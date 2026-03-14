Crimen de Sebastián Villarreal: absolvieron a dos de los acusados y condenaron a uno de ellos

Sebastián Villarreal murió en un robo en 2024

El asesinato de Sebastián Villarreal sucedió el 29 de febrero de 2024, cuando la víctima, de 45 años y padre de dos hijos, fue interceptada por un grupo de motochorros al salir de su casa en barrio Yofre Norte, Córdoba, para dirigirse al trabajo. Aunque el fiscal pidió 20 años de prisión para los tres acusados, la decisión final decepcionó a la familia.

Durante los alegatos finales, el fiscal de Cámara Fernando López Villagra solicitó 20 años de prisión para Axel Fabricio Escalada, de 22 años, como partícipe necesario; 18 años para Luciano Gonzalo Bustos, de 21, bajo la misma figura legal; y 12 años para Héctor Alejando Herrera, apodado “Lalo”, de 27, como partícipe secundario.

Durante la audiencia inicial ante el jurado popular el fiscal afirmó que, si bien “no hay pruebas de que los imputados hayan ordenado matar a Villarreal, está confirmado que participaron en el plan para cometer el robo que terminó en el homicidio”, publicó el medio local El Doce.

Este viernes, el tribunal dictó la sentencia para los tres acusados por el crimen y tras conocerse el veredicto, la familia de Sebastián quedó desolada:

Héctor Alejandro “Lalo” Herrera recibió 14 años de prisión por partícipe no necesario de homicidio ocasión de robo.

Luciano Gonzalo Bustos recibió 6 años por coautor de robo calificado y se lo absolvió por homicidio.

Axel Fabricio Escada fue condenado a 6 años por robo calificado y encubrimiento. Se lo absolvió por homicidio en ocasión de robo.

Los sentenciados por el crimen de Sebastián Villarruel son Héctor Herrera, Axel Escada y Luciano Busto

Qué pasó el día del robo

El asesinato de Sebastián Villarreal sucedió en 2024 cuando fue atacado mientras salía de trabajar. Según los testigos, uno de los asaltantes le apuntó mientras la víctima suplicaba: “Tengo dos hijos, no me mates por favor”.

Los agresores dispararon y escaparon en dos motos. En el lugar de los hechos estaban presentes los hijos de Villarreal que acompañaron a su papá mientras vecinos de la zona intentaban ayudarlo. “Los chicos estaban a la par de él cuando estaba herido. Le pedían ‘por favor papá, no te rindas. Aguantá un poquito más’”, relató una vecina del barrio.

Uno de los autores tenía 17 años, identificado como J.M. y su acompañante de 14 como T. El asesinato de Sebastián habría sido ejecutado por los menores de edad mientras los adultos, actualmente condenados, fueron proveedores. De esta manera, los que llegaron a juicio por el robo seguido de muerte fueron los tres mayores de edad: Escada, Busto y Herrera.

Juicio por el crimen de Sebastián Villarreal en Cámara 8ª del Crimen (Fuente: ElDoce.TV)

Los testimonios de la familia de Sebastián tras el veredicto

El veredicto desató enojo, indignación, descontento y tristeza por parte de la familia de la víctima que habían solicitado 20 y 18 años de prisión para los imputados, quienes terminaron en libertad.

Después de escuchar las bajas sentencias del tribunal, la hermana de la víctima, Jimena Villarreal expresó su impotencia y dolor: “No encontramos explicación. Todo lo que venimos transitando apuntaba a otra cosa y hoy hemos tenido un regalo de la justicia que sentimos como un insulto”.

“La respuesta es: vayan a delinquir, escondan pruebas y todo va a salir bien”, agregó en diálogo con Cadena 3, desconcertada.

Por otro lado, la hija del asesinado, Martina Villarreal apuntó contra los acusados: “Estoy indignada. Siento vergüenza ajena. Se iban riéndose porque saben que se merecían una pena mucho mayor".

La abogada querellante del caso, Graciela Taranto, confirmó que llevarán la situación a la máxima instancia provincial. “Me sorprendió para mal. Estas dos absoluciones no las creemos justas con lo que se investigó a lo largo del juicio. Vamos a apelar el fallo al Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Aún nos queda escuchar por qué llegan a esta conclusión", dijo la letrada.