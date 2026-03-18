La crecida del Bermejo provocó inundaciones y aisló a comunidades en Salta

El difícil acceso a los servicios básicos y la anegación de caminos complicaron la respuesta de los equipos sanitarios, que dependen de embarcaciones (Fuente: Página12)

El avance del agua en el departamento Rivadavia en la provincia de Salta, derivó en el aislamiento de varias comunidades y dejó a una escuela bajo el agua, lo que forzó la suspensión total de actividades escolares. Esta situación, causada por la crecida del río Bermejo, marca un punto crítico en la temporada de precipitaciones y compromete tanto la movilidad como la salud pública.

El ingreso por tierra a El Chañaral es imposible, actualmente, el único modo de ingresar a la localidad es a través de piraguas. Los caminos quedaron completamente cubiertos por el agua que llega desde los bañados del Bermejo y no existe actualmente otra alternativa de transporte terrestre para salir o llegar a la zona, según El Tribuno. La emergencia sanitaria se agrava por las condiciones y la población enfrenta dificultades para abastecerse.

“Para buscar víveres hay que rodear la zona, está toda inundada”, describió Eusebio Argañaraz, uno de los vecinos afectados por la crecida, al medio salteño. El desplazamiento de las familias depende de las pequeñas embarcaciones en kayak, pero no todos poseen una propia. En muchos casos recurren a servicios pagos, lo que impone un gasto extra a quienes necesitan comprar alimentos u otros insumos en esta situación crítica.

La crecida del Bermejo agrava la emergencia sanitaria en Salta (Fuente: Federico Medaa, El Tribuno)

En la comunidad de La Misión, la emergencia se agrava. Unos cinco kilómetros de terreno húmedo que separa a la comunidad con del resto de la región. En este marco, una escuela local fue invadida por el agua.

Las clases se interrumpieron completamente debido a que el edificio permanece inundado. “Hay zonas donde directamente no se puede pasar. La gente está aislada”, explicó Gerónimo, otro residente que intentó acceder al camino que vincula su localidad con El Chañaral.

El reporte pone en evidencia la compleja situación social generada por la crecida del Bermejo: los habitantes de Rivadavia enfrentan obstáculos graves para abastecerse, transportarse y desarrollar sus actividades diarias.

El fenómeno, que afecta históricamente al Chaco salteño durante los períodos de lluvia intensa, deja imágenes del monte bajo el agua y comunidades sometidas a repetidas crisis de movilidad y acceso a la educación y la alimentación.

El acceso a insumos básicos se complica por el avance del agua (Fuente: Informate Salta)

Los operativos y evacuaciones

Frente a la persistente emergencia, las autoridades de Salta activaron un operativo sanitario que incluye equipos de médicos, asistentes sociales, bomberos y personal policial. Los profesionales trabajan para atender a los afectados en los puntos más aislados.

Agustina Esteban, responsable de Políticas Sociales, explicó que la intervención sanitaria busca asegurar la presencia de pediatras y profesionales de salud para brindar atención primaria, aplicar vacunas y proveer medicamentos en las zonas afectadas como El Chañaral y Colonia Santa Rosa.

“Hace dos meses que venimos trabajando con salud pública, seguridad y los municipios en esta situación difícil”, detalló la coordinadora. Además, aclaró que están trabajando en Rivadavia y en Colonia Santa.

La incertidumbre se extiende mientras la población espera la autorización de Aviación Civil para organizar vuelos de asistencia. “Estamos esperando que Aviación Civil nos dé el visto bueno para poder hacer los vuelos, los puentes aéreos, para poder llegar también con los elementos de primera necesidad”, declaró Esteban a El Tribuno.

Mientras la comunidad permanece incomunicada, depende de ayuda humanitaria para recibir recursos esenciales (Fuente: Gobierno de Salta)

En tanto, continúan las tareas de asistencia con entregas de plásticos para resguardo y provisión de insumos a los parajes de Morillo, Banda Norte y Colonia Santa Rosa, manteniéndose la alerta amarilla por riesgo hídrico.

Según explicó Milagro Briones, gerente del hospital Rivadavia Banda Sur, “era una preocupación enorme la de llegar a El Chañaral porque queríamos atender, es una comunidad grande, hay varias familias. Por ahora hay algunas enfermedades respiratorias pero esperamos que empiecen a aparecer porque los chicos juegan en el agua, incluso habrá infecciones de piel”.