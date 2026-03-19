Nuevas tormentas fuertes y temperaturas frescas: cómo estará el pronóstico del tiempo durante el fin de semana

Se espera un descenso marcado de las temperaturas para la próxima semana

Un frente frío avanzará sobre la región central del país y modificará el pronóstico del tiempo para los próximos días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y zonas aledañas. El cambio de condiciones, que coincide con el fin de semana largo, trae consigo la posibilidad de tormentas intensas, descensos marcados en la temperatura y alertas meteorológicas vigentes.

El viernes se perfila como el inicio del periodo inestable. Desde las primeras horas, el cielo permanecerá mayormente cubierto en Buenos Aires, con registros térmicos que oscilarán entre los 20 °C y los 27 °C. Durante la mañana y la tarde, la probabilidad de lluvias será baja, aunque no se descartan precipitaciones aisladas por la noche, cuando la humedad ambiente se mantendrá en valores elevados. Los vientos del este y noreste aportarán una sensación térmica apenas superior a la temperatura real, lo que mantendrá el aire algo pesado. La jornada, según la entidad, anticipa el avance de las precipitaciones hacia el centro del país.

La situación ganará intensidad el sábado. El pronóstico para CABA indica cielo cubierto y lluvias desde la madrugada, con probabilidad que oscilará entre el 40 % y el 70 % a lo largo del día. Se esperan tormentas, algunas con características que podrían alcanzar intensidad moderada a fuerte en sectores puntuales. Las temperaturas mostrarán un descenso, con máximas de 24 °C y mínimas en torno a los 19 °C. El viento persistirá del este, contribuyendo a mantener la humedad relativa en niveles altos y produciendo una sensación térmica similar o ligeramente superior a los valores reportados por los termómetros. El ambiente húmedo, sumado a la posibilidad de chaparrones intensos en lapsos cortos, podría provocar acumulados significativos en zonas específicas.

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional

Mientras tanto, el mapa de alertas meteorológicas ubica a Santa Fe, Entre Ríos, el norte de Buenos Aires, parte de Córdoba y La Pampa bajo advertencia de nivel naranja y amarillo. En la Ciudad de Buenos Aires y su entorno, la alerta es amarilla, lo que advierte sobre el riesgo de lluvias intensas y tormentas fuertes que pueden afectar la normalidad de las actividades al aire libre y generar anegamientos temporales. Meteored detalló que “el mecanismo principal estará asociado al contraste entre el aire cálido y húmedo preexistente y el ingreso de una masa de aire más frío, lo que favorecerá la formación de tormentas con potencial de alcanzar intensidad moderada a fuerte e, incluso, muy fuerte en forma puntual”.

La evolución de las condiciones continuará el domingo, que aparece como una jornada de transición. El pronóstico indica una “disminución temporaria de los fenómenos en varias regiones”, según describió el sitio especializado Meteored. En CABA y alrededores, el cielo irá despejándose y las precipitaciones cederán, dando paso a un ambiente más seco y fresco. Las temperaturas seguirán descendiendo, con registros mínimos de 15 °C y máximos de 24 °C, valores considerados normales para el mes de marzo. El viento rotará al sector sur, lo que colaborará con el descenso térmico y la disminución de la humedad relativa en el ambiente. La sensación térmica podría ubicarse incluso por debajo de la temperatura real, especialmente durante la madrugada y las primeras horas del día.

El mapa de alertas meteorológicas muestra advertencias de nivel naranja y amarillo en el centro y litoral del país

La pausa en las lluvias será breve. Entre el lunes 23 y el martes 24, se prevé un nuevo fortalecimiento de las lluvias y tormentas, que volverán a impactar sobre el centro y norte del país antes de desplazarse definitivamente hacia el norte argentino, manteniendo activa la franja del litoral. No obstante, para la Ciudad de Buenos Aires, el pronóstico marca condiciones más estables, con baja probabilidad de precipitaciones y temperaturas que oscilarán entre los 15 °C y 22-24 °C. El aire más seco y el viento moderado del sector sur favorecerán jornadas agradables, con sensación térmica acorde a la estación y sin sobresaltos por calor extremo ni humedad sofocante.

En la imagen satelital y el mapa de alertas difundidos, se observa con claridad la extensión del fenómeno sobre el centro y noreste del país, donde los colores amarillo y naranja dominan el escenario para la jornada del viernes. El reporte de Meteored reafirma que “detrás del frente frío, la rotación del viento al sector sur impulsará un descenso de las temperaturas, llevando los valores nuevamente a parámetros normales para marzo”. Este comportamiento atmosférico, típico de la transición del verano al otoño, determina la dinámica del clima en los próximos días.