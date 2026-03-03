Crimen y Justicia

Detuvieron a un celador acusado de abusar de la alumna que se atrincheró con un arma una la escuela de Mendoza

La menor, de 14 años, denunció el episodio durante una entrevista con profesionales

Uno de los disparos de la estudiante en la escuela de Mendoza

El caso de la adolescente de 14 años que se atrincheró en la escuela Marcelino Blanco, de la localidad mendocina de La Paz, tuvo un giro inesperado: la Justicia ordenó la detención de un celador del colegio, acusado de abusar sexualmente de la menor.

Según indicaron medios locales, la detención se produjo luego de que la menor, durante entrevistas con profesionales del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) tras un episodio de crisis, relatara que el empleado había cometido el abuso dentro del ámbito escolar.

Con esa información, se radicó una denuncia que terminó con la detención del celador, ordenada por la fiscal de Delitos Sexuales Laura Nieto. De acuerdo con el diario Los Andes de Mendoza, la adolescente se encuentra bajo tratamiento psicológico desde que se atrincheró en su colegio en septiembre del año pasado, en el que cuenta con seguimiento de dos profesionales que la contienen ante un cuadro de bloqueo emocional.

Fue durante este abordaje que surgió la existencia de un posible abuso y la identidad del presunto responsable. A partir de estos datos, la Fiscalía resolvió la detención el viernes pasado y ahora avanzará con las medidas periciales. En ese sentido, se ordenará que la menor declare en Cámara Gesell para corroborar la información preliminar.

En las primeras entrevistas con el ETI, la menor mencionó un un posible abuso, aunque su testimonio inicial no era concluyente. En paralelo, se barajaba la hipótesis de que había sido víctima de grooming, ya que se detectaron mensajes dirigidos a un número extranjero.

Con el transcurso de los meses y luego de nuevas intervenciones del área de salud mental, la adolescente reiteró su acusación contra el celador. Fuentes judiciales citadas por el canal Televida informaron que el día en que la joven ingresó armada al colegio, habría buscado específicamente al trabajador que presuntamente la abusó, aunque en ese momento no se encontraba en el lugar porque estaba de franco.

La adolescente estuvo atrincherada durante más de 5 horas

Inicialmente, la investigación estuvo a cargo de la fiscal penal de menores Griselda Digier, bajo la supervisión del jefe de la Fiscalía de Rivadavia, Mariano Carabajal. Posteriormente, la causa pasó a manos de la fiscal Nieto, quien espera resolver en si formaliza la imputación contra el detenido.

El caso

La menor se atrincheró en su escuela el pasado 10 de septiembre, con una pistola 9 milímetros que había tomado de su padre, excomisario de la Policía de San Luis. Desde las 9 de la mañana, la menor deambuló por el establecimiento durante más de cinco horas y realizó dos disparos al aire, lo que obligó a evacuar a los alumnos y a desplegar un gran operativo policial.

Según el relato de los testigos, tras el primer estruendo muchos creyeron que la chica había arrojado un “chasquibum”, la pirotecnia hecha con papel de seda que produce una pequeña explosión al ser arrojada contra el suelo. Sin embargo, antes de disparar por segunda vez, la estudiante mostró su arma frente a todos y dejó en claro que la amenaza era de verdad.

Durante el incidente, varios estudiantes fueron asistidos por haber sufrido crisis nerviosas y cuadros de shock. Cerca de las 11 comenzó la negociación con ella para que saliera del colegio sin poner en riesgo su vida.

La estudiante disparó al menos tres veces dentro de la escuela de Mendoza

A las 15, después de cinco horas y media desde que el inicio del conflicto, los especialistas lograron que la chica entregue el arma.

