Sociedad

Brutal accidente en la Ruta 2: un motociclista chocó contra una camioneta, salió volando y resultó gravemente herido

El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 46 en El Peligro. El conductor del rodado menor sufrió una fractura expuesta en el muslo izquierdo

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Un motociclista sufrió una fractura tras un choque en Ruta 2, a la altura de El Peligro. Además, otro conductor murió en la Autopista La Plata-Buenos Aires.

Un motociclista salió volando tras una colisión con una camioneta y resultó gravemente herido en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 46, en jurisdicción de El Peligro.

La tarde del domingo quedó marcada por el despliegue de patrulleros y ambulancias en la autovía, mientras el tránsito se ralentizaba y las miradas se concentraban en el operativo de emergencia. El impacto generó inquietud entre quienes se encontraban en la zona, atentos a los movimientos de los rescatistas y al estado de salud del conductor.

De acuerdo con el reporte del medio regional El Día, el siniestro ocurrió en la mano descendente de la autovía, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. La colisión involucró a una camioneta y una motocicleta.

El motociclista quedó tendido sobre la cinta asfáltica tras el choque. Al arribar al lugar, los efectivos policiales constataron que el hombre presentaba una fractura expuesta en el muslo izquierdo. El herido se encontraba consciente al momento de ser asistido.

Minutos más tarde, una ambulancia trasladó al motociclista al Hospital Dr. Alejandro Korn, en Melchor Romero, para recibir atención médica. La urgencia del caso movilizó a personal sanitario y policial, que trabajó para preservar la escena, facilitar el trabajo de los peritos y permitir la recolección de pruebas.

Mientras tanto, la mecánica del hecho continúa bajo análisis. Las autoridades desplegaron tareas de investigación para intentar reconstruir cómo ocurrió la colisión, en un tramo donde el tránsito suele ser intenso. Hasta el momento, no trascendieron datos sobre la identidad del motociclista ni del conductor de la camioneta.

Fuentes policiales consultadas por el medio antes mencionado indicaron que la preservación del lugar y la toma de testimonios resultaron fundamentales para avanzar en la investigación. El episodio, que activó un amplio operativo de emergencia, mantuvo cortado el carril descendente de la Ruta 2 mientras los equipos de auxilio y los peritos desarrollaban sus tareas.

Dos muertos y cuatro heridos tras un choque entre dos camionetas en la Ruta 14

Equipos de emergencia trabajan en
Equipos de emergencia trabajan en el lugar del trágico choque que resultó en una muerte en la Ruta Provincial 14 en Santa Fe el 12 de marzo de 2026.

Un fuerte choque frontal entre dos camionetas dejó dos personas muertas y cuatro heridas en la Ruta Provincial 14, a la altura del kilómetro 54, entre las localidades de Bigand y Villa Mugueta, en la provincia de Santa Fe. De acuerdo con los reportes oficiales, el siniestro ocurrió en las primeras horas de la mañana del pasado jueves, cuando una densa niebla cubría la zona y reducía considerablemente la visibilidad.

Según informó Rosario3, el siniestro ocurrió aproximadamente a las 6.50, entre una camioneta Chevrolet S10 y un vehículo utilitario en el que viajaban cinco personas. Y señaló que la Comisaría 13ª de Villa Mugueta constató el fallecimiento de dos ocupantes del utilitario, mientras que los otros tres pasajeros fueron trasladados con heridas al Samco de Bigand. El conductor de la camioneta también resultó herido fue derivado al Samco de Villa Mugueta.

Renzo, integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bigand, afirmó en el programa Cada Día (El Tres) que en el utilitario viajaban un total de cinco personas. Y que las víctimas corresponderían a quienes ocupaban los asientos delanteros.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar poco después del impacto y constataron que dos de los ocupantes habían fallecido a raíz de la violencia del choque.

Las autoridades locales informaron que la ruta permanece cortada en ese tramo y se implementaron desvíos locales para redirigir el tránsito. Personal de Policía Vial y Bomberos continúa trabajando en la zona, mientras los peritos llevan adelante las tareas de investigación para determinar las causas exactas del siniestro.

De acuerdo con los datos preliminares, la niebla intensa en el sector fue un factor determinante en el desenlace del accidente, una condición que suele afectar la circulación en la región durante las primeras horas del día. Las autoridades recomendaron a los conductores circular con extrema precaución y respetar las indicaciones de los organismos de emergencia ante la persistencia de condiciones meteorológicas adversas.

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