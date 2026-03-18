Sociedad

Cómo seguirá el tiempo en el AMBA tras las tormentas y cuáles son las alertas para el país

Luego de las fuertes tormentas, el clima se presenta estable en el AMBA. El SMN emitió alertas amarillas para varias provincias por fenómenos intensos que incluyen lluvias, vientos y tormentas

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El SMN descarta alertas para
El SMN descarta alertas para el AMBA pero mantiene advertencias para varias provincias

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se verá afectada por un nubes y el clima se mantendrá templado con temperaturas de entre 16 grados y 27 grados. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya cesaron las fuertes tormentas y pronostican que el resto de la semana las condiciones se mantendrán estables.

Luego de una jornada de tormentas intensas donde se produjeron diversos daños en el AMBA, el tiempo se mantendrá nublado pero las lluvias podrían volver el fin de semana.

Durante el miércoles 18 de marzo, por la mañana, se encontrará ligeramente nublado con ráfagas de viento de ente 42 y 50 kilómetros por hora. Según el SMN, el sol se asomará recién por la tarde en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la temperatura oscilará entre los 17°C y 26°C.

Por otro lado, el jueves tendrá un clima parecido con un cielo nublado, sin probabilidades de precipitación y con una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 27°C.

En la Provincia de Buenos Aires las temperaturas serán más bajas, llegando casi a los 10°C. con ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora. De acuerdo con los datos, recién el sábado hay entre 10% y 40% de probabilidades de lluvia.

Lo que queda de la semana se mantiene sin alertas meteorológicas para el Área Metropolitana de Buenos Aires. Sin embargo, se verán afectadas otras provincias del país por distintas condiciones climáticas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional informó
El Servicio Meteorológico Nacional informó que se mantienen condiciones estables y temperaturas entre 16°C y 27°C en el Área Metropolitana de Buenos Aires

Alertas

El reporte del SMN también informó las provincias que están bajo alerta amarilla por tormentas, lluvias y viento. El miércoles 18 de marzo se verán afectadas: Formosa, Jujuy, parte de Salta y de Tucumán. Por la parte de la cordillera, están en alerta Neuquén, Rio Negro y Chubut y por su parte, las Islas Malvinas.

El norte argentino tiene alerta amarilla por tormenta y según el ente significa que “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”.

Este fenómeno podría estar acompañado por “lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.”. Además, el organismo preveé valores de precipitación acumulada que podría rondar entre los 25 y 55 mm.

El SMN emitió alertas amarillas
El SMN emitió alertas amarillas para varias provincias por fenómenos intensos que incluyen lluvias, ráfagas y posible granizo (Fuente: Servicio Meteorológico Nacional)

Mientras tanto, el sur del país tiene pronosticado una alerta temprana amarilla por lluvia. Según el Servicio Meteorológico Nacional: “Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local”.

Por su parte, en las Islas Malvinas anticipan una alerta color amarillo por viento que podría afectar distintas zonas con “velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h.”.

Cuáles son las recomendaciones para las alertas

Según el SMN, este nivel de alerta es el más frecuente y se espera que surja en más del 90 % de los alerta emitidos. Con estos posibles fenómenos “la población debería estar atenta e informarse”.

“Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta”, expresa el ente nacional en su página.

En Argentina se implementa un sistema de alerta que clasifica el riesgo meteorológico a través de una escala de colores: verde, amarillo, naranja y rojo. El verde siendo ausencia de peligro mientras que el rojo advierte sobre posibles desastres y emergencias.

Algunas de las recomendaciones para tener en cuenta por las distintas alertas amarilla son:

  • Evitá salir
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas
  • En caso de tormenta, si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado
  • Alejate de zonas inundables
  • Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
  • En caso de viento, no te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes
  • Tené precaución al conducir

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