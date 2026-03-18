Sociedad

La crecida del Bermejo provocó inundaciones y aisló a comunidades en Salta

La falta de caminos transitables obligó a utilizar piraguas para asistir a los vecinos. Mientras intentan rodear la zona, persisten los problemas de abastecimiento y las autoridades despliegan operativos de emergencia

Guardar
El difícil acceso a los
El difícil acceso a los servicios básicos y la anegación de caminos complicaron la respuesta de los equipos sanitarios, que dependen de embarcaciones (Fuente: Página12)

El avance del agua en el departamento Rivadavia en la provincia de Salta, derivó en el aislamiento de varias comunidades y dejó a una escuela bajo el agua, lo que forzó la suspensión total de actividades escolares. Esta situación, causada por la crecida del río Bermejo, marca un punto crítico en la temporada de precipitaciones y compromete tanto la movilidad como la salud pública.

El ingreso por tierra a El Chañaral es imposible, actualmente, el único modo de ingresar a la localidad es a través de piraguas. Los caminos quedaron completamente cubiertos por el agua que llega desde los bañados del Bermejo y no existe actualmente otra alternativa de transporte terrestre para salir o llegar a la zona, según El Tribuno. La emergencia sanitaria se agrava por las condiciones y la población enfrenta dificultades para abastecerse.

“Para buscar víveres hay que rodear la zona, está toda inundada”, describió Eusebio Argañaraz, uno de los vecinos afectados por la crecida, al medio salteño. El desplazamiento de las familias depende de las pequeñas embarcaciones en kayak, pero no todos poseen una propia. En muchos casos recurren a servicios pagos, lo que impone un gasto extra a quienes necesitan comprar alimentos u otros insumos en esta situación crítica.

La crecida del Bermejo agrava
La crecida del Bermejo agrava la emergencia sanitaria en Salta (Fuente: Federico Medaa, El Tribuno)

En la comunidad de La Misión, la emergencia se agrava. Unos cinco kilómetros de terreno húmedo que separa a la comunidad con del resto de la región. En este marco, una escuela local fue invadida por el agua.

Las clases se interrumpieron completamente debido a que el edificio permanece inundado. “Hay zonas donde directamente no se puede pasar. La gente está aislada”, explicó Gerónimo, otro residente que intentó acceder al camino que vincula su localidad con El Chañaral.

El reporte pone en evidencia la compleja situación social generada por la crecida del Bermejo: los habitantes de Rivadavia enfrentan obstáculos graves para abastecerse, transportarse y desarrollar sus actividades diarias.

El fenómeno, que afecta históricamente al Chaco salteño durante los períodos de lluvia intensa, deja imágenes del monte bajo el agua y comunidades sometidas a repetidas crisis de movilidad y acceso a la educación y la alimentación.

El acceso a insumos básicos
El acceso a insumos básicos se complica por el avance del agua (Fuente: Informate Salta)

Los operativos y evacuaciones

Frente a la persistente emergencia, las autoridades de Salta activaron un operativo sanitario que incluye equipos de médicos, asistentes sociales, bomberos y personal policial. Los profesionales trabajan para atender a los afectados en los puntos más aislados.

Agustina Esteban, responsable de Políticas Sociales, explicó que la intervención sanitaria busca asegurar la presencia de pediatras y profesionales de salud para brindar atención primaria, aplicar vacunas y proveer medicamentos en las zonas afectadas como El Chañaral y Colonia Santa Rosa.

“Hace dos meses que venimos trabajando con salud pública, seguridad y los municipios en esta situación difícil”, detalló la coordinadora. Además, aclaró que están trabajando en Rivadavia y en Colonia Santa.

La incertidumbre se extiende mientras la población espera la autorización de Aviación Civil para organizar vuelos de asistencia. “Estamos esperando que Aviación Civil nos dé el visto bueno para poder hacer los vuelos, los puentes aéreos, para poder llegar también con los elementos de primera necesidad”, declaró Esteban a El Tribuno.

Mientras la comunidad permanece incomunicada,
Mientras la comunidad permanece incomunicada, depende de ayuda humanitaria para recibir recursos esenciales (Fuente: Gobierno de Salta)

En tanto, continúan las tareas de asistencia con entregas de plásticos para resguardo y provisión de insumos a los parajes de Morillo, Banda Norte y Colonia Santa Rosa, manteniéndose la alerta amarilla por riesgo hídrico.

