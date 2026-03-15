Con el regreso de las lluvias y las temperaturas “otoñales”, cómo estará el clima esta semana en el AMBA

Las lluvias regresan al AMBA tras jornadas de calor, el ambiente se vuelve inestable y húmedo

Tras un domingo con temperaturas que superaron los 30 grados, vuelven las lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires. El pronóstico anticipa el ingreso de tormentas, lluvias intensas y un marcado descenso de la temperatura en la región. Las condiciones cambiarán de manera gradual, con jornadas inestables y activación de alertas que mantienen la atención puesta en la evolución del clima durante el arranque de la semana.

Durante el domingo, el calor predominó en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, con marcas que superaron los 31 °C y sensaciones térmicas elevadas. La masa de aire cálida y húmeda, sumada a ráfagas de viento templado, reforzó la percepción de un verano prolongado.

El panorama comenzó a cambiar con el avance de un frente frío desde el sur del país, señalando el inicio de una nueva etapa meteorológica.

El lunes iniciará la inestabilidad en la región. Desde la madrugada, el cielo se presenta parcialmente nublado, con probabilidad de tormentas aisladas durante la mañana. Las precipitaciones podrían ser puntuales, pero alguna célula puede alcanzar cierta intensidad. Las temperaturas se mantienen altas, con una mínima de 23 °C y una máxima de 29 °C. El viento soplará con ráfagas del sur, entre 42 y 50 km/h, lo que potencia la sensación de inestabilidad. La humedad se mantendrá elevada, intensificando la sensación térmica. Por la tarde, el ambiente continuará nublado e inestable, aunque la probabilidad de lluvias será más baja.

El lunes y martes presentan alertas meteorológicas, las ráfagas de viento alcanzan valores elevados

El martes la situación se intensifica. Un segundo sistema de tormentas avanza desde el noroeste y oeste, generando lluvias más organizadas y con mayor potencial de intensidad. Según el portal especializado Meteored, “en esta etapa las tormentas podrían presentarse de forma más organizada y con un mayor potencial de intensidad. El riesgo principal se vincula con lluvias fuertes en cortos períodos, caída de granizo aislado y, especialmente, ráfagas intensas”. El SMN mantiene la alerta meteorológica de nivel amarillo para el AMBA. Las probabilidades de precipitación se ubican entre el 40% y 70% durante la tarde y la noche, con ráfagas que pueden alcanzar los 59 km/h. La temperatura desciende respecto al lunes, con una mínima de 20 °C y una máxima de 26 °C, y la humedad permanece alta.

El miércoles se produce un cambio notorio en las condiciones. El viento rota al sur, ingresa aire más fresco y seco y mejora el tiempo. El cielo tiende a despejarse, la atmósfera se estabiliza y desaparecen las precipitaciones del pronóstico. Las temperaturas marcan el giro estacional, con una mínima de 16 °C y una máxima de 25 °C. El ambiente se vuelve más propio del otoño, con menor humedad y sensación térmica acorde a la época.

Desde el jueves y durante el viernes, el panorama meteorológico se estabiliza en la región metropolitana. Se prevé cielo parcialmente nublado y temperaturas moderadas, con mínimas de 18 °C a 21 °C y máximas entre 24 °C y 25 °C.

El ambiente se vuelve mucho más otoñal, y la humedad disminuye en comparación con los días anteriores. Pueden darse intervalos nubosos o chaparrones pasajeros, aunque la probabilidad de lluvias se mantiene baja, por debajo del 10%.

Alertas meteorológicas para este lunes

Los mapas de alertas meteorológicas del SMN acompañan este escenario. El lunes, la provincia de Buenos Aires, junto a regiones del sur de Córdoba, Santa Fe y La Pampa, permanece bajo alerta amarilla por tormentas, mientras que áreas aledañas figuran en alerta naranja por eventos más severos.

El martes, las alertas persisten en el centro y noreste, en sintonía con la evolución de los sistemas de tormentas. En algunas zonas del centro del país, los acumulados de lluvia podrían superar los 150 mm en 24 horas, lo que representa un riesgo para áreas vulnerables.

El monitoreo de la situación meteorológica es clave en jornadas de inestabilidad y fenómenos intensos. Tanto el SMN como Meteored actualizan en tiempo real mapas, alertas y pronósticos para el AMBA y el resto del país, facilitando la anticipación ante posibles cambios en la evolución de las tormentas. El seguimiento constante resulta fundamental ante lluvias fuertes, ráfagas intensas y caída de granizo, que pueden afectar la vida cotidiana y la movilidad urbana.

El cierre de la semana se proyecta con condiciones más estables y temperaturas acordes a la transición estacional. El AMBA dejará atrás el calor y la humedad, para dar paso a un ambiente más fresco y típico del otoño.