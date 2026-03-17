Las impactantes imágenes de los destrozos que dejó el temporal en Moreno: hubo un herido

La tormenta que se desató este martes causó caída de postes árboles y voladura de techos en el partido de Moreno.

Una ráfaga súbita, acompañada de un cielo que se oscureció en cuestión de minutos, sorprendió a Moreno y otras localidades del oeste del conurbano bonaerense este martes, pasada la una de la tarde. La escena quedó marcada por techos de chapa desprendidos, árboles arrancados de raíz y postes eléctricos caídos. El temporal, de acuerdo a los relatos de vecinos y datos oficiales, duró apenas cinco minutos y dejó imágenes que recorren las redes sociales y muestran la magnitud del impacto.

Según pudo saber Infobae, un hombre de aproximadamente 40 años resultó herido cuando salía de su trabajo. De acuerdo a lo que informaron fuentes oficiales, se le cayó un portón encima, lo que le provocó un corte en la cabeza y una fractura en la pierna izquierda. Fue derivado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde horas más tarde fue dado de alta.

La tormenta que se desató este martes causó caída de postes árboles y voladura de techos en el partido de Moreno.

En tanto, los vecinos de la zona hablaron en diálogo con TN, “fue un momento de susto, estábamos en el horario escolar, fue más o menos a la una y media. O sea, no fueron ni diez minutos que se puso todo negro y no sabía de dónde venía, volaban cosas, pero no sabías ni de dónde venían”.

La mujer, que vive a pocos metros de una de las cuadras más afectadas, describió el panorama: “Acá a la vuelta también, todo el techo se voló. Fue viento, un instante. La verdad es que no sabemos qué fue, si fue la cola de un tornado, o qué es lo que fue, pero realmente es una desgracia, fue un susto“.

El fenómeno se sintió con intensidad en distintos barrios de Moreno, como Sambrizzi, Paso del Rey y la zona de Corvalán. Testigos aseguraron que, en menos de dos minutos, el viento desató una secuencia de daños: “La ráfaga fue de 30 ó 40 segundos”, describió un vecino mientras retiraba ramas y chapas de su vivienda.

La lluvia comenzó sobre la zona metropolitana y provocó una caída drástica de la térmica, que bajó siete grados en una hora. Hay alerta amarilla en el AMBA durante todo este martes

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron techos de zinc arrancados y objetos de gran tamaño desplazados varios metros, mientras que un automóvil particular estuvo cerca de ser impactado por una estructura metálica desprendida.

Las consecuencias materiales se extendieron a comercios e infraestructuras. En el supermercado mayorista Vital, ubicado en el puente Graham Bell y la calle Corvalán, una pared se derrumbó y la valla con el nombre del comercio fue arrastrada por el viento.

Por su parte, la intendencia de Moreno confirmó que Defensa Civil recibió aproximadamente 35 llamados por incidentes vinculados al temporal, incluyendo la caída de postes, árboles de gran porte y voladura de techos en seis viviendas. Personal de Defensa Civil, Espacios Verdes, Tránsito, Guardaparques, Cruz Roja y Edenor trabajó en las tareas de remoción y asistencia durante las horas posteriores al evento.

Restos de chapas y ramas cubren veredas y calles tras el paso del temporal en Moreno

El impacto sobre el tendido eléctrico fue inmediato: más de 20 mil hogares en el Área Metropolitana de Buenos Aires quedaron sin suministro eléctrico durante la tarde, según los reportes de las distribuidoras. Las autoridades recomendaron evitar el contacto con cables caídos y estructuras metálicas en la vía pública, además de extremar precauciones al circular por calles anegadas o con restos de árboles y escombros.

La tormenta, que según el Servicio Meteorológico Nacional fue acompañada por ráfagas que alcanzaron los 80 km/h y precipitaciones intensas, generó una caída abrupta de la temperatura, que bajó hasta 7 grados en una hora. En Capital Federal, barrios como Parque Lezama, Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo también sufrieron el impacto, con árboles caídos y calles bloqueadas.

Mientras tanto, la intendencia informó que aún no se ha completado el relevamiento de los daños materiales en la zona. Los equipos municipales, junto a las cuadrillas de emergencia, continúan con las tareas de despeje y reparación en los puntos más críticos.