la cota de seguridad y luego empezó a descender de forma gradual, acompañada de una reducción en la cantidad de agua liberada hacia el río.

A pesar de estos datos positivos, las autoridades mantienen la alerta roja por precaución y continúan las restricciones de circulación en sectores considerados sensibles, como la avenida Costanera y la zona del Dique Frontal, para proteger a los vecinos y visitantes.

Persisten los operativos de emergencia y la asistencia social en sectores vulnerables (Fuente: Diario Panorama)

Las tareas de asistencia social siguen activas, especialmente en los barrios más afectados, donde todavía hay viviendas dañadas y familias que no han podido regresar a sus casas. Las autoridades insisten en la importancia de mantener las medidas preventivas y respetar las restricciones, ya que, aunque la situación mejora, se prioriza la seguridad de la población.

Este episodio, reportado desde el 15 de marzo de 2026, expone la vulnerabilidad de las defensas ante eventos hidrológicos extremos y subraya la necesidad de un mantenimiento adecuado y de una mejor coordinación entre provincias para atender futuras emergencias.

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