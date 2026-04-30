Sociedad

El laudatio que definió a Daniel Hadad como un actor clave en la transformación del periodismo en español

La ponencia completa del profesor Fernando Luján Acosta -vicerrector de la Universidad Nacional de La Matanza- durante la entrega del Doctorado Honoris Causa al fundador de Infobae

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La ponencia completa del profesor Fernando Luján Acosta -vicerrector de la Universidad Nacional de La Matanza

Consciente del gravitante significado de esta ceremonia, mediante la cual se otorga el grado de Doctor Honoris Causa al doctor Daniel Hadad, podemos decir que es un honor para esta institución exponer en esta LAUDATIO los logros de quien resultó distinguido por el Honorable Consejo Superior de esta Casa de Altos Estudios.

El otorgamiento del doctorado honoris causa siempre fue un acto de suma trascendencia para la academia, cuyo valor tiene su fundamento en el reconocimiento de méritos profesionales, científicos, artísticos o sociales.

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Es en esta inteligencia que la Universidad Nacional de La Matanza distingue la destacada trayectoria del Sr. Hadad, cuya obra ha trascendido su propio campo, generando impacto estructural en la sociedad, en el pensamiento y en las instituciones.

La figura de Daniel Hadad se inscribe contundentemente en esa categoría excepcional, por lo que se considera importante señalar, aunque sea brevemente, debido a la extensión de su recorrido, aquellos hitos más determinantes.

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Formado en el derecho y consolidado en el periodismo, su recorrido profesional no puede comprenderse únicamente como una sucesión de logros individuales. Debe leerse, más bien, como una intervención decisiva en la transformación de la industria de los medios en el mundo hispanohablante.

Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026
Fernando Luján Acosta, vicerrector de la Universidad Nacional de La Matanza

En una etapa en la que el periodismo aún se organizaba en torno a lógicas de cierre, periodicidad y formatos relativamente estables, Hadad supo advertir —con singular anticipación— que el sistema informativo ingresaba en una fase de aceleración estructural.

Si fuera necesario condensar su perfil en una formulación sintética, podría afirmarse que Daniel Hadad encarna un principio activo de innovación permanente dentro de la industria de los medios. Fue en ese mismo espíritu que creó algunos de los hitos más relevantes de la historia reciente de los medios: Radio 10 y C5N revolucionaron el esquema informativo de nuestro país.

En 2002 fundó Infobae, el primer medio nativo digital de la Argentina, anticipando un cambio de paradigma que hoy estructura el sistema informativo global. Lo hizo en un contexto de crisis económica y desconfianza hacia internet como soporte informativo. Veinticuatro años después, Infobae se ha consolidado como el sitio de noticias en español con mayor audiencia global, con redacciones en Argentina, México, España, Estados Unidos, Colombia, Perú y Centroamérica, con base en El Salvador.

Honoris Causa - Daniel Hadad - Universidad de la Matanza - 2026
Acosta durante su exposición (Fotos: Adrian Escandar)

Ha empujado los límites de los formatos, acelerando los tiempos de la información y expandiendo el alcance del periodismo argentino hasta convertirlo en protagonista del periodismo en español.

Ese impulso constante no solo ha impactado en sus propios proyectos, sino que ha reconfigurado el comportamiento de competidores, mercados y audiencias. Construyó medios, creó empleo, profesionalizó estructuras, sostuvo el desarrollo profesional de periodistas y elevó la vara de toda la cadena de valor periodística en toda la región. En ese proceso, introdujo una lógica que hoy resulta evidente pero que en su momento fue disruptiva: que el periodismo no puede sostener su función social sin una base empresarial sólida, eficiente y en crecimiento. Un modelo que articula velocidad y calidad, independencia y sustentabilidad. Comprendió, tempranamente, que la calidad exige estructuras modernas y equipos capaces de evolucionar permanentemente. Hoy, cuando hablamos del futuro del periodismo —de inteligencia artificial, de plataformas, de nuevas audiencias— muchas de esas discusiones ya están, de alguna manera, contenidas en decisiones que el Sr. Hadad tomó hace años. Porque su diferencial no fue solo ver antes, sino hacer antes y, sobre todo, sostenerlo en el tiempo.

La presente ceremonia es un reconocimiento a su rol activo en el presente proyectado hacia el futuro.

El caso Hadad integra la bibliografía de las carreras de Comunicación y Periodismo: constituye un objeto de estudio sobre la transición del modelo de broadcasting analógico al ecosistema digital, sobre la sustentabilidad económica de los medios gratuitos online y sobre la construcción de audiencias en el nuevo entorno tecnológico.

Como empresario, arriesgó capital en la industria de alta incertidumbre y renovó tres veces su apuesta: radio, televisión por cable y periodismo digital. Como emprendedor, sostuvo y sostiene estructuras que dan trabajo a periodistas, productores, técnicos y administrativos.

Esta universidad no solo evalúa líneas editoriales, distingue hechos comprobables: innovación en procesos productivos de la información, generación de empleo calificado en industrias culturales y producción de un caso de estudio sobre reconversión tecnológica hecha en Argentina y exportada a la región.

Por su contribución objetiva a la modernización del sistema de medios en Argentina, por haber construido instituciones periodísticas que llevan más de dos décadas de funcionamiento continuo, y por constituir su trayectoria en insumo académico para entender el cambio de paradigma comunicacional, esta Universidad resuelve otorgarle su máximo grado honorífico.

Daniel Hadad no es solo parte de la historia del periodismo en América Latina. Es uno de quienes escriben —en tiempo real— su próxima etapa.

Señor Daniel Hadad, en nombre del Consejo Superior, le doy la bienvenida al claustro de doctores de la Universidad Nacional de La Matanza.

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