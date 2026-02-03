Las lluvias provocaron la crecida del Río Dulce en Santiago del Estero y Defensa Civil tuvo que asistir familias

El caudal del Río Dulce volvió a superar los 800 metros cúbicos por segundo

El regreso del Alerta Naranja en el Río Dulce despertó una rápida movilización de organismos oficiales y vecinos en el sur de Santiago del Estero. Las cifras del caudal, que nuevamente superan los 800 metros cúbicos por segundo, reactivaron las advertencias y pusieron en marcha operativos de asistencia en comunidades ribereñas. Las lluvias recientes en la cuenca alta y el aumento en la erogación del Dique Frontal de Las Termas de Río Hondo alteraron el panorama que, hasta hace unos días, parecía mostrar señales de alivio.

El aumento del caudal en el Dique Frontal de Las Termas de Río Hondo reestableció en las últimas horas el estado de Alerta Naranja en la región. De acuerdo con el medio local El Liberal, el caudal de salida alcanzó los 819 m³/s, tras varios días manteniéndose por debajo de esa marca. Las precipitaciones registradas en buena parte de Santiago del Estero y provincias vecinas incidieron en el repunte del principal embalse termal, que este martes volvió a marcar una cota de 272,64 metros sobre el nivel del mar.

El descenso anterior del nivel del agua había traído cierto alivio a los departamentos cercanos a los ríos Salado y Dulce, donde el agua había llegado a márgenes críticos, afectando caminos vecinales y zonas de pastoreo en áreas bajas. Sin embargo, el nuevo incremento del caudal forzó a las autoridades a reactivar las advertencias.

Desde la Defensa Civil provincial y la Subsecretaría de Agua mantienen el monitoreo preventivo sobre la zona y reiteran a la población que el caudal actual representa un riesgo, por lo que las advertencias y recomendaciones siguen vigentes.

Defensa Civil monitorea el avance del agua en las comunidades ribereñas

En simultáneo, personal de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, recorre la zona ribereña del sur santiagueño junto a vecinos y autoridades de comunidades como Telares, Villa Salavina, Juanillo, Sabagasta, Punta Pozo, Villa Atamisqui y Sumampa. El objetivo es brindar colaboración ante los desbordes detectados y verificar la situación de las familias afectadas.

La combinación del caudaloso Saladillo con el Río Dulce, el Río Utis y el Río Salado configuró un escenario de riesgo para quienes viven o trabajan cerca de los cauces. El fenómeno, impulsado por las lluvias registradas en las cuencas del norte, genera riesgos de desbordes y la formación de extensos bañados cuando el drenaje no resulta suficiente.

El antecedente histórico de estas crecidas motivó una serie de recomendaciones por parte de los organismos oficiales. Defensa Civil y las áreas de seguridad provincial instan a la población a evitar ingresar a los cauces, ya que la fuerza de la corriente puede ser peligrosa para bañistas o pescadores.

Las lluvias en las cuencas altas incidieron en la crecida de los principales ríos (Foto: El Liberal)

Además, se sugiere a los productores ganaderos trasladar la hacienda hacia zonas elevadas de forma preventiva, ante la posibilidad de crecidas repentinas que puedan complicar el traslado o el resguardo de animales. El nivel del agua puede subir de forma drástica en pocas horas, según la dinámica de las lluvias en las cuencas superiores y las aperturas de los diques.

Las comisiones municipales mantienen comunicación constante con los vecinos de los parajes rurales. El objetivo es coordinar posibles asistencias en caso de que el avance del agua afecte caminos, viviendas o áreas productivas. El monitoreo permanente y la colaboración vecinal resultan fundamentales para anticipar escenarios de mayor impacto.

En medio de la preocupación, las autoridades insisten en la necesidad de mantener la prudencia y respetar las advertencias emitidas. El monitoreo de los niveles del Río Dulce y los restantes afluentes se sostiene como prioridad, mientras las lluvias en las cuencas altas continúan influyendo en la evolución de la situación.

Suspendieron la búsqueda del menor que se arrojó al río Dulce por falta de denuncia

Comisiones municipales coordinan asistencia ante posibles cortes de caminos (Foto: El Liberal)

En paralelo a la emergencia hídrica, un operativo de búsqueda en el Río Dulce movilizó a efectivos policiales y guardavidas tras la alerta de ocasionales testigos que aseguraron ver a un adolescente ingresar al agua sin salir. Según explicó el guardavidas Martín Cabral en diálogo con El Liberal, la búsqueda surgió “actuando de oficio (prima facie)”, dado que no existía denuncia formal ni reclamo de familiares o allegados.

El operativo, que se extendió hasta las 21:00 por las condiciones de luz, no arrojó resultados. “No hay pedido de comparendo de nadie”, precisó Cabral, quien además planteó la posibilidad de que el joven se haya retirado del lugar sin ser advertido por los testigos. Ante la ausencia de una denuncia, la búsqueda quedó en suspenso y en fase de espera.

Hasta el momento, no existe ninguna denuncia formal sobre la desaparición de una persona en la zona, por lo que los protocolos de búsqueda se encuentran en pausa.