Según explicó Milagro Briones, gerente del hospital Rivadavia Banda Sur, “era una preocupación enorme la de llegar a El Chañaral porque queríamos atender, es una comunidad grande, hay varias familias. Por ahora hay algunas enfermedades respiratorias pero esperamos que empiecen a aparecer porque los chicos juegan en el agua, incluso habrá infecciones de piel”.

Temas Relacionados

inundaciónSaltaevacuacioneslluviaúltimas noticias

Últimas Noticias

Un hombre denunció a un amigo por extorsión: le prestó su moto y luego le exigió $400 mil para devolverla

Luego de que accedieran a pagar la suma pedida, las autoridades detuvieron al acusado y lo trasladaron a la comisaría local

Un hombre denunció a un

La defensa del fiscal de Santa Fe acusado de abuso sexual pidió anular la prisión preventiva

El abogado de Leandro Benegas presentó una apelación, argumentando que se vulneraron derechos constitucionales. El funcionario —suspendido en sus funciones— permanece en prisión por el presunto delito que involucra a la hija de un subalterno

La defensa del fiscal de

Una empleada de una empresa de micros hacía compras extra con las tarjetas de los clientes y fue detenida por fraude

Todo salió a la luz luego de que los daminificados denunciaran consumos no autorizados en sus resúmenes

Una empleada de una empresa

Estafa en La Rioja: ofrecían trabajos falsos en un reconocido festival de música y engañaron a 400 personas

Por el momento, cuatro hombres fueron imputados en la causa. Las víctimas exigen la devolución de las sumas transferidas. De acuerdo con el relato de los damnificados, algunas personas pagaron hasta $350 mil en concepto de “gastos” de uniforme

Estafa en La Rioja: ofrecían

Comenzó el juicio contra la pareja acusada de matar a puñaladas a un joven tras una discusión por arrojar hielo

Martín Mora Negretti murió en un hospital de Mar del Plata en junio de 2022. Había salido con un amigo para festejar su cumpleaños. El padre de la víctima pidió que se aplique la pena máxima y recordó “fue muy doloroso”

Comenzó el juicio contra la
DEPORTES
Mano a mano con el

Mano a mano con el padre de Colapinto: “Franco saca más fuerza gracias al apoyo de la gente”

El inquietante marzo que vivió la selección argentina antes de México 86: una gira pobre y la preocupante reflexión de Maradona

Senegal perdió el mayor premio en la historia de la Copa Africana tras ser descalificado por la CAF: la fortuna que recibió Marruecos

Se completó la fecha 11 del Torneo Apertura: las tablas, todos los goles y el cronograma de la próxima jornada

“Siento vergüenza”: Kudelka disparó contra el plantel tras el 0-5 con Lanús y Sensini renunció como director deportivo de Newell’s

TELESHOW
Marcelo Polino: “Antonio Gasalla fue

Marcelo Polino: “Antonio Gasalla fue un maestro para mi”

Antonio Gasalla, a un año de su adiós: el artista que convirtió el humor en una radiografía del país

Quién es el nuevo líder de Gran Hermano que revolucionó la casa y le sacó el derecho a votar a 11 participantes

Escándalo en Gran Hermano entre Solange y Nazareno: la eliminación de Nick que desató gritos, llanto y acusaciones

La honestidad brutal de Thiago Medina sobre su química sexual con Daniela Celis: “Una que otra vez”

INFOBAE AMÉRICA

Israel llevó a cabo un

Israel llevó a cabo un ataque “a gran escala” en Teherán contra sistemas de misiles e infraestructura clave del régimen iraní

La central nuclear de Bushehr, un punto crítico para la seguridad del Golfo en manos del régimen iraní

Ucrania y Reino Unido fortalecieron su colaboración en seguridad y defensa para impulsar las capacidades militares europeas

Represión en Cuba: detuvieron a 15 personas por protestar en las manifestaciones contra el régimen

EN VIVO: Israel llevó a cabo un ataque “a gran escala” en Teherán contra sistemas de misiles e infraestructura clave del régimen iraní