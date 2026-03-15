Un adolescente de 14 años llevó un arma blanca al colegio y fue detenido

Colegio de calle Mitre al 400 en la provincia de Salta donde ocurrió el hecho

Un adolescente de 14 años fue detenido dentro de un colegio ubicado en la calle Mitre al 400 tras descubrirse que llevaba un arma blanca escondida en su mochila. El incidente ocurrió durante la jornada escolar y movilizó a las autoridades educativas y policiales de Salta.

De acuerdo con la información de las fuentes policiales, la intervención policial se activó tras la confirmación del hallazgo. El procedimiento incluyó el secuestro del machete por orden de la Fiscalía de Menores 1, que lo consideró un elemento relevante para la causa, según detalló el medio El Tribuno.

El suceso ocurrió durante el transcurso de la clase cuando un profesor de Ética detectó movimientos sospechosos e irregulares. Al revisar la mochila del alumno, el docente halló el machete, el cual estaba oculto bajo una prenda.

Además, minutos antes del descubrimiento, el adolescente había tenido un enfrentamiento verbal y físico, consistente en empujones y discusiones, con otro estudiante. La situación generó alarma en la comunidad educativa.

Las autoridades escolares procedieron a contener al menor y labraron un acta disciplinaria, mientras notificaban de inmediato a los padres o tutores responsables.

Una nena de 14 años ingresó al colegio con un arma

El año pasado, una adolescente de 14 años ingresó a su colegió con un arma, disparó varias veces y amenazó a una profesora. El hecho ocurrió en la ciudad de La Paz, provincia de Mendoza donde después de investigaciones policiales, descubrieron que el celador del colegio abuso sexualmente de ella.

La detención del celador del colegio Marcelino Blanco fue ordenada a fines de febrero. Según informó Diario UNO, el hombre estaba bajo investigación desde el inicio de la causa porque la adolescente lo había mencionado en entrevistas con peritos psicológicos.

El hecho que derivó en la investigación tuvo lugar poco después de las 9:30 de la mañana, cuando la estudiante, salió al patio con una calibre 9 milímetros. La niña que cursaba segundo año buscó al celador quien ese día no asistió al trabajo.

Tras seis horas de atrincherarse, la alumna entregó el arma y fue trasladada al Hospital Santa Rosa, donde manifestó ante el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) haber sido víctima de abuso sexual.

Durante las pesquisas surgió también la hipótesis de un posible caso de grooming, producto del hallazgo de mensajes a un número telefónico extranjero. Entre las próximas medidas judiciales, los investigadores planean tomar una nueva declaración a la adolescente en cámara Gesell para recoger detalles adicionales del caso.

El episodio llevó a la evacuación total del colegio, con intervención del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), mientras en videos tomados por testigos se registraron tanto detonaciones como gritos de quienes intentaban resguardarse.

Versiones iniciales del hecho señalaron que la joven habría increpado a una profesora y exigido la presencia de una docente llamada Raquel durante su encierro. Autoridades educativas, citadas por Diario UNO, negaron que existieran denuncias previas por bullying o conflictos documentados relacionados con docentes o compañeros.

Adolescente de 14 años se atrincheró con un arma en un colegio en Mendoza (Fuente: ElDoce.TV)

Según el informe global de la UNESCO presentado en noviembre de 2024, uno de cada dos menores en el mundo sufre algún tipo de violencia escolar cada año. El acoso escolar afecta a uno de cada tres estudiantes mensualmente, y el ciberacoso, en rápido crecimiento, impacta a uno de cada diez.

La organización señala que la violencia no se limita al daño físico sino que también incluye agresiones psicológicas y emocionales. Estas tienen consecuencias negativas en el aprendizaje, la salud mental y el desarrollo social de los estudiantes.

la UNESCO impulsa estrategias integrales que incluyen: la incorporación de la educación socioemocional en los planes de estudio, la capacitación docente en prevención y abordaje de conflictos, la aplicación de políticas de tolerancia cero al acoso, la promoción de la participación comunitaria y el uso responsable de la tecnología.